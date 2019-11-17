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Все про:Минобороны (6103) обстрел (8429) Донбасс (19937)

 С начала текущих суток в зоне ООС зафиксированы 3 вражеских обстрела на Донецком направлении, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска трижды открывали огонь на Донецком направлении в зоне проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В 7 часов утра вблизи Новомихайловки начался вражеский обстрел из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, который длился 40 минут.

С 10:30  противник из станковых противотанковых гранатометов 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованые неподалеку Лебединского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погиб один украинский воин, наемники РФ 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

В районе Красногоровки по позициям наших войск окупанты после 11:00 вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

По имеющейся информации, в течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенном сил нет.

Также смотрите: Штаб ОС показал последствия вчерашнего обстрела наемниками РФ дачного поселка вблизи Авдеевки. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160124
 
 
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А кто конкретно стреляет - граждане РФ или Сепары?
Если сепары - то им амнистию ЗЕ обещает?
Если граждане РФ- то их судить надо или через интерпол искать?
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Это можно было б сказать, если русская мразь воевала честно - со знаменами и шевронами.
А "честь" у них только в пафосных кваснопатриотичных фильмах.
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А хотілось посмакувати вбитими чи пораненими, так?
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Мова йде про приховування втрат. А ти маєш зрозуміти що сховавши голову у пісок, навіть якщо так ти не помічаєш проросійської політики свого кумира і смертей українських воїнів, не дивлячись на те як тобі затишно і спокійно- ти в такій позі дочекаєшся лише одного. Що тебе ви...клюнуть в сраку кацапи.
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Хотілось би вірити..
Нема втрат, нема, а потім ховають бійців по областях.
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або поранених привозять гвинтокрилом... а у зведені - нема... точніше - не зафіксовано..
то може так "фіксують"?
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никто не скрывает, не бреши.
Вчера пал один наш защитник, никто ничего не скрывает.
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весь мир це большой тир, а людыны в нем - стрелки
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