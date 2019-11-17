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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1873) ГПУ (9486) Коломойский (1251) Рябошапка Руслан (200)

 Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины будет расследовать производства против любого, кто нарушил закон, включая Коломойского и Ахметова.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия крупнейших преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.

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"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, необходим еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - заявил Рябошапка.

"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", - сказал Рябошапка отвечая на вопросы журналиста - может ли общественность ожидать, что Коломойский или кого-то из ему подобных олигархов будут привлечены к уголовной ответственности за банковское мошенничество, которое стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160150
 
 
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...а обязанности он имеет? -- окромя всяких прав...
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А що Ахметов та коломойський ще нічого не порушили? Чому проти них досі немає кримінальних проваджень? коломойський обікрав Приватбанк на 160 млрд грн мінімум, а Ахметов обікрав Укртелеком на кілька мільярдів доларів - вирізав державного обладнання та кабелів на мільярди доларів і вкрав ці гроші! Де кримінальні справи?
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пи-пи сказал мышонок-я изнасилую кошку. Фильм Лисы Аляски.
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А чому з них не починаєш Рябошапка?
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Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8360

- ...имею возможности...но не имею желания! ...(с)
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Рябошапка закидав шапкою 95 квартал😊
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Смело! Даже фамилии назвал. Неожиданно смело. На большее ему "добро" не дали. Таки Цирк...
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Взятку предлагал,но не дал... Все не как у людей у вас зелебобики. Через жо...
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Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.

...это полный капут! -- кого пускают в наши прокуроры?!
-- тут юристы есть? -- давайте вместе посмеёмся...*)
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Такие заявления мне напоминают некоторых напористых продавцов в магазине, которые демонстрируют компетентность, вываливая за пару минут все свои знания о предмете, надеясь ошарашить.
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"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства"

Ага... Святые слова... Вот только каким то чудесным образом против них доказательства никак не находятся! У Америкосов, значит, есть вопросы и доказательства, а у наших нет!
Избирательная слепота и ************!!!

СКБЛПЗДЦНХЙ!
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Свои сексуальные фантазии приколи своим родственникам, но не нам тут труси какой ты *** супермен. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5656
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Он не любит слово "обязанность"."Право"-куда поприятнее слово.
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Ну, да! Все однофамильцы Коломойского и Ахметова напряглись и завтра же побегут менять фамилии, бо они-то понимают, что их привлечь могут, но не Старшеньких.
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Анекдот:
Сидят деды и один говорит:
- Я такой же сильный, как был в молодости.
- Это - как????
- Вот видите тот камень у мельницы, я его в молодости тоже не мог поднять.
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у нас генпрокуроры существуют для того, чтобы никто не смел ДАЖЕ пикнуть в сторону олигархов
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Право то имеет, олигархов иметь,но начали с фопов,пенсионеров и каких то баб...
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Напомнило анекдот Брежневских времён:

- Имею ли я право...
- Имеете.
- Могу ли я ...
- Не можете!
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ну как вам? не пойму хвастается или зубы заговаривает?
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Они давно нарушили закон, то чего не привлекаешь, только языком умеешь бла-бла-бла.
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До речі, під маскою Ігор Сторін (r.i.p.). Перший вокаліст з Іванушок Інтернешнл.
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Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова.Ключевое слово даже , а чем же эти утырки отличаются от остальных граждан ,тем что это ворюги высшего эшелона и на них уже печати негде ставить.В Украине чем жирнее ворюга , тем больше почёт. Начиная от вшивых депутатиков и заканчивая всякими фекаломойными
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"Эх, эх! - ей Моська отвечает, -
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона"
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чувак!.. Сделай это и ты станешь следующим Президентом на два срока!
do it!.. do it!.. we believe in you!
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Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка

Ну, на их счастье, они никогда ещё никаких законов не нарушали.
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Матросы Железняки точно Украине не нужны.Аль Капоне посадили за неуплату налогов.Без Железняков.
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Сразу вспомнились слова из песни ,ЛЮБОЙ КТО ЗАПЛАТИЛ ИМЕЕТ ВСЕ ПРАВА - Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7921- про путану та песня ... Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1293
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...и пошла Шапочка Ряба в лес, с корзинкою пирожков для бородатой бабушки.
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