 С начала текущих суток в зоне ООС зафиксированы 3 вражеских обстрела на Донецком направлении, потерь нет, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В 7 часов утра вблизи Новомихайловки начался вражеский обстрел из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, который длился 40 минут.

С 10:30 противник из станковых противотанковых гранатометов 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованые неподалеку Лебединского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погиб один украинский воин, наемники РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

В районе Красногоровки по позициям наших войск окупанты после 11:00 вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По имеющейся информации, в течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенном сил нет.

Также смотрите: Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки. ФОТОрепортаж