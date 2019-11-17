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 Турция не откажется от использования российских ЗРК С-400, - глава Департамента оборонной промышленности Демир

Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их.

Об этом заявил глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу CNN Turk, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Заявление прозвучало через несколько дней после переговоров в Вашингтоне между президентами Турции и США Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом.

"Некорректно сказать, что мы просто не будем использовать их, когда речь идет о системе, которую мы закупили для собственных нужд и за которую мы заплатили столько денег. Нам надо идти дальше и уважать подписанные нами соглашения", - отметил Исмаил Демир.

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Он также сообщил, что турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции не будет российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами.

Напомним, в сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне.

Поставка компонентов первого дивизиона С-400 была осуществлена с 12 по 25 июля 2019 года. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В НАТО обеспокоены из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент Дональд Трамп заявил, что США прекращают продажи Турции истребителей F-35. Причиной стали поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160108
 
 
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Ясный пень что Эрдоган не идиот и клоун, чтобы ввалить такое бабло и снова быть на подтанцовке как ЗЕро?! Будет давить рыжий - и самолеты у рашки закупит. Уважаю турков!
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ну а шо?=))
Уряд скасував обмеження Гройсмана на тарифи на опалення та гарячу воду
СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА 2019, 18:00кінець зубожіння=))
https://www.facebook.com/makalevich/videos/2506211912788111/
1.38
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ну пока что не подняли, а только сняли ограничение, ну а если поднимать, то все равно с уровня 2016 года, так как поднятие прошлой властью тарифов было незаконным, посмотрим как дальше будет
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НУ так да, чукча не читатель, чукча писатель.

БЫЛО 1,4 тис грн за 1 Гкал
СТАЛО после отмены 1,8 тис грн за Гкал
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Точно, не читатель, еще раз перечитай, и где постановление про поднятие цен до 1,8 тис грн за Гкал ? это только "За оцінкою уряду"
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Iris Jay Очередная статистика. Что уже получил Коломойский, за время правления Зеленского.
Считаем вместе :
1. 60 000 000 грн прощен долг МАУ
2. 1 326 000 000 грн прощены долги Укртатнафы и Галичина
3. 476 000 000 грн прощен налоговый сбор для МАУ
4. 12 560 000 ДОЛЛАРов государство Украина возместит нефтегазовой компании Коломойского в 2020 года(заложено в бюджет)
5. 1 500 000 000 грн прощено Днеправиа
6. 350 000 000 грн ЕЖЕМЕСЯЧНО дотация из бюджета на ферросплавые заводы Коломойского
7. После прихода гнома к власти, прибыль укрнафты уменьшилась в 100 раз. При барыге была 2 000 000 000 грн , сейчас 20 000 000 грн. В какой карман разница идёт ?
4000 $ учителям ?
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Говорят на россии , беспилотник "Орион" хотел драпануть из Российской федерации в сторону ближайшей страны НАТО. Хорошо хоть успели сбить.
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Могли бы на зло России утопить комплекс в Чёрном море.
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