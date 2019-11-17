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Все про:Молдова (1051) наемники РФ (960) Гайчук Виктор (1)

 Новый министр обороны Молдовы Гайчук оказался поклонником наемников РФ на Донбассе

Виктор Гайчук, который занял должность министра обороны Молдовы в сформированном 14 ноября правительстве, оказался поклонником террористических группировок на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Нынешний глава минобороны Молдовы восхищался "духом и мужеством" донбасских боевиков еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук Молдовы.

"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - заявил тогда Гайчук.

Читайте: Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон

Гайчук уже возглавлял министерство обороны Молдовы с апреля 2001 по октябрь 2004 года. По данным местных СМИ, до ухода в правительство Гайчук был советником президента Молдовы Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук также является родственником Додона.

Напомним, власть в Кишиневе полностью перешла в руки пророссийских сил. 14 ноября в Молдове назначили новое правительство. Премьер-министром вместо проевропейского политика Майи Санду стал советник президента-социалиста Ион Кику. В целом шесть из 11 министров до кабмина работали советниками президента Додона.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160126
 
 
 Топ комментарии
 
теперь Приднестровье поглотит Молдову..
нам не нужен мирный план Зеленского!.. нам нужно готовиться к войне с Рашкой!
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А чому у тебе такий какцяпський акцент?
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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Пвдозрюю, що і у нашому МО проводять маніпуляції з втратами. Перша ознака - поділ втрат на категорії. І основна причина - липове розведення будь-якою ціною. А для того потрібно малювати гарну картинку, щоб не було зайвого шуму.
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теперь Приднестровье поглотит Молдову..
нам не нужен мирный план Зеленского!.. нам нужно готовиться к войне с Рашкой!
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Диванный вояка то как возбудился, так иди воюй кто мешает то.
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А чому у тебе такий какцяпський акцент?
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С нынешней цирковой администрацией Украины скоро все окажутся сторонниками ордыло, в сравнении- не такой уж и грех...
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перейти на сторону *****, потому что не нравится Зеленский, является нарушением Уголовного кодекса Украины и карается соответственно.

И даже призывы караются.
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А разве не ты возмущался что Бужанский называл журналистов овцами? Журналистов нельзя, а 73% украинцев можно?
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Я на балалайках не розумiюся, запитай у своїй матусi
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Ні. Навпаки, відносно його оцінки недорогенньких, це ЄДИНЕ в чому я абсолютно погоджуюсь з Бужанським.
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в этой ситуации ,меня успокаивает, что такой сепарский чмошник как ты, не будет воевать не за Рашку и не против Украины.. ты просто будешь портить воздух на Цензоре..
потому что ты чмошник..
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😁😁 ты хоть до передовой доберись, диванный

С утра до вечера на ЦН строчишь, вот и все твои заслуги. Завтра исчезнешь, нифига не изменится.
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А ты чем отличаешься? Строчишь справа налево?
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Хотя бы тем что не строю из себя воина на передовой. Призывать к войне, отвергая мирный план Зеленского (кстати, никакого мирного плана Зеленского нет, пока ещё речь все ещё о Минских договорах Порошенко), но самому при этом сидеть дома и никуда не собираться - дешевые провокации и фарисейство. Особенно винить при этом других в трусости, самому сидя дома на диване, отвратительно.
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Что значит "призывать к войне"? Кацапов в Украину никто не звал. Или ихтамнет? Тогда это тоже фарисейство. Цели рашки в отношении Украины очевидны. Захват так или иначе.Так что или победа или капитуляция. Всё остальное,вроде каких-то мирных планов-самоуспокоение,лицемерие и делание вида,что ничего не происходит.
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Ты не понимаешь текст комментариев, на которые отвечаешь?

