EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2384  45
Все про:Керчь (395) корабль (1250) Крым (22084)

 Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии". ФОТО

Захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны 17 ноября вывели из акватории "Генмола" в оккупированной Керчи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Согласно международной базе отслеживания судов Мarine Тraffic, украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма, вероятно, для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром, - источник. КАРТА

Утром на причале было заметно оживление, люди в оранжевых жилетах находились на берегу и на борту катера.

Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - Крым.Реалии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160119
 
 
 Топ комментарии
 
нет, решение морского суда, огромные потери и штрафы кацапии и +дипломатия, но не Зе. Рожденный ползать....
 показать весь комментарий
 
В мене головнокомандувач був і є Порошенко, а не це недолуге створіння.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Домой! Пора, но не забывайте, что Керчь это Украина!
 показать весь комментарий
 
 
Невже мля...
Видно Зе таки про щось домовились з ******...
 показать весь комментарий
 
нет, решение морского суда, огромные потери и штрафы кацапии и +дипломатия, но не Зе. Рожденный ползать....
 показать весь комментарий
 
 
ну мало чего хотят кацапы, хотя видимо если полный контакт с ботоксом и желание онного разведение по всей линии соприкосновения, а не вывод восвояси….то с чем черт не шутит пока Украина смотрит 95
 показать весь комментарий
 
 
Мне страшно подумать на что клован обменял кораблики
 показать весь комментарий
 
 
а зачем там вода у них же есть целое море.. даже два
 показать весь комментарий
 
Так оно и будет с вашим говнокомандующим, но может в более мягкой форме.
 показать весь комментарий
 
В мене головнокомандувач був і є Порошенко, а не це недолуге створіння.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Отдельная страна свидетелей 8% . Хорошо что вас немного )))
 показать весь комментарий
 
 
нас більше, це слова паціентів псих-лікарні. Захваченные РФ украинские корабли выводят из оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 6380
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Твій гавнокомандувач показав себе в Іловайську в усій красі....
 показать весь комментарий
 
а твiй по отведению ВСУ с отвоеванных территорий
 показать весь комментарий
 
 
Нелох скажет что все было решено без меня, как в Париже
 показать весь комментарий
 
 
Какая победа Зеговнокомандующего, что по решению европейского суда, корабли возвращают на базу постоянной дислокации.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Що кацапе, пердар тобі порвало?
 показать весь комментарий
 
 
там вся навигация демонтирована осталась железная коробка и выглядит как подачка пуйла клоуну перед 9 декабря чтоб Зебил вообще размяк перед щедростью ботоксного педофила типа держи и помни мою доброту видиш мы идем на компромисы теперь вы пойдите и приймите закон об особом статусе чтоб снять ответственность с нас как и санкции а взять на вас(Украину)
 показать весь комментарий
 
 
Що ти сциш. Кораблі будуть оглянуті, буде складено дефектний акт, і на сумк збитку буде подано новий позов проти кацапів, чкий буде виграно.
 показать весь комментарий
 
Это означает, что зе сдал все украинские интресы
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы просто так ничего не делают и не отдают.
 показать весь комментарий
 
Это означает , что 45% населения тоже приняли в этом участие ?
 показать весь комментарий
 
Пушков,попка Пуйла,заявил,что Украина не собирается выполнять минские договорённости,поэтому главной задачей на переговорах будет прекращение огня и развод войск по всей линии фронта.
 показать весь комментарий
 
Це гарна новина. Але, все ж таки хочеться відмітити, що Пороху нічого не повертали, ні яких преференцій не надавали. Звідси висновок, такі поступки робляь лише тому, хто сам відступає назад та поступово здає інтереси країни! Наврядчи вові за гарненькі оченята йдуть назустріч такими великими кроками ((((
 показать весь комментарий
 
 
"авантюрист" не здавав інтереси країни! А твій "вмєняємий" вже майже злив її. Йди геть, трололо біснувате.
 показать весь комментарий
 
І з кримнашу "нічого при Пороху не повертали" після його захоплення весною 2014-го?
 показать весь комментарий
 
Кацапы на сових говносми АПсуждают тему. В основном гАвАрят Шо типа ***** Апять на пАртнеров запада оглядывается, что сколько можно уступки делать?... Правда онин написал, что просто выполняют решение суда ООН и что скабеева с киселем об этом не скажут, так на него как собаки накинулась кацапня Захоплені РФ українські кораблі виводять з окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" - Цензор.НЕТ 6072
 показать весь комментарий
 
 
а разве независимой экспертизы не было при приемке зелей останков катеров??
ну и проститутка ваша моника
 показать весь комментарий
 
 
А почему корабли не отправили туда куда они изначально плыли Мариуполь- Бердянск.. А отправили "обратно". Или Рф объявило Азовское море своим внутренним озером. Отводом кораблей на место первоначального базирования, Украина как бы соглашается с тем, что проход наших кораблей в Азовское море может быть осуществлен только по разрешению РФ. Вот так по факту..( а оправдать это можно чем угодно, что и будет сделано, скажут что на ремонт и т.д. как будто от Керчи до Одессы - Николаева "ближе" чем до Бердянска.) В общем очередной раз нам указали "наше место" и мы с этим молча согласились. При этом будем транслировать это как "победу- победище"
 показать весь комментарий
 
ПЭРЭМОГА!!! ПЭРЭМОГА!!! ПЭРЭМОГА!!!
зе-воши вонючие...
 показать весь комментарий
 
 
Жалко подводную лодку Запорожье утилизируют. Вот если бы сделали из неё музей - я бы съездил посмотреть.
 показать весь комментарий
 
Скоро посетишь музей "адмирал кузнецов" . Потерпи .
 показать весь комментарий
 
 
Пробитые снарядом панели заменили на значительно меньший диаметр дырки, а то и вообще "отремонтировали", отпечатки пальцев стерли. Теперь можно возвращать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх