 Прокуроры, которые вели дела Майдана, хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела, - Рябошапка

Об этом он сказал в интервью Kyiv Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Рябошапка отметил, что до того, как он пришел на должность, прокуратура расследовала дела Майдана течение пяти лет, но не показала результатов.
"Они были заинтересованы в расследовании этих дел как можно дольше, чтобы защитить свою карьеру. Мы потратили 170 млн гривен только на зарплату прокуроров в этих делах", - сказал Рябошапка и добавил, что прокуроры хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела.
Генпрокурор заверил, что "не собирается похоронить все эти дела", а нераскрытие преступлений убийств на Майдане лишь демонстрирует неэффективность прокуроров или неправильно расставленные ими приоритеты.
Глава ведомства также отметил, что его особенно беспокоят нераскрытые убийства более 100 активистов.
"Убийства - самые важные случаи. Мне жаль, что мы даже не достигли среднего уровня тех, кто связан с этими убийствами ... Очень много подозреваемых из милиции и полиции, некоторые люди, связанные с Майданом, некоторые подозреваемые - заместители министров или министра. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом", - добавил Рябошапка.
Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.
Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
Услышав эти слова где то горько заплакал Витя Янукович.))
Наоборот, всячески препятствовали расследованию
Но теперь ждем расследований.
Члены семей Небесной сотни требуют Раду собраться на внеочередное заседание чтобы не было приостановления
При этом члены семей Небесной сотни неоднократно обвиняли прошлую власть и Порошенко за бездеятельность в расследовании дел Небесной сотни
Всі справи взагалі припинились. Ця недовлада і овоча виправдає.
Лалка ти свідомо маніпулюєш фактами і дуриш людей.
Так что врешь ты и сознательно
Портнов ?
так ты, личноклеточный, за такое расследование?
Як Рябошапка буде розcлiдувати, побачимо. Як не розслiдумала минула влада, вже бачили.
Він через тиждень всьо расслєдуєт.
даже в этом плане рябая шапка на
пиврал
А яке виття піднялося,коли Луценко захотів звіту про виконану роботу ! Горбатюк розповів про тиск з боку керівництва ГПУ ,коли виявилося(і Рябошапка тут правий),що займалася група чим завгодно,тільки не розслідуванням розстрілів.