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Все про:адвокат (1206) майдан (3949) Небесная Сотня (272) Закревская Евгения (34)

 Адвокаты семей Небесной Сотни требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана

Адвокатская совещательная группа, которая объединяет адвокатов семей Небесной сотни, требует созвать внеочередную сессию Верховной Рады, чтобы следствие по делам Майдана не остановилось.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Адвокатская совещательная группа заявила в Facebook.

"Требуем от Президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.

Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в сообщении.

Как уточняет в Facebook адвокат Евгения Закревская, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская

По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Адвокаты семей Небесной Сотни требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана 01
Адвокаты семей Небесной Сотни требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана 02

Также читайте: Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября 2019-го генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а за два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка освободили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Источник: https://censor.net.ua/n3160114
 
 
 Топ комментарии
 
Один вопрос,что 5 лет делала прокуратура до зели и где была эта ассоциация тогда?
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петя зі своїм кумом-алкоголіком вже навіки поховали справу Небесної сотні.. З цим потрібно змиритись , та сказати "Дя-ку-є-мо!" петі..
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Адвокати такі наївні? Аони двмають, що вп, що сталося, було випадковістю? Та це ж реяанш антимайдану. Тут всі "рехворми" спрямовпні на знищення досягнень Майдану. А "сскажений принтер" використовують для того, щоб задврманений популіщмом нчрід оговтатися не встиг.
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И зовут ее Беня. Но у не есть молодой, можно сказать, зеленый подсвинок)))
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Хоть лопни, а все знают как её, эту Свыню, зовут!!
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зєлєпуп за півроку надбав собі більше 30 ти прізвисьок. Турборежимний хлопака Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану - Цензор.НЕТ 4746
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Влада ні минула ні сьогоднішня ні наступна не буде проводити об'єктивного розслідування тільки тому що в результаті нього вийде на саму себе і доказом цього є історія з Гонгадзе.
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Власть на 90 % обновилась.Эти ребята не замазаны ни в каких схемах.
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Ну тогда почему прекращает раследования новая "незамазаная" власть?
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Нет. А адвокат то есть тот кто разбирается в етом лучше тебя.
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Адвокату за самую наглую ложь ничего не будет.Его закон оберегает.
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А кто сказал что ето ложь? Ты? Слова бота против слов человека котрий занимается делом Небесно сотни. То есть слова человека работа которого защищать интереси семей пострадавших против слов бота уровень котрого "фсе украли" "караул сватов отбирают" "бубочка святой". Я скорее поверю дьяволу чем тебе и зеленой кукле и так називаемим "слугам".
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Дело 5 лет ни с места и адвокаты ни гу-гу!!! А щас вдруг загавкали... Чудно.
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Старая раследовала в мере своих возможностей. Ето раз.
Второе у нас новая "лучшая" не такая власть которая почему то вместо активизации раследования его прекращает. Вот и возникает логичний вопрос Почему?
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Старая раследовала в мере своих возможностей. Ето раз.


В мере своих возможностей или желаний?
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Прекрати манипулировать. и давить на "жалость". Есть возможности которими пользуется власть на тот момент и они огранчени как законами так и тем фактом что большая часть подозреаемих которие свалила в рашку и достать их оттдуда было невозможно. Предовращая твои визги наведу пример.

Большая часть высших чинуш времен Яника свалила в рф оставив мелких сошек вроте титушек которим платили за что то вроде набей морду тому или за подобное мелкое хулиганство.

Что казается беркутни часть свалила в Крим где начала мятеж. Остальних бросили на Донбас где началь дрянь. (ВАЖНО ЕТО СЛУЧИЛО ДО ТОГО КАК ПЕТЯ СТАЛ ПРЕЗОМ).
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І особливо не "замазаний" такий персонаж як Богдан!!!
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"Чистюсінькі". "Дубилета иди поцелуй!": В сеть слили переписку премьера Гончарука и главы ГФС Нефедова https://zik.ua/ru/news/2019/11/09/dubileta_idi_poceluy_v_set_slili_perepisku_premera_goncharuka_i_glavy_dfs_nefedova_943977
Мінус 46 млрд в бюджеті, зате слуга з прибуткомНАРДЕП ОТ "СЛУГИ НАРОДА", КОТОРЫЙ ЛОББИРОВАЛ СКАНДАЛЬНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРАВКУ, ОКАЗАЛСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СИГАРЕТНОГО БИЗНЕСА - "СХЕМЫ"
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5 лет было у сои,чтоб посадить убийц небесной сотни,чтоб отвоеввать срым и даунбасс,но они выбрали другой путь.Обсирать Украину и Украинцев.
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Не, теперь при Монике все будет по другому, вон ***** уже спрашивает когда крым отдать и сколько репараций выплатить. Не слышал разве?
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Козломайданівці лахти завили-значить все йде добре!
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соображаешь сколько ты хотелок перечислил?
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отвоевать срым и бомбас? Если бы порошенко по настоящему начал отвоевывать , то ты первый начал на него бочку катить, как тогда когда попробовал ввести военное положение. Что бы отвоевывать нужно каждого мобилизировать, а не по кафешкам сидеть и над добром своим чахнуть.
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5 лет было у петерастов,чтобы замести все следы.Они с этим прекрасно справились.
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Сотня на Небесах. Рулит - антисотник Зеленский, слуга коломойского, а по совместительству президент- ему Небеса не нужны, ему нужна украинская земля. Небеса для париотов.
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полюбому из них 73% проголосовали за ЗЕ.. так что пусть теперь не требуют ничего
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Чего петр ляксеич,рыг и основатель с кумом не справились?
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Пушков ,попка кремлёвского вурдалака,заявил,что Украина не намерена исполнять Минские соглашения,Поэтому основной задачей на нормандских переговорах будет прекращение боевых действий и развод войск на безопасное расстояние.
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Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ"Источник: https://censor.net.ua/n3160114
......Следователи теперь будут работать в новой структуре "ЧК" и будут убирать противников власти ,что хотели ,то и получили...да ещё разрешат работать на полную "Павликам Морозовым" и Украина займёт своё место между Московией со своими внутренними колониями и наружными колониями как Беларусь и Казахстан Адвокати сімей Небесної Сотні вимагають скликати Раду, щоб зберегти слідство у справах Майдану - Цензор.НЕТ 3442
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обращайтесь прямо к портнову, сейчас он править такими делами.
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У порохоботів була можливість провести розслідування справ Майдану при лояльній влади до цього. Для песиків це було справою честі довести до кінця. Тому всі стріли мєтайтє на Свиню
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В четвер приходит зима.Всем заздалегидь утеплиться и переобуться
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Свиновальця на бульдозер!Зелю-Геть!
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свинохряка под бульдозер.Зеле не мешать.Во всяком случае, пока...
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Хероя Педро на царство-Все на Майдан!
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да. герои нынче другие...
совсем не небесная сотня
нынче в героях беркут
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самое хреновое то, шо 73% ..билов, на скорых (а они будут) выборах проголосуют за шарика, так как лишняя хромосома это не излечимо.
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ПЕте 5 лет не хватило на расследование убийств сотен украинцев? Он даже деревья срубил что бы следы замести. И Петя патриот? Да он иуда!
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Правильное требование.Хорошие адвокаты.Не давать махинаторам ни одного шанса заволокитить это дело.
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