 Президент и правительство ищут инструменты удешевления кредитования, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.
"Мы готовы компенсировать учетную ставку (Нацбанка Украины. – Ред.) и, возможно, еще чуть-чуть на покупку земли и фермерам", – привел он пример одного из инструментов в ходе диалога о путях трансформации Украины с участием автора "Статегии голубого океана" Чана Кима, организованного Академией ДТЭК в Киеве в субботу.
По его словам, это позволит кредитовать по ставке от 3-5% годовых.
"Но кому компенсировать, а кому нет? Кто принимает решение", – добавил министр.
Он подчеркнул, что возможности бюджетной поддержки бизнеса в Украине ограничены, необходимо совместно с обществом прийти к консенсусу о критериях отбора тех, кому может быть предоставлена такая поддержка, чтобы минимизировать фактор чиновника и риски коррупции.
"Денег на всех не хватит, нужны приоритеты. Одного правительства (для принятия решения. – Ред.) мало. Нужен консенсус", – заявил Милованов.
По его словам, в программе бюджетной поддержки в том же агросекторе, доставшаяся в наследство новому правительству, нет четкой стратегии.
Министр напомнил, что получил образование в США и верит в рынки, когда "правила одинаковые и каждый сам за себя". "Но я понимаю, что в Украине рынки не работают, и государство должно как-то влиять. Как прийти к равным правилам игры – это вопрос", – сказал Милованов.
Он также призвал бизнес активнее создавать новые интересные и креативные проекты, выходить за существующие рамки, констатировав отсутствие достаточного числа хороших проектов в Украине. Министр экономики выразил уверенность, что при условии продолжения сотрудничества с МВФ и сохранения макростабильности через "6-9-12" месяцев кредитные средства будут доступными, поэтому важно к этому моменту подготовить проекты, которые позволят Украине строить новую экономику и достичь поставленной правительством цели 40% роста ВВП за 5 лет.
Профессор Чан Ким отметил, что такая цель – хорошая и достижимая, но реализовать ее возможно только при наличии национальной стратегии, поэтапного ее внедрения и очень эффективной коммуникации.
Он также подчеркнул, что анализ им сотен кейсов в различных отраслях и странах этого и прошлого столетия показывает, что при правильных подходах успех достигается уже в среднем за два года, поэтому не стоит говорить о необходимости ждать 10-15 лет.
Как сообщалось, Нацбанк Украины с 25 октября этого года понизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых. Цикл снижения учетной ставки начался в конце апреля этого года с уровня 18% годовых, и прогноный сценарий НБУ предусматривает ее дальнейшее снижение до 8% на конец 2021 года при условии стабильного снижения инфляции до цели в 5%.
Это хорошо, но почему бы ен снизить учетнуюстаку НБУ хотя бы до 9% как в Раше? Тода кредиты были еще дешевле.
Позови, если у тебя
случайнопоявятся деньги, я тебя познакомлю с каким нибудь, например, безумным изобретателем, пилящим Скайнет у себя в гараже.
Разве может партия им. Игоря Валерьевича вести антинародную политику ?
Вы ведь из Днепра, и сами видели: как расцвёл город во время его правления.
Вы специалист в области капитального ремонта железобетонных конструкций ?
Здається під 15-17 % !? ..То який буде ?
Немає в бюджеті витрат на кредитування-немає дешевих кредитів.
І такому дебілу в спідньому ніхто грошей не дасть.
по щелчку, швидко і шматками не получиться.
не знаю наскільки це реально можливо це теж ідея фікс але якби створити якийсь фінансовий контролюючий орган який б системно прослідковував всі події процеси хоч якось пов'язані з грошима фінансами і взагалі можливою корупцією щоб одразу вичисляти схеми і зловживання і тих державних чиновників хто не справляється(краде, займається корупцією, створює схеми з родичами або просто бовдур) щоб одразу їх позбуватися.
наші не здатні кредитувати, в них замало обігових коштів.
youtube.com/watch?v=j800SVeiS5I
Денег на всех не хватит, нужны приоритеты.Источник: https://censor.net.ua/n3160111
И все...значит хватит их только особам приближенным к "императору"...😀
Зе-рвачи Только воровать горазды