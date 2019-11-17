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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9486) Рябошапка Руслан (200) преступления против Майдана (35)

 Прокуроры, которые вели дела Майдана, хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что дела Майдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. Глава ГПУ заверил, что эти дела не будут "похоронены".

Об этом он сказал в интервью Kyiv Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Рябошапка отметил, что до того, как он пришел на должность, прокуратура расследовала дела Майдана течение пяти лет, но не показала результатов.

"Они были заинтересованы в расследовании этих дел как можно дольше, чтобы защитить свою карьеру. Мы потратили 170 млн гривен только на зарплату прокуроров в этих делах", - сказал Рябошапка и добавил, что прокуроры хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела.

Генпрокурор заверил, что "не собирается похоронить все эти дела", а нераскрытие преступлений убийств на Майдане лишь демонстрирует неэффективность прокуроров или неправильно расставленные ими приоритеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "делах Майдана" расследовалось все, что угодно, кроме, собственно, событий на Майдане, - Рябошапка

Глава ведомства также отметил, что его особенно беспокоят нераскрытые убийства более 100 активистов.

"Убийства - самые важные случаи. Мне жаль, что мы даже не достигли среднего уровня тех, кто связан с этими убийствами ... Очень много подозреваемых из милиции и полиции, некоторые люди, связанные с Майданом, некоторые подозреваемые - заместители министров или министра. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом", - добавил Рябошапка.

Также читайте: Адвокаты семей Небесной Сотни требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Также смотрите: Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160130
 
   
 Топ комментарии
 
Как же зебанаты уныло теперь отмазываются... Депрессия от неотвратимого скорого конца?
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Рябошапка, так проведи расследование за год. Кто тебе мешает. Покажи на деле, что ты лучше недепломированного "юриста" Луценка. Тогда я сниму шапку и отдам тебе (она у меня брендовая). Хватить 28 лет все спихивать на попередников, за......али. Делайте что нибудб для народа Украины.
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"...некоторые подозреваемые - заместители министров или министра. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом". Моссад бы уже давно дошёл... Прокуроры, которые вели дела Майдана, хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7213
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Как же зебанаты уныло теперь отмазываются... Депрессия от неотвратимого скорого конца?
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А 8%-ные дегенераты всё мечтают, в отсутствие ума, мечтатели блин им комом.
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Нельзя отбирать мечту у блаженных.. Пусть веруют Прокурори, які вели справи Майдану, хотіли ще 20-25 років розслідувати ці справи, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3872
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если к этим 8 добавятся остальное общество так % 60, то конец вашей работы троллями.
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Да,досталось им наследство от Пети.Те отмвзывались 5 лет,и эти еще 20 булки
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"...некоторые подозреваемые - заместители министров или министра. Но мы до них не дошли. Многие из них за рубежом". Моссад бы уже давно дошёл... Прокуроры, которые вели дела Майдана, хотели еще 20-25 лет расследовать эти дела, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7213
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Рябошапка, так проведи расследование за год. Кто тебе мешает. Покажи на деле, что ты лучше недепломированного "юриста" Луценка. Тогда я сниму шапку и отдам тебе (она у меня брендовая). Хватить 28 лет все спихивать на попередников, за......али. Делайте что нибудб для народа Украины.
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це такий прийом - спихування вини на попередників дає часовий ресурс, мінімім пів-року або і рік для додаткового перебування на посаді.
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"Тогда я сниму шапку и отдам тебе (она у меня брендовая)."
Услышав эти слова где то горько заплакал Витя Янукович.))
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Твой кумир в Ростове или где то за поребриком с кили азиррова, с арбузова, а также прочей ватной ******** только и может снимать. А я этому Рябошапке сам отдам, так как до прихода лигитимного 14 лет проработал в ГПУ. И что бы ты не звиздел здесь, рапорт на увольнение с руководящей должности сам написал по собственному желанию. Чтобы дослужится до звания старшего советника юстиции, мне понадобилось 24 года. А "молодые дарования" донбаситы ( они себя так сами назвали), которые даже в морге никогда не были, раскрывая преступления, начинали далеко от земли, в 30 лет уже имели чин как у меня и стали кандидатами юридических наук.
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Ну ти то це швидше зробиш.... Ми надіємося. Знову.... А він відповідає - Надійтеся.
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та там недели достаточно, шо бы все расследовать, просто дядя сэм не хочет топнуть ножкой и дать волшебного пенделя каму надо
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отож.. кабаєву давно би пенделів під дупу надавати
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барыга, мародер, агент кремля лолита, НЕ ХОТЕЛ РАССЛЕДОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙДАНА, ТАК КАК ОН СО СВОЕЙ ШАЙКОЙ И БЫЛ ВИНОВЕН , расстреливали народ, чтобы народ выгнал зека и самому прийти к власти, пример- пашинский со снайперской винтовкой на майдане
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Куйлец, а факты есть? Или юзерам мордовских методичек факты не предоставляют??
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Тоесть Пашинский с винтовкой во время обстрела вообще не факт. И это,где тот беркутовец,которого он забрал у ментов и увез?
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Жужик, давай еще за грузинских снайперов и апельсины со смещенным центром тяжести...
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При Порошенко это было, виновники расстрела майдана за 5 лет уверовали, что им за это ничего не будет.
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Всё верно, правду о майдане узнаем лет через 20-25. И многим она не понравится.
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Врёт, они хотели 127 лет, 4 месяца, 26 дней, 13 часов, 33 минуты и 54 секунды расследовать...
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Да понятное дело что не расследовались эти дела по заказу прошлой власти
Наоборот, всячески препятствовали расследованию

