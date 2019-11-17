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 Политика Украины, За рубежом
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 Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков

Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) напрямую не взаимосвязано с принятием закона об особом статусе Донбасса, но этот вопрос является краеугольным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков.

"А до сих пор Киев исключает (возможность) прямых контактов (с Донецком и Луганском. - Ред.). Как они будут согласовывать, в каком формате, то есть тогда появится больше знаков вопроса", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Так Песков ответил на вопрос, означает ли, что до того, как появится ясность по закону "Об особом статусе Донбасса", лидеры "нормандской четверки" не будут проводить встречу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже, - Офис Президента

Источник: https://censor.net.ua/n3160142
 
 
 Топ комментарии
 
пургу понес?
сам то понял что гавкнул?
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«Ми вам ничего не обещаем».
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Зебіли зробили це разом!Земразота радіє,але адекватним українцям не до сміху...
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Та успокойся уже, зроблений. Петькины подбарыжники этот закон в прошлой раде два раза принимали.
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Я эму сразу Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков - Цензор.НЕТ 3783 ...Ну .. почти .... поверил... Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков - Цензор.НЕТ 7302
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Ну так він " чеснейшей души человек". Причому з досвідо -- нуууу ніколи не брехав, як і кінь, як і .уйло...
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Ну вообще это странная позиция, господин Песков. Неделю назад вы говорили совсем другое, а именно, что без согласованной повестки и итогового документа эту встречу нет смысла даже собирать. А частью итогового документа и должно было стать принятие закона об особом статусе. А тут вдруг- нету связи...
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"все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный. Мы не знаем, каким может быть другой закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков."-Зебильная власть сделала все что выглядит что Украина во всем виновата Украина должна чтото выполнить Украина плохо себя ведет Украина постоянно должна оправдыватся и не слушается остальных миротворцев и хотения мира включая мордор -а в войне тоже Украина виновата ?кто напал на донасс и отжал Крым? агрессор уже не агрессор война на донбасе уже не война а конфликт -Зеленое чмо благодаря тебе-сколько терпеть эти унижения?
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взаимосвязи ....... нет / Есть связь Коломойский-Нетаньяха-Путин./Гражданин Израиля Коломойский.Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский/ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Премьер Израиля Нетаньяха. Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Обуют,кинут,разведут по пацански т.д. Но бубочка не лох! Будет повизгивать:"Не бейте ногами!Я ведь только учусь!"
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Певно, що так.
Якщо наші приймуть закон, продиктований фйулом по телефону в одній із задушевних бесід з нашим Зеліком, то ще не факт, що Номандська зустріч відбудеться. Навіщо фуйлу десь їхати, трясти кістьми, якщо Зе і так все виконує ?
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"...а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР"", - сказал Песков."

Кучма уже озвучил позицию Зеленского по этому поводу. Организаций с такими буквами не существует.
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Весь смех в том,что кацапы трактуют по своему,а США и Запад - тоже по своему )) И каждый думает,что умнее. В таких делах побеждают,конечно же юристы,которые имеют многовековой опыт.Как Запад. А болваны лишь только с 1917 утверждаются.Да и нелегитимные к тому же.
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"Прямой взаимосвязи между встречей "нормандской четверки" и принятием закона "Об особом статусе Донбасса" нет, - Песков" - Петух галантерейный делает такое впечатление, что он имеет своё мнение, а по факту, его задача, как дятел озвучивать галиматью своего хозяина, беса путлера.
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Никто и нигде не описывал, чтот такое ОСОБЫЙ СТАТУС. Мы считакем что это возможность заплыватьза буйки и ездть на закрытый шлакбаум.
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Прямой взаимосвязи между здравым смыслом и тем что чешет письков уже давно нет.
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Чую, при Зеле -- Особый Статус Донбаса, таки будет... -- ...пока горбатых могила не исправит. Значит -- опять будет война...
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