 Число жертв взрывов в Балаклее увеличилось до трех - один военнослужащий умер в больнице, - Генштаб ВСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

"Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует", - сказано в сообщении.

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Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба, 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал о 2 погибших и 5 раненых военных в результате взрывов.