 Турция не откажется от использования российских ЗРК С-400, - глава Департамента оборонной промышленности Демир

Об этом заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу CNN Turk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Заявление прозвучало через несколько дней после переговоров в Вашингтоне между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

"Некорректно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам надо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения", - отметил Исмаил Демир.

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Он также сообщил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции не будет российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами.

Напомним, в сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля 2019 года. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

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