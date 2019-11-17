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Все про:единоборства (8) спорт (1784)

 Украинцы Атдаев и Светкивская стали чемпионами мира по MMA

В субботу, 16 ноября, в Бахрейне на чемпионате мира по MMA Ата Атдаев (до 56,7 кг) и Анастасия Светкивская (до 52,2 кг) завоевали для Украины золотые медали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.

Атдаев в своем финале победил решением судей американца Исраэля Галвана, а Светкивская была сильнее австралийки Оливии Укмар.

Также на чемпионате мира бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

Напомним, летом на открытом чемпионате Европы по смешанным единоборствам украинец Ата Атдаев завоевал первую в своей жизни золотую медаль континентального первенства. В финале турнира Атдаев победил решением судей опытного россиянина Сулеймана Бершигадова.

Светковская также завоевала "золото", в финальной схватке победив решением судей шведку Нину Беч.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160125
 
   
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мужчинам тоже незачем, чтоб по башке били. благородные люди тыщялетиями занимались фехтованием.
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Украинец Атдаев, россиянин Мамаев, узбек Тягнырядно...
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наверно, ата це коренной украинец и намного коренней многих
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У порівнянні з Віктором Гайчуком Ата нормальний громадянин України.
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