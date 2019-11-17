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Все про:Беларусь (2911) Лукашенко (1744) Россия (74287)

 Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужен такой союз"

Российская Федерация каждый год ставит Республике Беларусь все новые условия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам в воскресенье в Минске.

"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией. - Ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.

"Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах

Источник: https://censor.net.ua/n3160133
 
   
 Топ комментарии
 
Самый тупой союз который вообще возможен это союз с лживой федераской
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Навряд чи. Вони з .уйлом одинакові...
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Добро пожаловать в русский мир... придурок....
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Самый тупой союз который вообще возможен это союз с лживой федераской
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Ну це не союз - це швидше симбіоз. Та й ьо не надто природний. З лвнивими паразитуючими кацапами робптящим білорусам ніколи не бачити просвітку. Потрібно ішачити на себе і трьох кацапів.
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А на хрена ты ,продажный хамелеон ,столько лет танцевал под дудку террориста путлера ?
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Не а - не одинаковые , Лукашенко ближе к народу априори- да есть нюансы, но он не самый плохой президент....
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Никакой он не президент. Он самодержец - это если мягко сказать.
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Та врядли, наверное ништяков себе у пуйла выпрашивает
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Добро пожаловать в русский мир... придурок....
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Хитрий калгасник разом з ******, щось задумали...
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Так ты ж .овно и затянул всю страну туда
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отож.. населення зкацапіло, їм поряд з рашкою добре.
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дык, вы вступили, но далеко не в объединение...
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Шляху назад у вас немає.
Лука сам всі мости попалив
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Типу́н - болезнь птиц, проявляющаяся как затвердение на кончике языка птицы, например, курицы, и других. Типуном также называют воспаление языка человека, возникающее в результате его травмирования (защемление семечкой).
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Ну? А без экскурса в типунологию, шо сказать-то хотел? Тракторист вас по уши втянул в рускае говно, и ходу обратно нема... без типунов, там у вас тракторист целую кацапскую армию пригрел. А как показывает опыт, не вагнанный вовремя кацап однажды ноги на стол положит, и погонит хозяев из хаты. Так случилось с крымом. Вот когда от руской мрази в форме избавитесь, тогда, может быть, появится шанс стать Белой Русью
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Без экскурса - легко!
Его Ксении на язык, за "шляху назад у вас немае"
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Но ведь Ксения права, к сожалению. Беларусь уже не выберется из-под кремлевского сапога.
Украину теперь тоже рашка задавит в своих "братских объятиях"
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как нахрена??... чоб ты удаволствие палучил!!!)))
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Бабки закончились, а русня не даёт... Пичалька.
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***** що навіть стільця не знайшлося гарну фотку зробити?
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та не...раскаряка луки фотогеничнее, чем х.ло на табуреточке))))
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хм.. а кто тебя спрашивать будет ? ты придурок уже практически все сделал чтобы Беларусь вступила в говно Сруский мир ... Наслаждайся теперь своей тупостью, а беларусов жаль.....
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Жаль тех беларусов которые головой думают и не хотят жить под сапогом кацапни. А те которые кричат мыШебратЫ с кацапами тех не жаль...
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"Бацька" ти не "борзей" бо твій господар ***** "перекриє газ" і тобі пісец разом з твоїм царством!!!
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Как понять ? - Чей Крым ? - Канечно же украинский.(лука) А сейчас против резолюции ООН по Крыму и Донбассу проголосовали, кто ? - Белоруссия,Казахстан....... )))
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"царъ московский самодержен, и подъясачные людишки повинны ему служить не жалея живота своего."(с)
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Нахрена,- это очень мягко сказано. Правильнее, это послать х*йла в персональный эксклюзивный эротический тур.
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Послать - дело нехитрое, вот только экономика Беларуси практически полностью на рашке завязана. И тур получится не такой уж персональный и эксклюзивный, а очень даже групповой.
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Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз" - Цензор.НЕТ 6559он по жизни говорит одно,делает другое!зачем он в новостной ленте?это же бесполезный мусор Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз" - Цензор.НЕТ 6559
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Таракан опять хочет баллотироваться в президенты, риторика будет "и нашим и вашим"...
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Прям, как у 🤡💩🤢🐸 КалоЗеленых перед выборами ,а сейчас они уже не стесняются -продают Украину кацапсинам
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Народ любит ,когда надувают щеки говоря о национальных интересах. Так делал и кравчук. В итоге прикупил хатынку в Америке и оставил наследие в виде шестерки расии - кучму.
