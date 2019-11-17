 Резервисты 25-й ОВДБр отработали на сборах беспарашутное десантирование. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Десантирование выполняется с транспортно-боевого вертолета Ми-8 в полном снаряжении с оружием, с высоты 20 метров.

Прежде чем приступить к практическому выполнению задач, резервисты-десантники отработали все необходимые элементы на воздушно-комплексе воинской части под наблюдением инструкторов.

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После выполнения спусков, резервисты занимали круговую оборону площадки для приземления и по команде осуществляли перемещение на определенные рубежи.

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