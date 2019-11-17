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 Число жертв взрывов в Балаклее увеличилось до трех - один военнослужащий умер в больнице, - Генштаб ВСУ

Один военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области в воскресенье умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При взрыве в Балаклее погибли военнослужащие из Ахтырки Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак, - вч А0563

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба, 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал о 2 погибших и 5 раненых военных в результате взрывов.

Источник: https://censor.net.ua/n3160141
 
 
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Не топчіться по загиблих... Ви ж не *********** і не ЗЁбік, здається...
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Т.е. виновных нет? То Порох был плохой, при Зебиле коррупции нет и склад взорвали не спициально?
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шкода..
що разказують ті, хто вижив? як же все ж таки так трапилось?
безвідповідальність чи фатальний збіг обставин?
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"Фатальний збіг обставин" в 7 сьомий раз...
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мародьор-блаЗЄнський знищує військовий потенціал України.
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Так Юрий Бутусов третьего дня нас успокоил,шо зрада была при мородере. А сейчас все Ок,мелочи. А на самом деле - трое погибли. Людей жаль.
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сами виноваты. курили при погрузке подлежащего утилизации хлама
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Мне интересно,почему воины попали в больницу скорой помощи,а не госпитали?Харьковская больница скорой помощи пользуется дурной репутацией из-за поборов и бесчеловечности.
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Технолигии как у каменном веке используются, а потом разряд статики с дешовой спецовки, на которой заработало пол мин обороны и -3 человека.
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А кричали, що у всіх вибухах винуватій Барига....
Та хлопці гнуть знову...
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Нельзя золотые разЪемы и болоки ПУ и з изделий для ЗРК 2к12 Кубов"
вынимать после таких взрывов .
Самоликвидация ракеты обеспечена .
А ведь в Балаклее хранилось 2280 таких ..
Кількість жертв вибухів у Балаклії збільшилася до трьох - один військовослужбовець помер у лікарні, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8289
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Электрику,как и сапёру ошибаться нельзя.ТБ пишется кровью.Видно притупили бдительность.Царство небесное нашим погибшим.Это тоже война.Надеюсь после нормандского формата прекратятся боевые действия,произведут разведение войск по всей линии фрота и наши мамы перестанут хоронить своих детей.Война продожится мирным путём..
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