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 Политика Украины
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Все про:Укрэксимбанк (29) Гриценко Александр (1)

 Даже во времена Ежова к "детям врагов народа" относились более цивилизованно, - адвокат о задержании главы "Укрэксимбанка" Гриценко

Прокурор четвертого отдела процессуального руководства Второго управления организации и процессуального руководства досудебным расследованием Александр Говорущак по поручению старшего группы - известного прокурора Константина Кулика совместно с оперативниками СБУ захватил руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко 16 ноября возле дома, где он проживает с семьей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом заявил защитник Гриценко Денис Галанский.

По его словам, на момент нападения Александр Гриценко вел сына (11 лет) на занятия в музыкальный кружок. На глазах сына отца скрутили, надели наручники и бросили и микроавтобус. Ребенка, который был в ужасе от зверского обращения с отцом, бросили в подъезде возле женщины-консьержа.
На момент похищения в квартире, где проживает Гриценко, взрослых членов семьи не было. В ней находился только старший сын 14 лет с учителем музыки. Мать детей находится за рубежом с 13 ноября. Консьерж привела ребенка домой.

Гриценко долгое время не знал ничего о судьбе и состоянии ребенка.

Как отметил адвокат, в дальнейшем, пытаясь скрыть свои противоправные действия, прокурор Говорущак составил документ о том, что он якобы передал детей Гриценко под дальнейшее наблюдение и опеку инспектору сектора ювенальной юстиции Новохатнему. При этом из самого документа следует, что дети находятся в закрытой квартире со "взрослым человеком, который представился учителем музыки" и отказался открыть дверь.

"Итак, совершенно очевидно, что ребенок был брошен на произвол судьбы, а инспектор ювенальной юстиции, если и был на месте происшествия, прибыл значительно позже, чтобы "прикрыть" бандитов и "принять детей под надзор и опеку," не видя их в глаза. Даже во времена Ежова и Вышинского к "детям врагов народа" относились более цивилизованно", - сказал адвокат.

Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Читайте также: Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3160117
 
