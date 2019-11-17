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 Происшествия, За рубежом
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Все про:беспилотник (707) Россия (74287) Рязань (5) крушение (410)

 Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью. ФОТОрепортаж

В Рязанской области Российской Федерации в 70 метрах от жилых домов потерпел крушение беспилотный летательный аппарат "Орион".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tjournal, по информации местных СМИ дрон упал рядом с жилыми домами, в месте, где часто гуляют местные жители. В пресс-службе губернатора Рязанской области признали, что "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов.

Он упал во время испытательного полёта до аэропорта Протасово. При этом подчеркнули, что пострадавших нет. Причины крушения пока не уточняются. По данным ТАСС, роблемы у беспилотника начались ещё до посадки.

"Орион" считается первым российским БПЛА, полностью спроектированным в РФ и построенным только из российских комплектующих. В августе в Минобороны РФ отчитались о начале его серийного производства.

Новейший российский беспилотник Орион рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью 01
Новейший российский беспилотник Орион рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью 02
Новейший российский беспилотник Орион рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью 03
Новейший российский беспилотник Орион рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью 04
Новейший российский беспилотник Орион рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начались испытания ударного беспилотника нового поколения Akıncı, совместного производства Турции и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160116
 
   
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Неудачно рухнул...жертв и разрушений нет...а это очень и очень плохо...
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Тяжелее воздуха . Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью - Цензор.НЕТ 9849 Рождённый ползать , летать не может . Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью - Цензор.НЕТ 9849
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Там, наверно, чьи-то огороды... Тоже бросился в глаза убогий пейзаж московии.
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полынь на зимовку наверное выращивают, что бы жизнь "мёдом" не казалась .
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Они там не гуляют , они среди них живут .
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мирко, як ты вважаешь, скока твоиих сограждан аплодировало геройским котлам? ета те сограждане, шо ****** живых героев в маршрутках а дохлым рушат памятники Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью - Цензор.НЕТ 6084
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Про Гастелло, где-то читал, очередная разоблаченная ложь чекисто-коммунистов.
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В той час багато було міфів.. Як і Матросов на амбразуру кулемета..
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Для мокшанців це нормально!!! Ну ні чого в них не літає, ну не можуть вони, бо монголоїди!!! Далі буде.....!!!
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Не астанавливайтесь-росиянский пенс ужметься
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Как говорили немцы - в космос лезете...Дороги сделайте себе ! ))
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глонасс наводил на воронеж. ошибочка вышла, как обычно.
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Лаптепилотник рухнул ? Чему удивляться , это же Россия !🤣
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Интересно, что сообщили родственникам того кацапа, которого извлекли из этого беспилотника? Новейший российский беспилотник "Орион" рухнул в 70 метрах от жилых домов под Рязанью - Цензор.НЕТ 1890
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