Но теперь ждем расследований.
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Каких раследоваий? Ты сбредила? Зеклоуни прекращают раследования адвокти семей погибших об етом прямим текстом говорят
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Брехня это. Расследование приостанавливается 20 ноября так как должны быть процессуальные изменения. Рада должна принять соответствующее изменение в законодательство, но у Рады перерыв до 3 декабря
Члены семей Небесной сотни требуют Раду собраться на внеочередное заседание чтобы не было приостановления

При этом члены семей Небесной сотни неоднократно обвиняли прошлую власть и Порошенко за бездеятельность в расследовании дел Небесной сотни
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А что мешало раде прродлить раследование до 20 ноября октября? Раньше так и делалось. А сейчась почему то нет И где гарантьия что слуги продлят раследование а не забудут его продлить? И прекрати нести чушь как будто все хорошо я не из 73% на меня ето не действует.
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А зараз чому не розлідують ?
Всі справи взагалі припинились. Ця недовлада і овоча виправдає.
Лалка ти свідомо маніпулюєш фактами і дуриш людей.
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Брехня. Приостановятся только 20 ноября и то на время.

Так что врешь ты и сознательно
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Ах ну да... А чому ж тоді адвокати Небесної Сотні в цьому не впевнені ?
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расследований против небесной сотни...
так ты, личноклеточный, за такое расследование?
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Кацапка, расскажи - как Рябошапка будет искать заказчиков, если у него являются неважными бизнес-связи? По каким связям, ты, как эксперт, расскажешь - он будет их искать?
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З нас двох кацап лише ти.

Як Рябошапка буде розcлiдувати, побачимо. Як не розслiдумала минула влада, вже бачили.
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русру заработало. Что и мне напишешь-брешешь ибо другого слова на сегодня, как аргумент не нашла, пустышка
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Та віддайте Портновскеру.
Він через тиждень всьо расслєдуєт.
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они даже на пенсию уйдут раньше.
даже в этом плане рябая шапка напиврал
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Какой срок расследований таких преступлений и их продления? Наверное они меньше 25 лет. И наверное, прокуроры, которые хотели расследовать эти преступления на протяжении четверти столетия, должны быть в курсе этого. Так что же хотели расследовать прокуроры в таком случае?
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О, вже перший конверт відкрили (вали все на попередників).
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Не відкрив таємницю.Хід розслідування задовольняв і Горбатюка,і адвокатів родичів загиблих.
А яке виття піднялося,коли Луценко захотів звіту про виконану роботу ! Горбатюк розповів про тиск з боку керівництва ГПУ ,коли виявилося(і Рябошапка тут правий),що займалася група чим завгодно,тільки не розслідуванням розстрілів.
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