 
 Топ комментарии
 
Так к власти пришли дети и потомки Ежова, пардон извиняюсь дети Авраама, хотя это одно и тоже самое.
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потомки Ежова еще те отморозки, поэтому делают хуже чем их наставник.
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каким образом? Прочтите в методичке и еще, А прощенные долги Бени кому открывают дорогу?
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потомки Ежова еще те отморозки, поэтому делают хуже чем их наставник.
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Так к власти пришли дети и потомки Ежова, пардон извиняюсь дети Авраама, хотя это одно и тоже самое.
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Дійсно, що сьогоднішні зебіли мають настрій комуністів часів Сталіна. Вже їх теж почали репресувати, як і в ті часи
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Во времена Ежова состав НКВД Украины на 80% состоял из детей Авраама. Так что удивляться тут нечему.
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А потім і його розстріляли. Так завжди буває з тими, хто робить, або закликає до репресій.
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А Берию расстреляли только после смерти Сталина.
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Затримання по "Укрексімбанку" відкриває шлях до затримання гонтарєвої й петі.. Тому й так натужно репетують петіні прихильники щодо цього затримання.
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каким образом? Прочтите в методичке и еще, А прощенные долги Бени кому открывают дорогу?
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Если мозгов у тебя и таких как ты нет то не купишь. Иди подро..чи ка слугу уродов Еременко.
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Леня Днепр, вам что, за каждый высер против Пороха отдельно платят? Скинь адресок, я подключюсь, подкалымлю немного. Тем более, считаю Петю лично виновным в расцвете ЗЕбелизма в Украине, его недоработка, как не крути
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так надо все банки лишить руководства и тем самым раздеребанить банковскую систему и поставить единого вяликого Беню...Это что первый такой случай на сегодня....
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Тобі тре як Страшилі в казці - піти купити мізків! Не сміти тут половою з голови
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я думала у ЗЕ только дебилы, а оказались еще и деревянные . По сути в методичке ничего не нашлось или вы как служки всем хамить по непониманию темы
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Я ж кажу -дебілка ти! Я не ЗЕ я не ПЕ я сам по собі - олігофренка ти - вичитала ЗЕ в своїй голові
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у вас в каком банке вклад или в какой ?
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Прослезился . Даже во времена Ежова к "детям врагов народа" относились более цивилизованно, - адвокат о задержании главы "Укрэксимбанка" Гриценко - Цензор.НЕТ 1821 Печальная судьба честного человека .
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Речь о точно невиновном ребенке. Подлетают неизвестно кто, зегребают его отца и оставляют шокированного ребенка одного.
Это нормально?
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В частности, журналистам "Прямого" удалось пообщаться с женщиной-консьержем, которая увела малолетнего сына главы АО "Укрэксимбанка" Александра Гриценко недалеко от места, где произошло задержание отца силовиками.
По словам женщины, к ней пришел один из силовиков и попросил забрать мальчика. Женщина отвела сына Гриценко в помещение. Кроме того, дома еще находился 15-летний ребенок.
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Ужас - это как оставить на учителей за границей невиновного шокированного мальчика в трусиках и маечке "россия"
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На каких учителей?
Где были учителя во время похищения отца ребенка?
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Следуя из статьи - в квартире. Затем он двери не открыл - читайте дальше заголовка, Алла. Ну первый на ветке со зрадой будет кацахол - как нибудь переживете...
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Алла, в нашей стране - да, нормально. Уже 100 лет нормально. К сожалению, мягко говоря.
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Ідіот - мова про те, що таке цинічне порушення затримання нічим не виправдане і є елементом тортур! Дай боже тобі звідати це! Мо тоді дурню не будеш писати
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И во времена Ежова такие вот "Гриценко" купались в роскоши, в то время, как остальные жили на воде и черством хлебе. Так что все сходится со словами этого адвоката!
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Только погань и недоумки как бостууга могут считать, что у зеленых негодяев есть право нарушать законы, унижать человеческое достоинство, травмировать психику ребенка...
Даже если Гриценко трижды виноват (что надо доказать в суде), то нет никакого права нарушать законы. Не случайно в ЕСПЧ в основном иски из Украины, выигрывают граждане, платит держава (то есть мы, налогоплательщики), а ублюдкам в судейских мантиях и прокурорам трын-трава.
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Новий лікарський термін-Сцикопорохофобія. не хворій!
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А о чужих детях, которых ты обворовал, ты подумал?
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А є судове рішення про звинувачення, що ви так стверджуєте?
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силовое задержание подозреваемого в присутствии малолетнего ребенка ,это стандартный и распространенный в прокуратуре и у ментов, способ сразу психологически сломать "задержанного", который видит испуг (угнетенное состояние) и плач своего ребенка..
а еще, это говорит о том, что прокурор, который давал команду на задержание вместе с ребенком, выполнял чью-то просьбу "задержать по жестче"..
так же это говорит о излишней ретивости(рвении) прокуратуры в этом деле и о том ,что это заказное дело..
ЗЫ. .как пример подобного рвения прокуратуры, напомню дело экс-зам министра Юстиции Корнейчука.. тогда по просьбе Портнова, зам Генпрокурор Ринат Кузьмин, отдал приказ забрать Корнийчука прямо из роддома, где в то время рожала его жена.. Стрес, который пережила роженица мог вызвать плохие роды, и именно на это эффект было направлено задержание, что бы сломать Корнейчука..
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Избиратели днепропетровского сталиниста-жуковца Бужанского в восторге.
Их диды так тоже делали.
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Кулик находится на содержании криминала, это ни для кого не секрет. Значит, отработает любой заказ. Из этого следующий вывод: к власти пришли ставленники криминалитета, в какие бы ожежды они не рядились. Даже шутовские колпаки выдают свиное рыло беспредельщиков.
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"на момент нападения Александр Гриценко вел сына (11 лет) на занятия в музыкальный кружок.Источник: https://censor.net.ua/n3160117" А кружок находился: "На момент похищения в квартире, где проживает Гриценко, взрослых членов семьи не было. В ней находился только старший сын 14 лет с учителем музыки.Источник: https://censor.net.ua/n3160117" НЕ законная предпринимательская деятельность? А хорошее отношение это тюрьма или расстрел членов семьи? Ну и адвокат, похлеще чем у Януковича.
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Эх, мне всегда приятно, когда мусора зебилов щемят. Зебилы делают тогда непонятку: а нас за что?!
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Коли гроші крав папік про дітей не думав
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Кулик - ставленник Пораженко.Переобулся?А методы оставил.
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Бач ти як ПЕСики за цього крадія подєльніка святого Томосоносця виють аж гай гуде Навіть за часів Єжова до "дітей ворогів народу" ставилися цивілізованіше, - адвокат про затримання голови "Укрексімбанку" Гриценка - Цензор.НЕТ 2836
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Зебобики, а чего вы так радуетесь? Сегодня приходят за типа "соей" - ладненько! Тока завтра соя закончится и тогда прийдут уже за вами. Учите историю, хотя бы собственной страны.
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явки пароли адреса сдаст и на швабоду.
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