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батька **........й на всю МАКИТРУ !!!! скоро поселится в Украине
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Нахрена такой союз.?- сказала бульба при встречи с колорадским жуком.
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Это на словах такой, а сам уже просит новые кредиты и очередную скидку на газ в 2020.
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Путин и Лукашенко - в "одной кровати". Эксперт назвала президента Беларуси мастером шантажа. Белорусский лидер шантажирует РФ и Евросоюз." Москва продолжает субсидировать Беларусь, 9-10 миллиардов долларов в год. Без московских дотаций вряд ли Беларусь выдержала бы такой псевдосоциалистический уровень жизни"/14.11.19 "Беларусь, КНДР, Сербия, Сирия", - миссия Украины в ООН опубликовала список стран, голосовавших против резолюции по Крыму
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Страны, которые голосовали против украинской резолюции: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.
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В тоже время в Совете безопасности ООН все резолюции Беларусь голосует против Украины! Какой однако хитрожопый товарищ Лукашенко - говорит одно, делает совершенно другое) Извивается как "ужик на сковородочке" Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз" - Цензор.НЕТ 940
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Тобтои коли ***** обстрілював Маріуполь це дояра не бентежило влаштовувати парад,а коли самому притисли яйця то зразу й завив ,і це ще ***** не стріляв ні по Вітебську ні по Гомелю.
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"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией. - Ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.Источник: https://censor.net.ua/n3160133
Те саме було в Україні при Януковичу.
Експортна блокада України Росією 2013
Сирна війна
Шоколадна війна (2013)
Тільки останній придурок буде довіряти Росії. Але судячи по діям чинної влади....
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Орда не розуміє, що таке рівноправний договір та цивілізована співпраця, договори кацапо-орда підписує лише, щоб обманути та щось вигадати тільки собі.
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Это таким нехитрым способом выманиваются деньги у союзника.
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Лукашенку слушать себя не уважать. Такой же упырь.
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Згідно з результатами опитування, серед лідерів інших країн найкраще українці ставляться до президента Білорусі Олександра Лукашенка: 66% позитивно та лише 15% - негативно.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3159000 Лукашенко про відносини з РФ: "Нахрін потрібен такий союз" - Цензор.НЕТ 9240
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Майже повторює чисельність тупих хАхлів-ЗеБілів...
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Без этого союза - вам выборы не выиграть !!!
А пиз...ть не мешки ворочать!!!
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А ніякого союзу і не буде. Який може бути союз з рабами ?! Буде поглинання Білорусі РФією, як і заплановано.
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сам, собственноручно изгадил всю Беларусь в паРашу, методично и уверенно из года в год делая из нее Беларашу, а теперь о хрене вспомнил. поздноВато.
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Чую скоро будет сообщение ТАСС - бацька на ночь не тех грибочков отведает
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На Москву будете работать, вот и весь союз.
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Нахрен не нахрен, а с кацапского кукана уже не спрыгнешь.
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Смотри как цыбуля запела падло! А шаровое сырье для нефтепродкутов на котором ты **** воруешь триллионами - тебе не жмёт? ***** продажный! А кацапская армия на твоей территории не вызывает никаких вопросов? А ФСБ по всей Беларуси которое кого хочет того хватает - ничего? Как красть из бюджета так ты сопли не пускаешь..Такая кацапская система тебя устраивает..А как ***** очко подставлять для "процедуры подчинения" - как доить вас дебилов - так ты обиделось! Или тебе кацапня на шару по дружески будет позволять диктатурить? ****** красножопое!
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Як це нахріна? А щоб Сцарьок-педофіл відчував себе цельним Ампєратором, срана азіопська бензоколонка вЯлікАй Ампєрієй, а ти недолугою колгоспною шавкою при Ампєраторі.))
В Білорусі ще щось залишилось, що не контролюється та не прибране до рук кацапо-ордою?
Це ви, недолугі,ще трохи збереглися, бо Україна прийняла головний удар на себе...
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А от Пороха пуйла начинало колбасить от одного упоминания о нем.
Теперь мы скоро догоним Беларусь и даже перегоним с зеленым недоразумением.
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А нахрен голосовать в ООН против Украины? Двустульежопый лицемер!
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Судя по риторике, все ясно. Опять Батька торгуется за какие то плюшки... Интересно, за какие на этот раз и как много? Прошлый раз был- отмена налогового маневра на нефть и нефтепродукты...
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Лукашенко вже навчився балансувати на двох стільцях.Після нахилу в один бік ,він хитнеться в інший.Це вже звичний процес.І амплітуда розхитування незначна.Бо майстер.
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Сегодня 15.14

"С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково. С россиянами мне всегда было комфортнее, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия - большая страна, у нас их, может, поменьше, но также хватает", - ответил Лукашенко, - Между Беларусью и Россией есть "громадье" нерешенных вопросов. Поскольку их много, создается впечатление, что у нас "напряженка" с Россией бешеная. Но эта "напряженка" характерна только братским дружественным странам".

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