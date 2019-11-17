EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  51  1
Все про:корабль (1250) Россия (74287) ФСБ (1402)

 Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября, - погрануправление ФСБ РФ

Три украинских корабля (буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск"), задержанные год назад в ходе инцидента в Керченском проливе, передаются Киеву в соответствии с достигнутыми российско-украинскими договорённостями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму.

"В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября", - сказали агентству в пресс-службе в воскресенье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО (обновлено)

В российском пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3160134
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хм.. там уже не корабли - а корпуса кораблей ... кацапы постарались твари !!! Задержанные в Керченском проливе корабли передадут Украине 18 ноября, - погрануправление ФСБ РФ - Цензор.НЕТ 1830
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх