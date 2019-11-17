 Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.
По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия крупнейших преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.
"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, необходим еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - заявил Рябошапка.
"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", - сказал Рябошапка отвечая на вопросы журналиста - может ли общественность ожидать, что Коломойский или кого-то из ему подобных олигархов будут привлечены к уголовной ответственности за банковское мошенничество, которое стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.
- ...имею возможности...но не имею желания! ...(с)
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...это полный капут! -- кого пускают в наши прокуроры?!
-- тут юристы есть? -- давайте вместе посмеёмся...*)
Ага... Святые слова... Вот только каким то чудесным образом против них доказательства никак не находятся! У Америкосов, значит, есть вопросы и доказательства, а у наших нет!
Избирательная слепота и ************!!!
СКБЛПЗДЦНХЙ!
Сидят деды и один говорит:
- Я такой же сильный, как был в молодости.
- Это - как????
- Вот видите тот камень у мельницы, я его в молодости тоже не мог поднять.
- Имею ли я право...
- Имеете.
- Могу ли я ...
- Не можете!
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона"
do it!.. do it!.. we believe in you!
Ну, на их счастье, они никогда ещё никаких законов не нарушали.