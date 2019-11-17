 Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Ахметова и Коломойского, - Рябошапка

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.
По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия крупнейших преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.
"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, необходим еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - заявил Рябошапка.
"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", - сказал Рябошапка отвечая на вопросы журналиста - может ли общественность ожидать, что Коломойский или кто-то из ему подобных олигархов будут привлечены к уголовной ответственности за банковское мошенничество, которое стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.
Ну не хочет он сєйчас.
Начал бы с Барыги- был бы авторитетным человеком- а так- сотрясание воздуха.
https://www.youtube.com/watch?v=4-hP0sx8E6w
Но почему-то дела на Коломойского заводят в США и ВБ, а в Украине этот бандит управляет президентом, страной и Рябошапкой.
Остальные состоятельные Кроты, запретили в свою. И что ему остается ? Дебоширов и карманников наказывать?
А как "прекрасно" было когда ввели временную администрацию. Это же песня. ВСЕ юрлица НЕ МОГЛИ снять ни копейки со своих счетов в банке. И понимание что ты в последнюю очередь получишь деньги (при ликвидации), а точнее не деньги а от мертвого осла ... "окрыляло". Класно? Вспоминали беню, маму его, размышляли что лучше бы он сдох сраный пархатый вор.
КАЛОмойского вместе с подельником нужно закрыть в СИЗО и пока эти пархатые чудовища не вернут бабло не выпускать даже на поруки мудаков-путан.
Или мало доказательств? И еще этот сраный пархатый выродок от имени Украины говорит что надо нам с ********* новый договор заключить и вообше дружить. А трупы жидовское отродье забыть? А солдатов инвалидов тоже забыть? А урод? А сколько денег потеряла Украина. Но пархатому важен гешефт.
У них нет ничего святого. Даже с "Бабним яром" и то мутят.
Ключевое слово ДАЖЕ, но пока взяточники с офиса президента спят дома в мягкой постели,а не на нарах в сизо!!! Какая мерзость.
Круг в р е м е н и замкнулся .
В стране все равны перед Законом (в теории).
Поэтому не "даже", придурок!
- "маєте" -відповідає адвокат. "А чи можу я...?" - "НІ".