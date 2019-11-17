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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1874) ГПУ (9488) Коломойский (1252) Рябошапка Руслан (202)

 Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Ахметова и Коломойского, - Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины будет расследовать производства против любого, кто нарушил закон, включая Коломойского и Ахметова.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Kyiv Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этой стране нет ни одного неприкосновенного лица. Мы имеем очень сильную поддержку со стороны президента и парламента. Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха. Любой может быть привлечен к уголовной ответственности, если он совершил преступление, и есть доказательства", - сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует политическая воля для раскрытия крупнейших преступлений, но "не стоит ожидать чуда". Генпрокуратура не вынесет подозрения олигархам уже сейчас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

"У нас есть вся необходимая нам политическая воля, но для того, чтобы расследовать дела очень влиятельных людей, необходим еще один компонент - профессиональные мощности прокуратуры. Иногда у государства не хватает мощностей, чтобы преследовать сверхвлиятельных людей. Они контролируют медиа и целые отрасли экономики. Они могут достаточно эффективно противостоять государству. Мы развиваем наши мощности, но понимаем, что уровень доверия к прокуратуре сейчас очень низкий", - заявил Рябошапка.

"Это процесс эволюции. Я не могу действовать революционно, борясь против самого могущественного человека в стране", - сказал Рябошапка отвечая на вопросы журналиста - может ли общественность ожидать, что Коломойский или кто-то из ему подобных олигархов будут привлечены к уголовной ответственности за банковское мошенничество, которое стоило клиентам ПриватБанка 5,5 миллиарда долларов.

Также смотрите: Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3160150
 
 
 Топ комментарии
 
Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8360

- ...имею возможности...но не имею желания! ...(с)
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Що одному зєлєнськаму не хватає ресурсів. Коли ви вже нажеретесь?
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Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?
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Право имеет, возможности не имеет, прям как в анекдоте который )(уйло рассказывал на днях
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рябошапка это все слова балабола! а доказать слабо?
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Конечно слабо!Как бы не хотелось зелёной власти подоить Ахметова-но руки у неё коротки!!!!Ведь услугами его компаний пользуются около 8 млн человек(!!!) и 500 тысяч работников задействованы или связаны с его производствами...кроме того у Ахмета заключены 175 международных договора,а это валюта!!!!Не знаю будут ли сейчас вписываться за Ахмета его работяги...но экономический и энергетический коллапс,зебобикам будет обеспечен!!!
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Ты, РЯБОШАПКА, не имеешь права возбуждать уголовные дела против кого хочешь, ты ОБЯЗАН ЭТО ДЕЛАТЬ
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Ты, РЯБОШАПКА, не имеешь права возбуждать уголовные дела против кого хочешь, ты ОБЯЗАН ЭТО ДЕЛАТЬ
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Ну нє гоні чєловєка.
Ну не хочет он сєйчас.
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Мати право і притягнути, це різні речі, поки він їх притягне то вони його натягнуть
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"Сьесть то он сьест,но ктож ему даст?"
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он действительно сказал "даже"? Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2052)))))

Начал бы с Барыги- был бы авторитетным человеком- а так- сотрясание воздуха.
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Кроме смеха никаких чувств. Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5257 Привлекун, итить...
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Это процесс эволюции генерального прокурора.
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Не хватает ,мощности,у государства уже почти 30 лет .генпрокурори меняются и каждий новий обещает всем бандитам тюрьми - на смену алкашу пришел настоящий прфесионал он то точно справится
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від цих слів Коломой і Ахмет наробили в штанці,..можуть заставити генерального це зїсти.
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Прямо страшно стало за Беню и Ахметку. Как бы от смеха не лопнули.
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Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров
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Голова закружилась от быстрого всплытия.
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ну право, то є, але його треба реалізувати, скористатись ним і так, щоб результат був реальний, а не віртуальний, як право. але куди йому, право то є, але у нього ще не виросло, та й навряд чи колись зможе.
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"Я вам объясняю свои обязанности, но.... не ограничиваю ваших прав" Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9403
https://www.youtube.com/watch?v=4-hP0sx8E6w
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Пережрал или акция такая показать свою независимость не переживайте все согласовано с мистером К
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"Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского и Ахметова....." но дело в том, что никто из них ни разу ничего не нарушил..от слова "совсем" .. а то б я даааа !!! В момент бы повязал! Но не за шо пока...
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известная песня - "я маю право мати право!..." - " а исполняю то, что мне прикажут"
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)))) величайших прокурор современности у величайшего лидера нашего времени! Шо за мания «вяличия» у этих всех шмарклей зеленых?
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І без тебе знаємо, які права має Генеральний прокурор, варто хоча б на раду гов юей зайти, почитати закон про прокуратуру в редакції на сьогодні. Тут питання в іншому: яйця сталеві ти маєш, щоб їх притягти?
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Нє, він євнух у Зеленського,значить яєць проти Бені немає
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Угумс.
Но почему-то дела на Коломойского заводят в США и ВБ, а в Украине этот бандит управляет президентом, страной и Рябошапкой.
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Какой он храбрый. Особенно с учётом что Коломойского попеременно играют два артиста. А Ахметова давно никто не видел вообще.
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Ха-ха-ха, можно подумать, что именно они не нарушают закон, рябая шапка, соображаешь что говоришь???
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Ти навіть припіздєнта винен заарештувати й сам застрелитись, але так й будеш виконувати путенські накази, бо є його шавкою, як вся ваша гнила зелена компашка...
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Да ладно, сам хоть в это веришь, ты пешка на шахматной доске, если говоришь "даже беню ,даже рината". Для настоящего фамилий не существует!
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А ДАЖЕ Зе- слабо? Не арестовать, а хотя бы сказать?
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цікаво, що він прийняв перед цією заявою?...І в якій кількості? "можу" і відкрию справи- це зовсім різні речі....І доказів злочинної діяльності, як мінімум, на бєню в американських слідчих- хоч греблю гати...І ти вже давно повинен був її відкрити, або передати цього "інтерв'юанта" в руки Феміди США! А то "гав",- і в кущі...Сірко...
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Кроме прав и полномочий есть и обязаности.И?.....
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Имеет право!?? Но кто ему позволит? Порошенко запретил, даже смотреть в его сторону.
Остальные состоятельные Кроты, запретили в свою. И что ему остается ? Дебоширов и карманников наказывать?
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"иметь право" - да я просто ржу, просто у других есть не "право", а реальная возможность "поиметь" и не только "нашурябу"!, но и любое "право" Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3614
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Почитал комменты...Рыгать захотелось. От того какими холопами стали украинцы....Да вы же сила ! Вас много ! А боитесь ахмета и КАЛамойского как тараканов из сказки Чуковского.... И воробушка-Саакашвили прогнали. Который вас от них бы спас. ДУ-ра-ки,одним словом.
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Тоесть сепару КАЛОмойскому нечего предявить? 5,5 миллиардов баксов !!! В стране где идет вйона. И да это из наших карманов "вынуто".
А как "прекрасно" было когда ввели временную администрацию. Это же песня. ВСЕ юрлица НЕ МОГЛИ снять ни копейки со своих счетов в банке. И понимание что ты в последнюю очередь получишь деньги (при ликвидации), а точнее не деньги а от мертвого осла ... "окрыляло". Класно? Вспоминали беню, маму его, размышляли что лучше бы он сдох сраный пархатый вор.
КАЛОмойского вместе с подельником нужно закрыть в СИЗО и пока эти пархатые чудовища не вернут бабло не выпускать даже на поруки мудаков-путан.
Или мало доказательств? И еще этот сраный пархатый выродок от имени Украины говорит что надо нам с ********* новый договор заключить и вообше дружить. А трупы жидовское отродье забыть? А солдатов инвалидов тоже забыть? А урод? А сколько денег потеряла Украина. Но пархатому важен гешефт.
У них нет ничего святого. Даже с "Бабним яром" и то мутят.
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"Я имею право привлечь к ответственности любого, кто нарушил закон, даже Коломойского, даже Ахметова и любого другого олигарха"
Ключевое слово ДАЖЕ, но пока взяточники с офиса президента спят дома в мягкой постели,а не на нарах в сизо!!! Какая мерзость.
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Все правильно !
Круг в р е м е н и замкнулся .

Я маю право притягнути до відповідальності будь-кого, хто порушив закон, навіть Коломойського й Ахметова, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1323
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Те що вони вдома то питання до суддів які відпускають під домашній "арешт" .
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шо, правда??? сказать такое разрешили или так, по собственной инициативе? ))))))
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Реально зеЛЯдь й уся його зеКОм@нда вважає за лохів тих хто за зелю голосував.... такий висновок після того що вони роблять та шо кажуть.... брешуть у очі гірше ніж педро.
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Саме тому ми і живемо у такій країні. Бо генеральний прокурор говорить я маю право. Ні покидьку, ти маєш обов'язок саджати злодіїв! Не право, а саме обов'язок!!!
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Вслушайтесь в слова этого недоразумения!
В стране все равны перед Законом (в теории).
Поэтому не "даже", придурок!
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ТАК КОГДА АХМЕТОВА И КОЛОМОЙСКОГО !!!??? НАРОД УКРАИНЫ УВЕРЕН В ИХ ВИНЕ !!!
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анекдот старий згадала: Приходить клієнт до адвоката та питає: "А чи маю я право..."
- "маєте" -відповідає адвокат. "А чи можу я...?" - "НІ".
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