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Все про:Беларусь (2911) выборы (23064)

 Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы

В Беларуси 17 ноября проходят выборы в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.

Выборы 110 депутатов Палаты представителей проводятся только по одномандатным избирательным округам, никаких партийных списков на выборах в Беларуси никогда не было. На этот раз для участия в выборах было зарегистрировано 560 кандидатов, в том числе от трудовых коллективов, как во времена СССР, а также политических партий. Палата представителей Национального собрания избирается на четыре года.

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, внесенных в списки.

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На нынешних выборах смогут проголосовать более 6,5 млн граждан Беларуси. Около 36% избирателей проголосовали досрочно в период с 12 по 16 ноября.

Выборы в парламент Беларуси должны были состояться в следующем году. Однако президент страны Александр Лукашенко объявил, что они пройдут осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства.

Также читайте: Лукашенко - России: Мы не нахлебники. Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах

После 1995 года ни одни выборы в Баларуси не были признаны ОБСЕ как свободные и демократические.

Источник: https://censor.net.ua/n3160120
 
 
 Топ комментарии
 
ВКЛ который тут вечно скулит , за кого голосоВАТЬ будешь ?
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выборы в Беларуси?!.. ха ха! (натужно, принуждённо).. Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 7329
"хорошая шутка"(сакркастично) Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 6444
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У нас точно такая же "оппозиция", как и в Украине, у каждого свой уникальный и единственно верный путь, никогда не объединяются и даже Народный фронт раскололи, чтобы... идти единственно верным путём....
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выборы в Беларуси?!.. ха ха! (натужно, принуждённо)..
"хорошая шутка"(сакркастично) Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 6444
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У нас точно такая же "оппозиция", как и в Украине, у каждого свой уникальный и единственно верный путь, никогда не объединяются и даже Народный фронт раскололи, чтобы... идти единственно верным путём....
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ВКЛ который тут вечно скулит , за кого голосоВАТЬ будешь ?
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Он нам, украинцам, любит указывать что делать. А навести порядок в своей стране ему почему то не хочется.
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.. сейчас придет и расскажет, как противостоял подкупам-фальсификациям, пересчитывал голоса, подавал жалобы на пересчет в ЦИК Сегодня в Беларуси проходят парламентские выборы - Цензор.НЕТ 8672 Он жеж известный борец за демократию - дает нам наставления, как это делать.
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и воевал по колена в крови на белорусском мясокомбинате .
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Заспакойся, шо ты за него рассказываешь. Сам придёт и сам расскажет. Кстати, здесь много белорусов, хотелось бы узнать их мнение.
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Вот сейчас вернулся, было четыре кандидата, зам директора фабрики, член КПБ, директор гостиницы, ,еще директор общества(ЛДПР). мер города, и какой то оппозиционер(БНФ)
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Сьогодні в Білорусі відбуваються парламентські вибори - Цензор.НЕТ 2310

Скорей бы нас уже Россия поглотила - вот и все мнение бульбашей
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Беларусь - это музей савецкага союза!
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Да, там ещё дороги хорошие и люди очень приятные, культурные и вежливые.
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Да какая разница... выборы? У нас вот выбрали🤡 и шо? Конец эпохи бедности,тарифы,время сажать,нет кумовству... итд. Накушались?так что нефиг обсерать соседей! На себя смотрите зебилы!
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«Черноморец не команда, одесситка не жена» (с)
Зебилы? А вот сейчас обидно было. Так меня ещё никто не оскорблял.
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В Білорусіі парламент перетраханий Лукашенко,а в нас парламент затраханий Зеленським...Навіть не знаю що гірше...
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Белорусский бацька Лукашенко, в отличие от подобных деятелей в среднеазиатских странах, не был выходцем из советской партийной элиты, а был избран на вполне демократических выборах (такие были в своё время в Беларуси), потому что слишком много всем обещал. Так что определённое сходство с Зеленским есть. Будем надеяться, что Зеленский не будет пытаться делать то же самое в плане монополизации власти, что и Лукашенко.
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Лукашенко выбирает кукольный театр, забывая при этом, что все куклы ненавидели Карабаса Барабаса. 36% зрителей проголосовали за кукол зараннее.
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мы вам покажем представленье, ах это просто загляденье........
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