 Глава МИД Германии Маас посетит Украину 18-19 ноября, - посол Мельник

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал дипломат.

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