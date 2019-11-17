 Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти", передает Цензор.НЕТ.

Датой исчезновения лица числится 8 ноября 2019 года, а местом - Харьков. Отмечается, что Святаш разыскивается по ч.1 ст.366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).

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Напомним, прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн кредитных средств "Укрсиббанка". По версии следствия, он в течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы АИС, завладел 1,1 млрд грн, которые компания получила в кредит от "Укрсиббанка". Святашу объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору). В рамках этого ж уголовного дела ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

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