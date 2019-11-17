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 Политика Украины, Экономика
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Все про:учетная ставка (20) Милованов Тимофей (83)

 Президент и правительство ищут инструменты удешевления кредитования, - Милованов

Президент Владимир Зеленский 15 ноября провел совещание по вопросу удешевления кредитов, в особенности для малого и среднего бизнеса, на котором обсуждались инструменты достижения этой цели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Мы готовы компенсировать учетную ставку (Нацбанка Украины. – Ред.) и, возможно, еще чуть-чуть на покупку земли и фермерам", – привел он пример одного из инструментов в ходе диалога о путях трансформации Украины с участием автора "Статегии голубого океана" Чана Кима, организованного Академией ДТЭК в Киеве в субботу.

По его словам, это позволит кредитовать по ставке от 3-5% годовых.

"Но кому компенсировать, а кому нет? Кто принимает решение", – добавил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кредиты под 3-5% дадут тем, кто будет покупать мало земли, чтобы на ней работать, - Милованов. ВИДЕО

Он подчеркнул, что возможности бюджетной поддержки бизнеса в Украине ограничены, необходимо совместно с обществом прийти к консенсусу о критериях отбора тех, кому может быть предоставлена такая поддержка, чтобы минимизировать фактор чиновника и риски коррупции.

"Денег на всех не хватит, нужны приоритеты. Одного правительства (для принятия решения. – Ред.) мало. Нужен консенсус", – заявил Милованов.

По его словам, в программе бюджетной поддержки в том же агросекторе, доставшаяся в наследство новому правительству, нет четкой стратегии.

Министр напомнил, что получил образование в США и верит в рынки, когда "правила одинаковые и каждый сам за себя". "Но я понимаю, что в Украине рынки не работают, и государство должно как-то влиять. Как прийти к равным правилам игры – это вопрос", – сказал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов о рынке земли: "Мы боимся, что ее купят те, кто не будет о ней заботиться"

Он также призвал бизнес активнее создавать новые интересные и креативные проекты, выходить за существующие рамки, констатировав отсутствие достаточного числа хороших проектов в Украине. Министр экономики выразил уверенность, что при условии продолжения сотрудничества с МВФ и сохранения макростабильности через "6-9-12" месяцев кредитные средства будут доступными, поэтому важно к этому моменту подготовить проекты, которые позволят Украине строить новую экономику и достичь поставленной правительством цели 40% роста ВВП за 5 лет.

Профессор Чан Ким отметил, что такая цель – хорошая и достижимая, но реализовать ее возможно только при наличии национальной стратегии, поэтапного ее внедрения и очень эффективной коммуникации.

Он также подчеркнул, что анализ им сотен кейсов в различных отраслях и странах этого и прошлого столетия показывает, что при правильных подходах успех достигается уже в среднем за два года, поэтому не стоит говорить о необходимости ждать 10-15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отмена моратория на продажу земли - это возможность каждого украинца распоряжаться своим имуществом, - Милованов

Как сообщалось, Нацбанк Украины с 25 октября этого года понизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых. Цикл снижения учетной ставки начался в конце апреля этого года с уровня 18% годовых, и прогноный сценарий НБУ предусматривает ее дальнейшее снижение до 8% на конец 2021 года при условии стабильного снижения инфляции до цели в 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3160111
 
 
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
"в ходе диалога организованного Академией ДТЭК в Киеве в субботу."
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В чем собственно вопрос? Кто больше даст, тому и меньший процент. Все очевидно.
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Можно просто цены на билеты опустить вот народ на шару нарыгочится....
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Интересно, почему, подавляющее большинство фоток этого кренделя размещают- когда он в смирительной рубашке? Ручки, правда- освобождены. Он, шо? Опасен, при общении?
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Ну так его хозяин Коломойский уже все обьяснил,:"Милованов - дебил".
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для кредитования нужно минимум 4-5 милиардов долларов. которых у украины нету.. будет просто высер куска гавна из жопы...
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Беня нашёл где-то дешевле, чем в МВФ? Другими словами- кому Беня даст "кредиты" под 3-5% годовых, да ещё и в гривне? Только себе...
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"Мы готовы компенсировать учетную ставку"