Там выше провокатор призывал к масштабной войне, отказу от мирных договорённостей
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А Зебіл запрошував повертатися всіх емігрантів.
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Смени пластинку, она заела. Хватит уже отправлять всех на передовую и этой манипуляцией унижать наших мужчин. Воюют те, кто к этому готов и умеет это делать. И вообще, какого хрена ты туда всех отправляешь? У нас что - всеобщая мобилизация? Ху#ло уже официально объявило нам войну? Оно ведёт гибридную войну по всем фронтам и ты принимаешь в ней очень активное участие.
Надейюсь, что следующий украинец, которого ты обвинишь в том, что он не на передовой, обязательно тебя пошлёт и это будут делать все остальные и регулярно.
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зебанат при маштабной войне задумал отсидеться? Расстреляют тебя, дезертира вонючего, по закону военного времени) или ты, идиотина, думаешь, что зелупе долго осталось😁😁😁
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Рот свой завали, только соевые твари хотят войны до победного, нормальные украинцы хотят мира.
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Так йди, здавайся сам. Чого тягнеш Україну у кацапський подон, миролюбець ватний ?
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Степа, сосни зеленого куйца - мира хотят новороссы, а украинцы победы. И иди на куй, расписываясь в своих влажных мечтах за нормальных украинцев!
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стьопа, розшифруй якого миру хочуть укріїнці
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Война до победного-это оказывается зазорно. Ну ты и слизняк.
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Найти бы тебя и зубы в глотку затолкать.
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Я фигею, это пишет выпускница школы милиции, сотрудница правоохранительных органов.
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Що він не правильно написав? А це хіба не твоя країна?
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Ты мешаешь. А еще те восемь идиотов, шо тебе лайкнули. А еще те придурки которые выбрали главкомом клована, приказавшего прекратить стрелять, отвести войска, и слившим всю сов.секретную инфу, о нашей армии, кацапам. Как и номенклатуру и объем помощи нам США.
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Ну ты сильно не напрягайся, адвокаты не воюют Новый министр обороны Молдовы Гайчук оказался поклонником наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 5378
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Мирный план Зели это не что иное как соглашение подписанное патриотом Порохом.
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Тільки це соглашеніє кожен трактує по своєму.
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В чем брехня соевое, тебе перечислить пункты минского соглашения?
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а чого Зе його так слухняно виконує ?
інше не виконує, а саме це залюбки.
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Пункт первый. Прекращение огня. Оно есть? Нет? Ну тогда дальше можно не читать.
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вот бы Вовочке взять и возмутиться . сказать " не желаю продолжать преступные начинания попередников " ан нет . все нормально . в отличии от Пороха который где то шо то подписал но ни хрена не выполнил Вовка ускоренными темпами ринулся вперед Новый министр обороны Молдовы Гайчук оказался поклонником наемников РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 4178
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Да, по г+г именно так сказали зебилам. Потому что можно сказать просто - по минским дебальцево за Украиной, на следующий день как оттуда свалите - будем дальше говорить и все, рашка не выполняет минские, на ней санкции.
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і в Молдові гівна вистачає
це при тому, що Молдова сама потерпіла від такої напасті
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Молдавани і румуни ніколи не були друзями українців.
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Ему надо приводить сравнения на примере Приднестровья, это будет ближе к "телу". Видно, что он с сцарём додоном одной крови.
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А якого походження прізвище Гайчук, бо вона не молдовське?
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У них ще Плахотнюк є. Чи він вже втік?
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Мене не цікавлять їхні бариги. Мене насторожують їхні підкацапники та социки.
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от медвед чука походимец. они братья. меншие )
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"У него вместо головы задница"©
Этот министр из тех молдаван, которые не пьют кипячёное молоко потому, что рога коровы не вылазят в розетку.
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Так или иначе рашка выиграла Молдову у наших сраных ЕС-партнеров муфлонов и хенкель
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Там тоже "европейский вектор" оседлал олигарх, причем откровенно нечистый на руку. Миллиард евро растворился в воздухе. Может это и вызвало отторжение у масс.
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Может просто массы очень тупые, что им легко промыть мозги?
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"слащавый он какой-то. одно слово - румын!" (С)
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Слегка подправим Го*доновского родственика до 15 лет по УК Молдовы:
"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - ПМР Донбасс. У ПМР Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы..."
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усе, пипец, наступила непростая годына! со всех сторон украйну окружают вороги, надо всем туго затянуть пояса - и ужиматься, ужиматься, ужиматься...
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Так ты не ужимайся иди на окружную отсасывай васек !
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ты, затейник, шо, на окружной кормишься?
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Так, по-простому. То есть, дух, вера эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, и.... прикрывается спинами женщин и детей, спит в блиндаже возле домов мирных жителей, то тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника, та ему и оружие не нужно, все сделают спины женщин и детей", - заявил тогда Гайчук.
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Как это так, чтобы торговый потрнер и потриот, и пецин кориш - Плохотнюк, ради Молдовы не договорился с Санду?
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Хорошее слово - торговый партнер. используют или дебилы с промытыми мозгами или боты. А по сути - ну вот там доборолись с олигархами, правда местными. Теперь будут под олигархами рашки и под рашкой. А там уже не будут спрашивать, нравиться или нет.
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Так что ж этот патриот плохотнюк, не договорится с Санду? Типа выбирай между ахметовым и ******
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ну вот как скажите с таким долбойобом иметь дела президенту?в венгрии там свой долбойоб блокирующий НАТО. в чехии свои...а тут сидя за компом каждый мнит себя президентом..министром иностранных дел...патриотом и министром обороны...********* не дела делать.... всем не угодишь...а жить то и сотрудничать как то же нужно!((
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Будем честны - мы, Украина, в числе наших карманычей, всячески потворствовали кремлевским хотелкам, и помогли Кремлю создать эту кровавую рану в теле наших соседей - эту так называемую "ПМР".
Само существование "ПМР" было бы немыслимо без молчаливой колаборации нас, как сателлитов Кремля.
И эта отравленная рана, нанесенная Молдове, это "Приднестровье" уже аукалась Украине прокремлевскими ставленниками Тигипками, Порошенками и прочими Фучеджи.
Самой же Молдове оно до сих пор отравляет жизнь Плахотнюками-Додонами.
И да - Молдова 20 лет "не стреляет" и все ждет "реинтеграции Приднестровья", вот так и нам оккупированные Крым с Донбассом - чекати, не перечекати.
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Вот и я думаю, почему пеця и плохотнюк два потриота и торговых портнера не закрыли эту клоаку. За 5 лет там бы все передохли
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Судячи з прізвища, це шматок якогось хохляцького лайна, що зі шкіри лізе щоб вважали його за "руссково".
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Скажи такое министр обороны США или любой нормальной страны где нормальное население а не быдло с комплексом малого народа, этого министра бы уже в допросные ЦРУ на чай пригласили.
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В Украине даже президент поклонник рузького мира, этого не видит только слепой.
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Ми повторюємо +/- дії Молдови. То в нас революційний момент назріває, то в них. Але рашка-федерашка намагається керувати цими процесами
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При таких раскладах можно закрыть границу с Молдовой и перекрыть

