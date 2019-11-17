 Саммит нормандской четверки состоится до конца года, конкретные сроки обсуждаются, - помощник Путина Ушаков

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Возможна, да. Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они ещё пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - сказал Ушаков в эфире телеканала Россия-1.
Так он ответил на вопрос, возможно ли теперь проведение встречи лидеров "нормандской четверки" с учетом того, что разведение сил на Донбассе состоялось.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече в конце ноября, Ушаков сказал: "Если меня спрашивать, то до конца года будет проведена, да".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью программе также сказал, что встреча может состояться до конца года. "Скорее мы исполнены оптимизма на тот счет, что состоится до (конца года - ред.), потому что конкретных сроков пока нет", - сказал Песков.
Напоминаем, ранее в Офисе Президента Украины сообщили, что достигнута договоренность о проведении саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря.
Да, это никак не в интересах хремля.
ПОТОМУ ЛУГАНДОН В РЕЗЕРВАЦИЮ НА 20 лет!!! Колючую проволоку, лишить гражданства Украины всех получивших паспорта РФ, закрыть КП .
Сказал. что маленький Зе уже можетначинать разминать попу.
Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления 3еленского. Считаем вместе:
1. 60 000 000 грн - прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн - прощены долги Укртатнафты и Галичина
3. 476 000 000 грн - прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 году (заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль Укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн.
Например МАУ. 60 млн гривен . Кому был должен МАУ?
Жто невыплаченные налоги? Кто простил ? Верховна Рада?
НОВОСТИ877 просмотров8 мая 2019, 13:11
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Окружной админсуд Киева пришел к выводу, что "истец освобожден от налогообложения прибыли нерезидента".
https://cfts.org.ua/news/2019/05/08/sud_otmenil_pretenzii_nalogovikov_k_mau_na_60_mln_griven_53130