Это хорошо, но почему бы ен снизить учетнуюстаку НБУ хотя бы до 9% как в Раше? Тода кредиты были еще дешевле.
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Тому що тоді кредити стануть дешевші УСІМ. А так через хабарі можна давати, або давати тільки СВОЇМ.
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Наверное потому, что учетная ставка зависит от реального сектора экономики.
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А ты положишь деньги на депозит в гривне с доходностью 7,245%?
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почему бы и нет, если не будет других варантов. В Раше депозиьы по 8% а кредиты по 9%. Там ниже учетная ставка Нацбанка.
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Прекрасно, ты готов вкладывать деньги в активы, которые гарантировано принесут тебе убытки.
Позови, если у тебя случайно появятся деньги, я тебя познакомлю с каким нибудь, например, безумным изобретателем, пилящим Скайнет у себя в гараже.
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я же тебе сказал, если других вариантов не будет, это лучше чем держать под подушкой.
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Как может не быть других вариантов? Купи золото, вложи в ИФ, купи недвижимость (только не забудь уточнить местоположение "середины") и т.д.
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Купить золото очень просто, но потом попробуй его продать, без убытка.
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Положив деньги на "депозит без других вариантов" получаешь убыток гарантировано.
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Если инфляция будет ниже 7,245% то получу гарантировно прибыль.
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в рашке идиотов загнали в кредитный капкан)) 16% в богатой расее не может выплатить теперь долги вообще)) каждый 5 должен банкам)) зато дома новая бытовая техника у идиотов и новые авто))
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Ина, тебе 16% в год много? В Украине потребительские кретиты, в том же Привате, 3,6%... но в месяц. В ОТП - больше 40% в год.
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Потому внутренний займ был на десятки млд гривен под 18% годовых.
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A кто купил эти филькины грамоты ? Вот интересно.
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Європейські аферисти. У них такого легкого заробітку нема.
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Представляю как они будут запивать своё горе водным раствором этанола, когда грянет дефолт.
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Та ні, тих уродів завжди попереджають. І вони встигають забирати вклади якимось чином.
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Думаю что они на этот раз проморгают своё счастье. Они незнакомы с украинскими реалиями, и с тем как быстро ситуация может измениться.
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Наши огархи спасают экономику Украины покупая облигации под 18% годовых. Это же в гривнах.
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Очередной БРЕД!! Чтобы тут что то строилось надо не нагружать бизнесс налогами! А вы навводили новых поборов и ждете что после этого кто то что то будет развивать! Все прям спят и видят как отдавать заработанные деньги разным схематозникам! РАЗМЕЧТАЛИСЬ!! Так что хер вам а не развитие!! более того все кто может делает отседова ноги и с каждым годом таких все больше и больше! Так что идите новые налоги пенсионерам делайте вот кто реально не может отседова сбежать!!
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Дайте Украинцам возможность нормально вести бизнес и они все сделают сами.Уберите государство от бизнеса.Да контроль должен быть ,но не то что сейчас,обепы,налоговая,прокуратура,пожарники ,мусора.
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Вы неправы.
Разве может партия им. Игоря Валерьевича вести антинародную политику ?
Вы ведь из Днепра, и сами видели: как расцвёл город во время его правления.
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За город отвечает бывший друг этого демона каламойского.Да мы все это видели и ощутили на себе,мост,жеки которых не видели в лицо,но за них платим в 5 раз больше,все видим и знаем.
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Вообще-то мост отремонтирован. И вторая очередь метро строится, впервые после 1995-го года.
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Ну значит вы не из Днепра.Ездить по нему как на поезде удовольствие еще то.
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Мост отремонтирован, причём в срок. Не нравится - не ездите.
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мост отрмонтировали с третьей поытки, начиная с 2015 года
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Очень сложная инженерная проблема была.
Вы специалист в области капитального ремонта железобетонных конструкций ?
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я житель Депра и несколько лет мучался, когда Фиалтов ворвоал бабки. При этмо не сую нос в чужие города, особенно австрилийские, не указываю как им нужно жить.
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На первой стадии государству необходимо научиться контролировать самого себя, и только потом лезть контролировать кого-то другого.
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Зеленський - це помилка українського народу!
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Президент и правительство ищут/ Потеряли, понимаешь. Теперь ищут пожарные , ищет милиция."Я этого и не скрываю, что я дебил ", - Милованов
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...Так який там процент *кредитування * ОВДЗ ..!? Держава (зеклоуни ) !
Здається під 15-17 % !? Президент и правительство ищут инструменты удешевления кредитования, - Милованов - Цензор.НЕТ 4713..То який буде ?
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Є такі інструменти кредитування.Вони в статті держбюджету закладаються.
Немає в бюджеті витрат на кредитування-немає дешевих кредитів.
І такому дебілу в спідньому ніхто грошей не дасть.
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Все довольно просто решается. Уже давно придумли ипотечные кредиты, когда они выдаются под залог имущества используемого кредита. Покупешь дом под низкие процкнты, отвечаешет этим домом. Тоже самое с землей.
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Ну наши бандюки дешёвые кредиты давать не будут Можно бы было иностранцев запустить например для кредитования малых фермеров поставим им условие , что ставка по кредитам не более 3-5 % процентов годовых с залогом фермерской земли , но тогда вся суть продажи земли теряет смысл для олигархов , т к за три копейки землю скупить не получится
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дело нке в бандюках, они есть везде. Нужны СВОБОДНЫЕ деньги под иппотечные кредиты. А их у нас нет, по причине что все даржат в офшорах, не дрверяют нашим судам.
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а що ви хотіли треба наводити лад в УСІХ сферах: з податками, в судах, в правоохоронних і фіскальних органах щоб вони боролися з корупцією і схемами, наполегливо множити на нуль олігархів і руйнувати їх монополії треба врешті решт садити до в'язниці тих використовує владні повноваження для власного збагачення. це складний і довгий процес.

