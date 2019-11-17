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 Резервисты 25-й ОВДБр отработали на сборах беспарашутное десантирование. ФОТО

Резервисты оперативного резерва первой очереди, которые проходят военные сборы в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде ДШВ на Днепропетровщине, отработали беспарашутное десантирования с помощью специального оборудования "Канат-1"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Десантирование выполняется с транспортно-боевого вертолета Ми-8 в полном снаряжении с оружием, с высоты 20 метров.

Резервисты 25-й ОВДБр отработали на сборах беспарашутное десантирование 01

Прежде чем приступить к практическому выполнению задач, резервисты-десантники отработали все необходимые элементы на воздушно-комплексе воинской части под наблюдением инструкторов.

Резервисты 25-й ОВДБр отработали на сборах беспарашутное десантирование 02

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После выполнения спусков, резервисты занимали круговую оборону площадки для приземления и по команде осуществляли перемещение на определенные рубежи.

Резервисты 25-й ОВДБр отработали на сборах беспарашутное десантирование 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3160135
 
 
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Когда приземление отработают, получат парашюты
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- Товарищ прапорщик, а если парашют не раскроется?
- Да не ссы, салага. Придёшь ко мне - новый выдам...
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....еще лет 200 ПОУЧИМСЯ военному делу и тогда ))))))если повезет )))))
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Резервистов в народе не зря зовут "партизанами", их задача быть как все.
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лапоть иди в кацапендри.ю.. нехер тебе тут шастать репоед.
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Кто в чем? Это если одни одели верхний слой, а другие остались в флисках, то это "кто в чем"? Или тебя смущает разный цвет (и тип) Таланов?
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