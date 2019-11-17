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 Лукашенко заявил о решении баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует баллотироваться на следующих президентских выборах в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Лукашенко сказал журналистам в воскресенье в Минске

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но, тем не менее, вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", - сказал Лукашенко.

По его словам, он не обидится, если его не поддержат на каких-то выборах.

Однако, продолжил президент, "если вы цените стабильность, эту действительность, развитие нашего государства, спокойное, чтобы вас не продали, не загнали куда-то, суверенитет, независимость, то вы сами должны прийти и сказать: президент, ты еще здоров, баллотируйся, пожалуйста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах

Отметим, Александр Лукашенко является несменным президентом Беларуси с 1994 года. Он выигрывал выборы в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах.

Источник: https://censor.net.ua/n3160122
 
 
 Топ комментарии
 
Да нуу??? Лукашенко заявил о решении баллотироваться на выборах президента Беларуси в 2020 году - Цензор.НЕТ 7285 Как неожиданно. Неужели он выиграет выборы?
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чего не переехал в "посчастыло" ?
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😀 Ну рассмешил...до слез сука...😂
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А чё,без выборов никак! Деньги на "ветер".А,понял,демократия!
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бацка це ум, честь и совисть беларуси, а зеля - рефлекс, мухлеж и тряхомудство незалэжной
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Аз есмь царь, альфа и омега!

Даёшь династическую монархию! Лукашенко заявив про рішення балотуватися на виборах президента Білорусі в 2020 році - Цензор.НЕТ 2120
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Як би це не виглядало,але Лука правий.В Бєларусі зараз немає політичної еліти,опозиції.Вся незалежність тримається на його особистості.
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У нас хороший знакомый живет в Минске. Хотя сам украинец. Когда-то, его избили у нас, в городе, в Украине, милиционеры. И через несколько лет у него стал прогрессировать склероз. Хотя ему на сегодня 41 год. Так вот, живя в Минске, он работает на заводе, получает адресную помощь муниципальную, пенсию по инвалидности. И два раза в год проходит реабилитацию бесплатно. У него доход-500 дол. И когда его спрашиваем, не хочет ли он вернуться домой, в Украину, он говорит, а кому я здесь больной, с нарушением координации нужен? И он прав. В нашем небольшом провинциальном городе, где средняя зарплата 6000-7000 тыс грн . тяжело будет трудоустроиться и быть нужным в социуме, как это организовано в Минске.
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