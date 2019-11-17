EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  799  110
Все про:Зеленский (3667) молодежь (184) студенты (482)

 Важно, чтобы вы видели свое будущее именно в Украине,- Зеленский поздравил молодежь с Днем студента

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую молодежь с Днем студента.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Молодежь - это наше самое ценное сокровище. Именно студенчество всегда было драйвером изменений в независимой Украине. Начиная со студенческой революции на граните, которая стала фундаментом для обретения независимости, и заканчивая Революцией Достоинства. И для государства жизненно важно, чтобы молодежь видела свое будущее именно в Украине", - написал Зеленский..

Он отметил, что в современном мире без границ и ограничений можно реализовать себя в любом уголке планеты, но для молодого поколения украинцев "это было бы слишком просто".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если поедете в другую страну и получите там образование - возвращайтесь домой поднимать Украину, - Зеленский на молодежном форуме в Мариуполе

"Действительно амбициозный челлендж - это построить успешную и процветающую страну именно здесь. Украине как воздух нужны ваши таланты, креативность, смелость, готовность менять правила и создавать новую страну! Верю, нам с вами это по силам", - подчеркнул президент.

Важно, чтобы вы видели свое будущее именно в Украине,- Зеленский поздравил молодежь с Днем студента 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160140
 
 
 Топ комментарии
 
НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!! РУКИВНОГИ И ТИКАТЬ!!!
ТУТ ЗЕБИЛОИДЫ СТРАНУ РАЗВАЛИВАЮТ!!!
 показать весь комментарий
 
Не при тобі, Зєля. Не при тобі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Какое будущее может быть у страны тонущей в коррупции,а её зеленые правители-клоуны думают про кассовые аппараты и стукачество,как про спасительные меры для экономики?
 показать весь комментарий
 
 
А вони нажаль бачать - в Польщі, Росії, Чехії.
 показать весь комментарий
 
 
Жидам нужна бесплатная рабсила!
Так что, ноги в руки и вперёд!
 показать весь комментарий
 
 
А сам, блаЗЄнський, де бачиш? В Італії чи Ізраїлі?
 показать весь комментарий
 
 
Дорога есть асфальта нет , диплом есть работы нет. Так и живем.
 показать весь комментарий
 
" Учись студент - Кто не работает, тот ест " ( Вофка Сцикун )
 показать весь комментарий
 
 
Если ЗЕ изменит налогообложение и хотя бы приведет его до уровня Словакии - цены ему не будет . Иначе народ будет продолжать уезжать
Бухгалтера , переехавшие из Украины в Словакию, говорят, что в налогообложении в Украине ЧЕРТ НОГУ СЛОМИТ , а в Словакии очень легкое .
Думаю, что в Украине это сделали специально, чтобы зарабатывать на предпринимателях
 показать весь комментарий
 
 
Ти, негіднику, хочеш імплантувати ракову пухлину-імплементувати особливий статус лугандонії. А ***** буде смикати за цей нашийник! Яке мо бути майбутнє в Україні !?
 показать весь комментарий
 
С Зелёной промокшанской властью не только пенсионеры свалят....
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх