 Даже во времена Ежова к "детям врагов народа" относились более цивилизованно, - адвокат о задержании главы "Укрэксимбанка" Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом заявил защитник Гриценко Денис Галанский.
По его словам, на момент нападения Александр Гриценко вел сына (11 лет) на занятия в музыкальный кружок. На глазах сына отца скрутили, надели наручники и бросили и микроавтобус. Ребенка, который был в ужасе от зверского обращения с отцом, бросили в подъезде возле женщины-консьержа.
На момент похищения в квартире, где проживает Гриценко, взрослых членов семьи не было. В ней находился только старший сын 14 лет с учителем музыки. Мать детей находится за рубежом с 13 ноября. Консьерж привела ребенка домой.
Гриценко долгое время не знал ничего о судьбе и состоянии ребенка.
Как отметил адвокат, в дальнейшем, пытаясь скрыть свои противоправные действия, прокурор Говорущак составил документ о том, что он якобы передал детей Гриценко под дальнейшее наблюдение и опеку инспектору сектора ювенальной юстиции Новохатнему. При этом из самого документа следует, что дети находятся в закрытой квартире со "взрослым человеком, который представился учителем музыки" и отказался открыть дверь.
"Итак, совершенно очевидно, что ребенок был брошен на произвол судьбы, а инспектор ювенальной юстиции, если и был на месте происшествия, прибыл значительно позже, чтобы "прикрыть" бандитов и "принять детей под надзор и опеку," не видя их в глаза. Даже во времена Ежова и Вышинского к "детям врагов народа" относились более цивилизованно", - сказал адвокат.
Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
Это нормально?
По словам женщины, к ней пришел один из силовиков и попросил забрать мальчика. Женщина отвела сына Гриценко в помещение. Кроме того, дома еще находился 15-летний ребенок.
Где были учителя во время похищения отца ребенка?
Даже если Гриценко трижды виноват (что надо доказать в суде), то нет никакого права нарушать законы. Не случайно в ЕСПЧ в основном иски из Украины, выигрывают граждане, платит держава (то есть мы, налогоплательщики), а ублюдкам в судейских мантиях и прокурорам трын-трава.
а еще, это говорит о том, что прокурор, который давал команду на задержание вместе с ребенком, выполнял чью-то просьбу "задержать по жестче"..
так же это говорит о излишней ретивости(рвении) прокуратуры в этом деле и о том ,что это заказное дело..
ЗЫ. .как пример подобного рвения прокуратуры, напомню дело экс-зам министра Юстиции Корнейчука.. тогда по просьбе Портнова, зам Генпрокурор Ринат Кузьмин, отдал приказ забрать Корнийчука прямо из роддома, где в то время рожала его жена.. Стрес, который пережила роженица мог вызвать плохие роды, и именно на это эффект было направлено задержание, что бы сломать Корнейчука..
Их диды так тоже делали.