 Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужет такой союз"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам в воскресенье в Минске.
"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией. - Ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.
"Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - добавил он.
Лука сам всі мости попалив
говноСруский мир ... Наслаждайся теперь своей тупостью, а беларусов жаль.....