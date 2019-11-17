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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4782) Краматорск (1856) наркотики (1621) правоохранительные органы (566) СБУ (14025)

 Сотрудники полиции в Краматорске "крышевали" торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию. ФОТО

Сотрудники спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью вместе со следователями ГБР обнаружили противоправную деятельность следователей Краматорского ОП ГУ НП в Донецкой области, которые вымогали у гражданина Украины неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 01

"Следователи Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области провели обыск, во время которого в квартире подозреваемого были обнаружены бумажный сверток с наркотическим средством - каннабис. После этого следователи Краматорского ОП выдвинули требование - передать взятку в размере 50 тыс. гривен, за уклонение от уголовной ответственности. Сотрудники полиции требовали перечислить взятку на карточный счет третьего лица.

Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 02

16 ноября.2019 года, после передачи второй части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. гривен, упомянутые следователи были задержаны оперативниками спецподразделения БКОП СБУ и следователями ГБР под процессуальным руководством прокуратуры", - сообщает источник в СБУ.

Смотрите: СБУ совместно с МВД Грузии и ЦРУ задержала на Киевщине одного из ключевых лидеров ИГИЛ. ФОТО

Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 03
Сотрудники полиции в Краматорске крышевали торговлю наркотиками: СБУ провела спецоперацию 04

По состоянию на сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления.

Также смотрите: СБУ задержала военнослужащего, который продавал наркотики личному составу бригады. ФОТОрепортаж

Напомним, что ранее сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью задержали в Бердянске прокурора на взятке 10 тыс. долл.

Источник: https://censor.net.ua/n3160149
 
 
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какая неожиданность, да не поделился с верхами или скрысятничал, вот и наказали, а так и менты и сбу крышуют наркоту, проституцию, янтарь и торговлю оружием
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Поліція Краматорська ще не відповіла в суді за підтримку терористів в 2014 році!
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Удивили...А где в Украине продают наркотики без крышевания ментов ??!
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Раніше був поганий міністр внутрішніх справ, а тепер просто супер 🐸
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полицаи, не мешайте краматорским зебилам прикольно жЫть после окончания эпохи бедности.. а то лохторат слугнарода пожалуется Вошьдю-брателле
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Нічого дивного, деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами, сам Сабаков отримав карт-бланш від Коломойського і Зеленого, далі чекаємо на гірше. Патрульна поліція вже вбиває і катує громадян, слідча система працює по замовленню, все поставлено так що при першому звернені до поліції не було більш бажання звертатися з заявами чи скаргами..Поліція перентворилась в аваківське ОЗУ..всі корупційні куерівеники залишилися на посадах.. ЗДОБУЛИ!!!!
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Та вы шо? Не может быть, это ж гляди скоро выяснится что они и космолоты крышуют, ай ай аай
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что следаки, что патрульные, ничем не отличаются от бывших ментов. разница в том, что при последних был хоть какойто порядок. жаль только те миллиарды, какие кабмин с аваковым "освоили" а простым языком, засунули в ...опу, с выгодой для определенного круга людей. чтобы не говорили а результат реформы даже не ноль а минус.
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Сьогодні довелося спілкуватися з аптекарем, прийшла думка, що декому повезло з роботою
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В любом городе Украины , мусора крышуют наркотики ,это уже даже бабушки знают .
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