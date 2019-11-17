 Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужет такой союз"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам в воскресенье в Минске.

"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией. - Ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.

"Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - добавил он.

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