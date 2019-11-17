 Новый министр обороны Молдовы Гайчук оказался поклонником наемников РФ на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Нынешний глава минобороны Молдовы восхищался "духом и мужеством" донбасских боевиков еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук Молдовы.
"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - заявил тогда Гайчук.
Гайчук уже возглавлял министерство обороны Молдовы с апреля 2001 по октябрь 2004 года. По данным местных СМИ, до ухода в правительство Гайчук был советником президента Молдовы Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук также является родственником Додона.
Напомним, власть в Кишиневе полностью перешла в руки пророссийских сил. 14 ноября в Молдове назначили новое правительство. Премьер-министром вместо проевропейского политика Майи Санду стал советник президента-социалиста Ион Кику. В целом шесть из 11 министров до кабмина работали советниками президента Додона.
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
нам не нужен мирный план Зеленского!.. нам нужно готовиться к войне с Рашкой!
И даже призывы караются.
потому что ты чмошник..
С утра до вечера на ЦН строчишь, вот и все твои заслуги. Завтра исчезнешь, нифига не изменится.
Там выше провокатор призывал к масштабной войне, отказу от мирных договорённостей
Надейюсь, что следующий украинец, которого ты обвинишь в том, что он не на передовой, обязательно тебя пошлёт и это будут делать все остальные и регулярно.
інше не виконує, а саме це залюбки.
це при тому, що Молдова сама потерпіла від такої напасті
Этот министр из тех молдаван, которые не пьют кипячёное молоко потому, что рога коровы не вылазят в розетку.
"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - ПМР
Донбасс. У ПМР Донбассавоенных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы..."
Само существование "ПМР" было бы немыслимо без молчаливой колаборации нас, как сателлитов Кремля.
И эта отравленная рана, нанесенная Молдове, это "Приднестровье" уже аукалась Украине прокремлевскими ставленниками Тигипками, Порошенками и прочими Фучеджи.
Самой же Молдове оно до сих пор отравляет жизнь Плахотнюками-Додонами.
И да - Молдова 20 лет "не стреляет" и все ждет "реинтеграции Приднестровья", вот так и нам оккупированные Крым с Донбассом - чекати, не перечекати.
транзит на РФ--поездом и авто.
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепорт Посібники окупанта. Срані спартанці.
"...власть в Кишиневе полностью перешла в руки пророссийских сил..."
Общая тактика России
Поскольку экспансия Москвы уже два десятилетия идет по общему плану с небольшими поправками на особенности очередного ТВД, ее действия хорошо предсказуемы. Стандартный план состоит из пяти этапов:
1) насыщения атакуемой территории своей агентурой;
2) развязывания конфликта, одну из сторон которого Москва планирует привести к власти, либо вмешательства в уже идущий конфликт;
3) военной фазы, когда происходит выжигание - моральное, физическое и экономическое - всех сил, способных противостоять Москве;
4) привод к власти московской марионетки и с ее помощью зачистка территории;
5) признание российских прав на эту территорию де-факто, а затем и де-юре в обмен на преференции признавшим. Когда план завершен, завоеванная территория становится базой для нового цикла российской экспансии.
Молдова - завершается пятая фаза, Украина - находится на границе третьей и четвертой фаз. Процессы в Сирии (фазы четыре-пять) и Ливии (фаза три)
http://www.dsnews.ua/society/mnogohodovka-pochemu-gosduma-razreshila-otpravlyat-v-siriyu-06112019220000