 Адвокаты семей Небесной Сотни требуют созвать Раду, чтобы сохранить следствие по делам Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Адвокатская совещательная группа заявила в Facebook.
"Требуем от Президента созвать внеочередную сессию Верховной Рады и проголосовать норму, которая позволит сохранить следствие по делам Майдана.
Требуем не передавать производство по Делам Майдана в ГБР до принятия поправки, создания управления по Майдану в ГБР и перевода туда следователей из ГПУ", - говорится в сообщении.
Как уточняет в Facebook адвокат Евгения Закревская, следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября на неопределенное время, потому что Верховная Рада "не успела" проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР.
По ее словам, в следующий раз провести голосование в Верховной Раде по этому вопросу можно будет 3 декабря.
Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.
Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября 2019-го генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а за два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка освободили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
Второе у нас новая "лучшая" не такая власть которая почему то вместо активизации раследования его прекращает. Вот и возникает логичний вопрос Почему?
В мере своих возможностей или желаний?
Большая часть высших чинуш времен Яника свалила в рф оставив мелких сошек вроте титушек которим платили за что то вроде набей морду тому или за подобное мелкое хулиганство.
Что казается беркутни часть свалила в Крим где начала мятеж. Остальних бросили на Донбас где началь дрянь. (ВАЖНО ЕТО СЛУЧИЛО ДО ТОГО КАК ПЕТЯ СТАЛ ПРЕЗОМ).
Мінус 46 млрд в бюджеті, зате слуга з прибуткомНАРДЕП ОТ "СЛУГИ НАРОДА", КОТОРЫЙ ЛОББИРОВАЛ СКАНДАЛЬНУЮ ТАБАЧНУЮ ПРАВКУ, ОКАЗАЛСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СИГАРЕТНОГО БИЗНЕСА - "СХЕМЫ"
......Следователи теперь будут работать в новой структуре "ЧК" и будут убирать противников власти ,что хотели ,то и получили...да ещё разрешат работать на полную "Павликам Морозовым" и Украина займёт своё место между Московией со своими внутренними колониями и наружными колониями как Беларусь и Казахстан
совсем не небесная сотня
нынче в героях беркут