транзит на РФ--поездом и авто.
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Старая истина, известная все военным, "воюют не числом, а умением" (пример, 300 спартанцев)
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепорт Посібники окупанта. Срані спартанці.
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.....молдоване НАХАВАЛИСЬ либертате (свободы ) ДО нехочу !!! А теперь снова хотят что бы ГАЗУЛЬКА была по 20 коп за куб. !!! На то они и молдоване чтоб хотеть ))) а кто ж им уже ЭТО даст ?????? я тоже приеду ла КИШИНЭУ и ВЫКИНУ на.......й того МОЛДОВАНА с таможни который купил за ДАРОМ мою 3х комнатную КВАРТИРУ в 1992 году когда была ВОЙНА !!! МУЛЯМ и не в домек что русские не ЗАБУДУТ и НЕПРОСТЯТ когда им кричали ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-росия !!! эсссэсссэровской ШАРЫ больше НЕ БУДЕТ !!!
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Ну так вдарь по Преднистровью духовитый!Чи там 1 000 более духовитых пацаков,разобьют 10 000 духовитых молдован?
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Овцы объединились с волками, чтобы совместными усилиями прогнать собак. И казалось бы, что может пойти не так?
"...власть в Кишиневе полностью перешла в руки пророссийских сил..."
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МУЛИ (молдоване ) не обидчивые ))))) когда в 1992 году с украины шла строительная техника для строительства ОБОРОННЫХ куммуникаций ПРИДНЕСТРОВЬЯ , молдоване по идеи ДОЛЖНЫ обидеться на Украину ))))) я уже МОЛЧУ что пропускали ОТРЯДЫ казаков и ОПЛЧЕНИЯ для ВОЙНЫ с Молдовой !!! пример УСАТОГО национальста который воевал на стороне молдовских СЕПАРАСТОВ , яркий тому пример (корчинский ) !!! а теперь ЖРИТЕ тоже самое !!!
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Молдова - завершается пятая фаза
Общая тактика России
Поскольку экспансия Москвы уже два десятилетия идет по общему плану с небольшими поправками на особенности очередного ТВД, ее действия хорошо предсказуемы. Стандартный план состоит из пяти этапов:
1) насыщения атакуемой территории своей агентурой;
2) развязывания конфликта, одну из сторон которого Москва планирует привести к власти, либо вмешательства в уже идущий конфликт;
3) военной фазы, когда происходит выжигание - моральное, физическое и экономическое - всех сил, способных противостоять Москве;
4) привод к власти московской марионетки и с ее помощью зачистка территории;
5) признание российских прав на эту территорию де-факто, а затем и де-юре в обмен на преференции признавшим. Когда план завершен, завоеванная территория становится базой для нового цикла российской экспансии.

Молдова - завершается пятая фаза, Украина - находится на границе третьей и четвертой фаз. Процессы в Сирии (фазы четыре-пять) и Ливии (фаза три)
http://www.dsnews.ua/society/mnogohodovka-pochemu-gosduma-razreshila-otpravlyat-v-siriyu-06112019220000
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......нужно быть во всем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ !!! и когда НЕСЧАСТЬЕ у соседа , то надо было ПОМОГАТЬ Молдове гасить пламя войны , а не ПОДЛИВАТЬ керосина !!! НАДО БЫЛО КЛЕЩАМИ ЗАДУШИТЬ молдавский СЕПАРАТИЗМ с двух сторон , поди и на востоке Украины не бушевал пожар ((((
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