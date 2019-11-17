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Все про:Беларусь (2911) Лукашенко (1744) Россия (74287)

 Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужет такой союз"

Российская Федерация каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам в воскресенье в Минске.

"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией. - Ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.

"Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах

Источник: https://censor.net.ua/n3160133
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Самый тупой союз который вообще возможен это союз с лживой федераской
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Ну це не союз - це швидше симбіоз. Та й ьо не надто природний. З лвнивими паразитуючими кацапами робптящим білорусам ніколи не бачити просвітку. Потрібно ішачити на себе і трьох кацапів.
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Добро пожаловать в русский мир... придурок....
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Хитрий калгасник разом з ******, щось задумали...
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Так ты ж .овно и затянул всю страну туда
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отож.. населення зкацапіло, їм поряд з рашкою добре.
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дык, вы вступили, но далеко не в объединение...
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Шляху назад у вас немає.
Лука сам всі мости попалив
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как нахрена??... чоб ты удаволствие палучил!!!)))
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Бабки закончились, а русня не даёт... Пичалька.
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хм.. а кто тебя спрашивать будет ? ты придурок уже практически все сделал чтобы Беларусь вступила в говно Сруский мир ... Наслаждайся теперь своей тупостью, а беларусов жаль.....
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"Бацька" ти не "борзей" бо твій господар ***** "перекриє газ" і тобі пісец разом з твоїм царством!!!
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