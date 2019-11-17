 Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужен такой союз"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад", об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам в воскресенье в Минске.
"Когда ты вступаешь в какое то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией. - Ред.). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко.
"Извините, нахрена нужен тогда такой союз", - добавил он.
Лука сам всі мости попалив
Его Ксении на язык, за "шляху назад у вас немае"
Украину теперь тоже рашка задавит в своих "братских объятиях"
говноСруский мир ... Наслаждайся теперь своей тупостью, а беларусов жаль.....
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Тобтои коли ***** обстрілював Маріуполь це дояра не бентежило влаштовувати парад,а коли самому притисли яйця то зразу й завив ,і це ще ***** не стріляв ні по Вітебську ні по Гомелю.
Те саме було в Україні при Януковичу.
Експортна блокада України Росією 2013
Сирна війна
Шоколадна війна (2013)
Тільки останній придурок буде довіряти Росії. Але судячи по діям чинної влади....
А пиз...ть не мешки ворочать!!!
В Білорусі ще щось залишилось, що не контролюється та не прибране до рук кацапо-ордою?
Це ви, недолугі,ще трохи збереглися, бо Україна прийняла головний удар на себе...
Теперь мы скоро догоним Беларусь и даже перегоним с зеленым недоразумением.
"С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково. С россиянами мне всегда было комфортнее, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия - большая страна, у нас их, может, поменьше, но также хватает", - ответил Лукашенко, - Между Беларусью и Россией есть "громадье" нерешенных вопросов. Поскольку их много, создается впечатление, что у нас "напряженка" с Россией бешеная. Но эта "напряженка" характерна только братским дружественным странам".