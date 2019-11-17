 Украинцы Атдаев и Светкивская стали чемпионами мира по MMA

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.

Атдаев в своем финале победил решением судей американца Исраэля Галвана, а Светкивская была сильнее австралийки Оливии Укмар.

Также на чемпионате мира бронзовые медали завоевали украинцы Дарья Самчик (до 52,2 кг) и Дмитрий Ружицкий (до 93 кг).

Напомним, летом на открытом чемпионате Европы по смешанным единоборствам украинец Ата Атдаев завоевал первую в своей жизни золотую медаль континентального первенства. В финале турнира Атдаев победил решением судей опытного россиянина Сулеймана Бершигадова.

Светковская также завоевала "золото", в финальной схватке победив решением судей шведку Нину Беч.

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