по щелчку, швидко і шматками не получиться.
не знаю наскільки це реально можливо це теж ідея фікс але якби створити якийсь фінансовий контролюючий орган який б системно прослідковував всі події процеси хоч якось пов'язані з грошима фінансами і взагалі можливою корупцією щоб одразу вичисляти схеми і зловживання і тих державних чиновників хто не справляється(краде, займається корупцією, створює схеми з родичами або просто бовдур) щоб одразу їх позбуватися.
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заморачиваться искать те инструменты... когда под руками. молоток для выбивания налогов
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певно потрібно запрошувати іноземні банки чи як ?
наші не здатні кредитувати, в них замало обігових коштів.
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Не совсем так. Сейчас банки вкладываются в основном в те же ОВГЗ Минфина под 18 процентов и без всякого риска. А кредитуют в лучшем случае физиков. Под 40 процентов . А реальный сектор не кредитуется из за рисков и наличия " плохих"кредитов в портфелях.
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"Президент и правительство ищут инструменты удешевления кредитования, - Милованов" - не занимайтесь ерундой, закажите инструменты на aliexpress.
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Ещё кредитовать за наш счёт будут. Офигеть.
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Ну, вот скажите пожалуйста: О чем этот абсолютно бессодержательный "пук" Миливанова? О том, что они, якобы, что-то ищут? Достали уже эти профессионально несостоятельные шкодливые ушлепки.
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Милованов же признался что он де@ил, что он собирается там искать. А нужно сделать как в Америке при Рейгане. Их НацБанк тогда снизил учётную ставку до мизера, думали что война с СэСэСэРом будет и решили перед смертью насладиться жизнью, и вся Америка начала брать кредиты и всё покупать, от этого их экономика взлетела так, что досих пор никто не может её перегнать и не надо изобретать велосипед. Кредитные ставки больше 15% у НацБанков существует наверное только в странах с тотальной коррупцией, где власти не хотят чтоб народ богател. бо богатые и сытые граждане много ненужных претензий предьявляют власти, а так все заняты поисками работы и выживанием, а на вопросы нет времени
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Что бы сделть как в Амерке, нужно иметь экономику и банки как в Амеруке! Учетная ставка завистит от торогвого балланса, котрый у нас отрицательный.
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Вы дадите банкроту или нищему в долг ? Что они ищут ? Воровать надо меньше .
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Ты давно был в селе ? Нищета . Дай в долг , они купят еду и водку , но не трактор .
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Наивный . Под залог земли , правильно . Через год 90% селян будут не способны платить проценты . В нашей стране не принято поддерживать производителей сельхоз продукции .
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проценты будут очень низкими. Только лентяи не смогут плтить, поэтому их земля уйдет другому, более работящему.
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Очередная афёра , как с "ваучерами" в 90-х .
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их выдавали бесплатно за счёт не выплаченной зарплаты , а потом выкупали за бутылку "оковиты" . Президент і уряд шукають інструменти здешевлення кредитування, - Милованов - Цензор.НЕТ 7952
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кто же тебе виноват, что ты пропил свой кусок Родины?
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Глупый ответ .Я не пью . Извини , что пытался покачнуть твою искреннюю веру в святого зелю .
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Ищут инструменты удешевления кредитов путем заема внешних кредитов под 20% годовых. Вешать без сомнений и колебаний, вырывая собачьи языки как ядовитые зубы.
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Вы мне скажите, чего они все так хвалятся своими заграничными образованиями? Больше нечем?
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В Украине патовая ситуация с ставками. Минфин то сам привлекает по ставкам от 16 до 18! А иначе нечем финансировать дефицит бюджета. Продажей земли надеются разово закрыть малую дыру в бюджете.
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Ключевое в всем этом...это...

Денег на всех не хватит, нужны приоритеты.Источник: https://censor.net.ua/n3160111

И все...значит хватит их только особам приближенным к "императору"...😀
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Вот она сермяжная правда цирковых клоунов: - землю продать они враз готовы, а помочь производителю кредитами так они только ищут.
Зе-рвачи Только воровать горазды
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за гарантии под Землю много будет желающих дать кредиты.
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Сер, под сколько % Коломой и ЗЕ дадут кредиты? А Ху"ло через "Сбербанк"?
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