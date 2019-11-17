EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  473  28
Все про:Германия (3457) Мельник Андрей (85) Маас (94)

 Глава МИД Германии Маас посетит Украину 18-19 ноября, - посол Мельник

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Украину 18-19 ноября этого года.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" должна вывести Минский процесс из тупика, - глава МИД Германии Маас

Глава МИД Германии Маас посетит Украину 18-19 ноября, - посол Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160147
 
 
 Топ комментарии
 
Маас, Макрон... Пішов загон ЗЁбіка. Прямо на хуйла.
 показать весь комментарий
 
как обычно, немцы будут будут навязывать нам кацапское рабство и шантажировать долгами перед ЕС, МВФ и отказом в кредитовании.. печальные для нас перспективы..
это мудень Маас с хорошими новостями не приезжает..
 показать весь комментарий
 
Проконтролирует,чтобы "дозревший клоун" вдруг заднюю не включил.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Проконтролирует,чтобы "дозревший клоун" вдруг заднюю не включил.
 показать весь комментарий
 
 
Це зрада! Усі на соємайдан 21 листопада!!! Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4718
 показать весь комментарий
 
 
Придурь, у Шекспира в Кроле Лире, точнее, у Лира был шут. И он напевал шутовские куплеты... как в воду глядел шут... или Шекспир???

Тот, кто решился по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,

Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!
 показать весь комментарий
 
Маас, Макрон... Пішов загон ЗЁбіка. Прямо на *****.
 показать весь комментарий
 
 
Глава МИД Германии Маас посетит Украину 18-19 ноября

Майданчик бы, предупредительно-напоминательный, не помешал... -- тыщ на 10, примерно -- от Филармонии, до Консерватории...
 показать весь комментарий
 
 
Всё с точностью до наоборот.Пуйло не хочет встречаться,выдвигая всё новые требования.Основное требование- прямые переговоры с подонками ОРДЛО.Для того,чтобы снять с себя ответственность за войну.Надеюсь у ВАЗа достаточно юристов ,советников,системных аналитиков,как своих,так и импортных ,чтобы правильно выстроить линию поведения и достичь максимальных результатов.
 показать весь комментарий
 
 
🤕🤡👺🥳різних мастей здатні домовлятися на виставу навіть якщо будуть продані лише 3 квитка на всю залу.
 показать весь комментарий
 
Не надійся, бо у Зе тільки ділетанти.
 показать весь комментарий
 
 
Після Петрика хто завгодно може правити державою, гірше не буде...
На даний час, поки що краще управляє клоун...
Що буде далі, побачимо...
 показать весь комментарий
 
 
А шо может быть? Скандалы уже начались, у Слуг народа. Сегодня некий Милованов, зачем-то, вылез с признанием, что он, в процессе пребывания в США- употреблял наркоту. Впереди- ещё много чего, как очевидно...
 показать весь комментарий
 
 
как обычно, немцы будут будут навязывать нам кацапское рабство и шантажировать долгами перед ЕС, МВФ и отказом в кредитовании.. печальные для нас перспективы..
это мудень Маас с хорошими новостями не приезжает..
 показать весь комментарий
 
 
Чим цей Хайко Маас підтримав Україну? Можливо Мельник бреше про підтримку Мааса?
 показать весь комментарий
 
 
"Поддержал"...

"...
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование в Минске (Беларусь) текста по так называемой формуле Штайнмайера и достижение других договоренностей по Донбассу. Об этом сообщила пресс-служба немецкого МИД.
Маас назвал согласование "формулы Штайнмайера" Трехсторонней контактной группой (ТКГ) прогрессом, который, по его мнению, приведет к осуществлению других этапов минских соглашений.
..."https://www.rbc.ua/rus/news/maas-privetstvuet-soglasovanie-formuly-shtaynmayera-1569966110.html
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботи, всі блокування Мааса! Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5457
Виникає питання, а хто повинен приїхати, що ви (порохоботи) перестали скиглити?
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо, в мене була добра вчителька української мови...
 показать весь комментарий
 
Або ти """издиш,і вона була хєрова.Або ти дятел.
 показать весь комментарий
 
 
Ого)
Візьми серветки... Протри екран... Бачу навіть звідси, запльований він у тебе дуже)))
 показать весь комментарий
 
 
Вчителька можливо була, але ти не вивчив українську мову. Чому? Бо тоді ти написав би у мене, а не "в мене", та не написав у попередньому коментарі з помилками.
 показать весь комментарий
 
Глава МЗС Німеччини Маас відвідає Україну 18-19 листопада, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 8287Обычно под статьями о власти путинской шлюхи Меркель у диарейщицы тумбалалайки под флажком ФРГ случается внезапный запор. А то она бы растолковала что Маас и Захарова -благодетели и миротворцы. /Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас /"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас/ Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх