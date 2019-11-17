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 Политика Украины
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Все про:Керчь (395) корабль (1250) Крым (22084)

 Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО (обновлено)

Захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории "Генмола" в оккупированной Керчи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 01
Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 02
Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 03

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт. По состоянию на 10 часов утра они находились напротив Фороса, по состоянию на 11.30 они находятся напротив Алупки.

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник. КАРТА

Утром на причале было заметно оживление, люди в оранжевых жилетах находились на берегу и на борту катера.

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 05

Источник: https://censor.net.ua/n3160119
 
   
 Топ комментарии
 
нет, решение морского суда, огромные потери и штрафы кацапии и +дипломатия, но не Зе. Рожденный ползать....
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Домой! Пора, но не забывайте, что Керчь это Украина!
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От і чудово.
Моряків повернули на батьківщину, а тепер і кораблі.
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У казламордих скрізь спецоперації - охорона, засекреченість...
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Хроника одного Президента ... tZE-INFORM від 17.11.2019 г.
США обеспокоены информированностью России о номенклатуре военных поставок США в Украину. Почему они это с Ермаком связывают нам неизвестно. Может потому, что семья Ермака проживает в Москве, а сам Ермак имеет гражданство России?
Ситуация с вскрытием связей Ермака с Россий, видимо серьезно ее обеспокоила. Для упрочения его репутации Россия даже решила отдать захваченные украинские корабли, демонстрируя нужность и важность Ермака для Зеленского.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Тут ферма пороха топит против Зе
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"Буксировка из Керчи началась, передача состоится в нейтральных водах в ближайшее время", видио

(тыць)
https://youtu.be/LuzDUNw5tUM
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А как же те корабли, которые кацапы отжали в 2014, их судьба "о великого" не беспокоит. Там около сотни кораблей.
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Там какей-то количество металлолома и ничего иного. Те корабли, в принципе, уже были металлоломом, так что... невелика потеря.
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Да что ты говоришь. Сам додумался или подсказал кто?
Года постройки кораблей от 1984 до 2006 и правда один мусор.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 641

Ракетный корвет Придніпров'я

Ракетный корвет Луцьк
Ракетный корвет Хмельницкий
Ракетный корвет Тернополь и Феодосия
Большой десантный корабль Константин Ольшанский
Катер-торпедолов Херсон
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Сам додумался, без твоих сраных подсказок. Судно, простоявшее без всякого обслуживания, 2 года- уже металлолом. Это- из опыта.
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Подлодка это Запорожье? Так она же не на ходу, в ней опасно даже плыть по поверхности. Даже буксировать её опасно.
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О Великий Порошенко-дякуємо,що вернув нам сонце!
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Погода- в самый раз. Ветер до 2-х баллов. Перегонная команды- наверняка- наши. Дошлёпают, потихоньку.
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Валентин Бушанський

НОВИЙ ВИТОК ОЛІГАРХІЗАЦІЇ
від Зеленського-Гончарука-Разумкова
"В одному з інтерв'ю Андрєй Ілларіонов розповів цікаву й повчальну історію. На початку 90-х він працював в уряді РФ і його безпосереднім шефом був Єґор Ґайдар - ідеолог російських ринкових реформ. Ілларіонов розповів як він доводив Єґору Ґайдару, що законодавчі новели, які регламентують процедуру приватизації, призведуть до виникнення олігархічного капіталізму. Ґайдар вислухав, погодився зі слушністю висновків Ілларіонова, подякував, однак жодна буква в законодавчих нормах не змінилася.
І тільки згодом я зрозумів, сказав Ілларіонов, що олігархічний капіталізм - це не випадковість, а мета реформ, які проводив Ґайдар. Ґайдар - талановитий економіст. Ґайдар розумів, що право власності й ринкові відносини нерозривно пов'язані із питанням: а хто саме є власником? Тож, усі розмови про приватизацію неодмінно мають включати й питання про те, а хто саме приватизуватиме той ти той актив і хто саме в подальшому виступатиме власником?
Нині в Україні стоїть питання про створення ринку землі. Це означає, що має обговорюватися й те, хто стане власником? Президент Зеленський й уряд Олексія Гончарука, а заразом і їхні дресировані народні депутати ведуть країну до нового витка олігархізації - створення великих латифундій. Декілька сімей стануть власниками ґрунтів. А селяни - наймитами. Ось мета реформи, яку продавлюють панове Зеленський, Гончарук і Разумков.
Я переконаний, що Україні потрібен ринок землі. Але мета реформи має бути інша: соті тисяч українських селян мають стати власниками землі - фермерами, які обробляють землю й розпоряджаються результатами своєї праці.
Реформи ж Зеленського-Гончарука-Разумкова ведуть до того, що результатами праці селян розпоряджатимуться кілька сімей - власники агрохолдингів, які за безцінь скуплять землю.
Зло олігархату очевидне. Ми бачимо наслідки всевладдя олігархів за тими тарифами, які сплачуємо, і за стагнацією економіки, яка очевидна для всіх. Аграрна реформа Зеленського-Гончарука-Разумкова тільки погіршить ситуацію. Ми матимемо вкрай негативні наслідки - не лише латифундії, з якими будуть неспроможні конкурувати дрібні та середні фермери. Ми матимемо соціальну катастрофу: ми станемо зайві на своїй землі.
Їхній інтерес простий і зрозумілий - заволодіти власністю і розпоряджатися нею, споглядаючи альпійські краєвиди. А який інтерес мільйонів українців? Наймитувати? Гнути спину на чужій землі за копійки? Це наш інтерес і наша мета?
Якщо нині українці не захистять своє право бути власниками землі, а для цього треба запровадити заборону на придбання землі юридичними особами, то завтра буде пізно. Земля відійде до рук кількох сімей, а «охоронні фірми» ламатимуть хребти усім невдоволеним. Україну чекає катастрофа."
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Менше кораблів - більше морських піхотинців!..
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Щас будет прикол! Представляем, что сейчас Президент Украины не Зеленский, а Порошенко. Рашка решила вернуть корабли. Во все этих "словоизвержения" на тему "поменял корабли на воду в Крым", "подставил плечо путину" и прочей хр...не меняем фамилию Зеленский на Порошенко. Такие ржаки получаются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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В мене питання.Хто з боку України здійснив(чи буде здійснювати) прийом суден згідно рішення морського трибуналу ООН ? Хто буде відповідати за неналежний стан кораблів ?
АЛЬО ! Це не сусід позичений молоток повертає ! Це не повинен бути подарунок від баріна,це МУСИТЬ БУТИ виконання рішення суда ! Інакше-будуть правові наслідки вже для самої України !
І що за секретність ? Де заями МЗС ,ВМФ,МОУ ???
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ты еще не понял? да всем плевать на этот трибунал! Его решение уже не может быть выполнено, потому что моряков обменяли, а не просто так отдали, корабли тоже только сейчас возвращают, а не полгода назад, да и то возвращают без вооружения, боеприпасов и документации. Но это лучше, чем ничего
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Це ГІРШЕ,ніж нічого.І якби СПРАВДІ всім було плювати на рішення трибуналу,НІХТО НІЧОГО не повертав би й не звільняв.
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ну почему же так, ведь прошло что это жест доброй воли ботоксного и это пугает, когда наказание судов за ложные сигналы подают....Никто ничего делать не будет. Верховным это не в тему, главное примазаться под чужие заслуги
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ну, шо сказати - шоу національного приниження українців зеленій дрисні вдалося
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а что ты предлагаешь? ждать когда эти корабли окончательно заржавеют и от них ничего не останется? надо брать, пока дают. И больше не посылать наши корабли и моряков на убой
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я пропоную піти тобі, гебнявий, в дупу, і більше не прикидатись українцем
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А я тебе ничего не предлагаю, я тебе приказываю идти в задницу продажный порохобот. Вот скушай рошенку, заслужил Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" (оновлено) - Цензор.НЕТ 2155
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Юрий Бутусов

"Возвращение Россией захваченных в ноябре 2018-го двух украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яни Капу" произойдет не сегодня.
Передача захваченных катеров состоится в открытом море у восточного побережья Крыма в ближайшие дни. На данный момент захваченные катера из Керчи еще не вышли.
Украинские буксиры "Титан", Гайдамака" и поисково-спасательное судно "Сапфир" прошли мыс Тарханкут, и продолжают движение в сторону Керчи.
Российские СМИ сообщили, что противник забрал боеприпасы и личное оружие экипажа, а также всю наличную документацию. Также неизвестно, вернет ли противник американские радиостанции "Харрис", которыми были оборудованы катера - это самая секретная часть оборудования.
Возврат катеров для Путина - вынужденный шаг. После победы Украины в Морском суде в деле по захвату катеров, и после продолжения юридической работы, Россию ждали новые проигранные суды, большие санкции и штрафы, вероятные аресты российских судов по всему миру для обеспечения украинского иска. Если бы Украина продолжила юридическую войну и не принимала захваченные катера, Россия была бы поставлена в сложное положение.
Президент Порошенко в свое время отказался забирать захваченные старые украинские корабли в Крыму именно с целью сохранения рычага давления на РФ в международных судах.
Возвращение захваченных катеров - можно рассматривать как шаг навстречу Украины по отношению к РФ. Президент Владимир Зеленский рассчитывает на встречные уступки РФ во время встречи в "нормандском формате". Прежде всего Зеленский ожидает, что Путин наконец прекратит издеваться над сотнями украинских заложников и пленных, и согласится на обмен.
Что ж, посмотрим, оценит ли Путин инициативу Зеленского, и разрешение ситуации с захватом катеров. Украина очень многое сделала, чтобы вернуть украинских граждан из плена, ставки очень высоки.
9 декабря на нормандской встрече ожидается, что РФ наконец озвучит сроки проведения большого обмена и согласования списков всех заложников в руках российских спецслужб."
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Бутусов подыгрывает, как будто не понимает где шаг, а где капкан.Видимо цензурованное инфоудовольствие уже в работе.
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Упор на слово "старые". Кацапы передавали нам технику из Крыма - так там все нерабочее, движки запоротые, в баках песок, провода обрезаны и т.д. враг умышленно привел технику в нерабочее состояние. Аналогично и с катерами ,по-этому их не брали назад. Если к технике "прикоснулся" моксель/русский/черт/кацап - она становится непригодной к дальнейшей эксплуатации.
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І кому ці нікчемні ******** виробництва вальцманопрому потрібні? І іржавий буксир. Відмовились би це лайно забирати - достойніше б виглядало.
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А этот сраный "Жигуль" принадлежит "российским полицейским", или "людям в штатском"?
Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" (оновлено) - Цензор.НЕТ 7686
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Какое это имеет отношение к теме? Все равно кацапы станут рабами китайцев и путин сдохнет. Все верно?
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Это имеет отношение к теме дутого "вяличия". А Ху*ло сдохнет обязательно. Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" (оновлено) - Цензор.НЕТ 4450
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Важно показать всему миру, что россия - страна террорист, страна-оккупант, страна-вор. И русских тварей можно и нужно ставить раком, что Украина и делает. После возврата нам наших военных кораблей нужно давить кацапов, заставить их, чтобы они начали платить свои долги перед нами за поставки газа. Карлик-педофил путин и его банда очень не любят что-то кому-то возвращать или платить.
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Петріоти не повинні забувати, що все це є заслугою П. Рошенка, а не нинішнії зереваншистів.
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Классно зеля попкой поработал...как синьорина Сильвани из фильма про фантоцци
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так шо беня с ****** таки добазарились - Крым за 100 лярдов ???
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зы. 100лярдов+особый статус.... забыл совсем....
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и зезедента до парижу к фрау зафиксировать зделку.......... как всё просто......
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запомните этот момент зебилы вы это зделали вместе.... с беней и ******
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Порох корабли прое.... а Зеленский возвращает !!!!
Если получится то браво президент
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Если бы ты ******* послушал выступления и рассказы наших моряков после возвращения, ты бы заткнулся и не кукарекал. О своем проходе наши предупредили кацапов заблаговременно и никакого запрета не было. Азовское море - общее и Украинские военные корабли и торговые суда имеет такое же право находиться в его водах, как и корабли кацапских тварей. Это сейчас "ссыкуны-миротворцы" из зеленой секты торчка - Богдан, Шефиры, Ермак, Бакланов "передали" Зеленскому позицию врага по Азовскому морю и наши прижались к своему берегу и никуда не отплывают, чтобы не дай Бог не раздражать кацапов.
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