 Глава МИД Германии Маас посетит Украину 18-19 ноября, - посол Мельник

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал дипломат.
Тот, кто решился по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,
Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!
Майданчик бы, предупредительно-напоминательный, не помешал... -- тыщ на 10, примерно -- от Филармонии, до Консерватории...
На даний час, поки що краще управляє клоун...
Що буде далі, побачимо...
это мудень Маас с хорошими новостями не приезжает..
"...
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование в Минске (Беларусь) текста по так называемой формуле Штайнмайера и достижение других договоренностей по Донбассу. Об этом сообщила пресс-служба немецкого МИД.
Маас назвал согласование "формулы Штайнмайера" Трехсторонней контактной группой (ТКГ) прогрессом, который, по его мнению, приведет к осуществлению других этапов минских соглашений.
..."https://www.rbc.ua/rus/news/maas-privetstvuet-soglasovanie-formuly-shtaynmayera-1569966110.html
Виникає питання, а хто повинен приїхати, що ви (порохоботи) перестали скиглити?
Візьми серветки... Протри екран... Бачу навіть звідси, запльований він у тебе дуже)))