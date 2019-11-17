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Все про:Конгресс США (504) Трамп (2638)

 Еще два свидетеля разговора Трампа с Зеленским дали показания в Конгрессе США

Еще два свидетеля, которые имели возможность слышать телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, дали показания перед комитетом Палаты представителей по разведке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщает в воскресенье информагентство dpa.

Речь идет о бывшем сотруднике Совета национальной безопасности США Тиме Моррисоне и сотруднице вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс.

Вечером в субботу были опубликованы расшифровки показаний Моррисона и Уильямс в сокращенном виде.

Судя по этим документам, Уильямс назвала обращенную к Зеленскому просьбу Трампа провести антикоррупционное расследование в отношении его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года, Джо Байдена, и его сына Хантера "необычной" и "неуместной".

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"В моих глазах это [требование] указывало на возможное наличие иных мотивов для удержания военной помощи", - заявила Уильямс. По ее словам, ситуация выглядела так, как будто речь шла в большей степени о "личной политической повестке дня" президента, нежели о внешнеполитических интересах США.

Со своей стороны, Тим Моррисон подтвердил, что частичная приостановка выплаты помощи Украине была связана с требованием объявить о намерении провести расследование в отношении семьи Байденов и компании Burisma. При этом Моррисон указал, что он не заметил в разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля, ничего незаконного.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

Источник: https://censor.net.ua/n3160121
 
 
 Топ комментарии
 
по моему, Трампу легче пристрелить Зеленского, чем видеть и ощущать каждый день, как "каток импичмента" медленно давит его преспективу переизбраться на второй срок..
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Трамп: "Ну, че как? Готов Зеленский выполнять наши
требования?" Посол США в ЕС: "Да он вам жопу лизать готов!"
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... Знать Моника она сильна, что может лайкать у Слона 😃
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Да трумп-то выкрутится, а Украина как всегда..............................
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Трамп Зеленскому что с вечеринки звонил или у него всё на прослушке ? Уже столько свидетелей разговора нашлось …
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по моему, Трампу легче пристрелить Зеленского, чем видеть и ощущать каждый день, как "каток импичмента" медленно давит его преспективу переизбраться на второй срок..
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ты кацапская платная копеечная плесень.
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«Ваше величество, суд постановляет приговоры, а не оказывает услуги». (с)
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Може візьмемо приклад з америкосів і нехай Зєля теж дасть десь свідчення?..Ось тільки де?..Може,попросимо "теслу" ті свідчення відібрати?..
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Трамп: "Ну, че как? Готов Зеленский выполнять наши
требования?" Посол США в ЕС: "Да он вам жопу лизать готов!"
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Похоже, что Америку ждут ещё четыре года "Рыжей лихорадки".
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"Слоны" тоже вряд ли в восторге от выходок и капризов дони, по общему имиджу партии это тоже бьёт. До "даллаского" дела конечно не дойдёт, но слить по тихому они его могут.
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Не думаю.По рейтингу 47% у Трампа,43% у Байдена.
А по опросу-92% респектов- за Трампа и 52% дьімов- против Трампа.Значит- импичить ослам еще долго.
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... Знать Моника она сильна, что может лайкать у Слона 😃
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Якась Лоліта поросяча,що ссе у Буйдона ослячий.
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