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Все про:Берлин (168) Львов (3557) Перемышль (31) поезд (746) Польша (4993)

 Львов-Берлин: С 15 декабря поезд с пересадкой в Перемышле будет курсировать ежедневно

С 15 декабря поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно, обеспечивая тем самым ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на зимнее расписание польской PKP Intercity.

Согласно новому графику, поезд №89 будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19. Поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19:57, прибывая на центральный ж/д вокзал Берлина в 9:48. Таким образом, время на пересадку в Перемышле составит 1 час 9 минут.

В обратном направлении поезд из Берлина будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38. Поезд во Львов будет отправляться из Польши в 10:18. Время пересадки составит 1 час 40 минут.

Львов-Берлин: С 15 декабря поезд с пересадкой в Перемышле будет курсировать ежедневно 01
Львов-Берлин: С 15 декабря поезд с пересадкой в Перемышле будет курсировать ежедневно 02

Сейчас поезд №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160115
 
   
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Не раскатывай губу )). Немки в 90 % страшные. Но оставшиеся 10%,по красоте превзойдут здесь любую.Здесь таких попросту нет. Комуняки фэйс -конроль смделали их предкам.
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Германии нужны хозяйственные и умелые руки украинцев. А Украине похоже не очень.
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Ага , от тільки арбайтен фюр економік дойчленд унд украініен фраун простітушен, ось дві категорії пасажирів тих поїздів.
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Ничего плохого в этом нет. Немки в свое время американцам за шоколадку давали. И работали за копейки. Главное ,что они поняли ,насколько опасен и неудобен был выбран их путь. И они изменились к лучшему. А мы до сих пор совковое гавно жрем. И колеблемся,нужны нам совковые олигархи-красные директора или нет.
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Работать это грех? Иди бухай тогда.
А за женой не скучай, она там в Германии немцам бухать не даёт
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Зачем было против Германии воевать если все равно наши гастарбайтеры сами туда едут? Раньше хоть бесплатно немцы возили.
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С немцами очень легко разговаривать. У них логика и менталитет нормальных людей. А у нас я иногда просто шокирован тем,насколько непонятно и глупо поведение многих....
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Я знаю, как рашке дать знать, что Украина европейская страна. Надо железнодорожные пути переделать на европейский размер. Пусть , суки, утрутся.
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Поедьте бестолочи и посмотрите как нормальные живут. Дух захватывает. Все прекрасно и красиво. Рекомендую посетить Западный Берлин,шоб крышу ваще сорвало )) Это тот же Нью Йорк.
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