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Все про:МВД (7990) розыск (641) Святаш (61) УкрСиббанк (1)

 Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД

Народный депутат Верховной Рады IV-VIII созывов Дмитрий Святах разыскивается по делу, подследственному НАБУ.

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти", передает Цензор.НЕТ.

Датой исчезновения лица числится 8 ноября 2019 года, а местом - Харьков. Отмечается, что Святаш разыскивается по ч.1 ст.366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).

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Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД 01

Напомним, прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн кредитных средств "Укрсиббанка". По версии следствия, он в течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы АИС, завладел 1,1 млрд грн, которые компания получила в кредит от "Укрсиббанка". Святашу объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору). В рамках этого ж уголовного дела ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

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Источник: https://censor.net.ua/n3160107
 
 
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какая же она рыгоанальная? она самая что ни есть девка из винницкого мыролюбного вальцманата.
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А гитлер хоть не из винницкого вальцманата был?
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Ворье что рыговское что майдановское- одни гниды и говно, всех к стенке вместе с продавцами украинской земли...
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Неправильно это. Котлеты, мухи, пони, люди. Кто пришёл и стоял на Майдане, и кто выперся и стоял на сцене - это две разные истории.
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Эта скотень из славной гоп-компашки харьковских прохиндеев начиная с вадика-гадика в жёлтых пиньджаках что пудрит мозги совкам с 1978г как шпокнул он одну бабушку лётчицу Валю Гризодубову на 500кв м линолеума. И пошла манера дальше, бздобкин, лёха космос, лудший в мире мэр и другие включая этого. Там была мулька женится на дочках прокуроров. Ох не скучно, копните. Лет 11 оперету эту играют и хер на ны. Ничего не будет. А как некоторые косили по дурке---так заслушаеся. Давно всё раскопано, есть масса фактов в сети, много смелых из сми копали, фото. видео свидетели потерпевшие итд---глухарь. Даже надоело. А сколько тех что на посылках у этих тоже чуть по мелочи тырят с депутатскими и ментовским правами---та тут на сотни штук и тоже предавно. Эта картина по всем крупным областным центрам Востока Украины. Врядли что изменится.
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Это вы про этого ? Рыги Святаш , Рабинович , Гепа- аферисты во власти
Вадик Рабинович сейчас пытается делать политическую карьеру, раскручивая со своим давним другом Вовой Кацманом партию "За жизнь".

Этому факту весьма удивились бы люди, которые его знали лет 30 назад, когда Вадик только начинал свою карьеру. Но вот только не в политике, а в преступном мире.

Стартовал он с хищения, в тюрьме сидел несколько раз, в общем около 10 лет, часть это срока пытаясь симулировать сумасшествие.

Сейчас 64-летний депутат Вадим Рабинович с экранов подконтрольных ему телеканалов часто обвиняет своих коллег по Верховной Раде в коррупции и организации преступных схем. Однако в Харькове, откуда он родом, еще многие помнят, что деньги на жизнь «борец с коррупцией» получал обворовывая людей и страну.
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Ото ще ПДРС той Святош - ладами і газелями з автосалонів у Харкові торгував завжди і після Криму і Донбасу також
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За лоббирование закона про евробляхи , Святаша надо посадить
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По морде лица сразу видно что народный депутат.
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Ще один святий вальцманатий втік?Та він же ж і мухи не зобидив-все для фронту-все для перемоги -копійка до копійочки - чесно мільярдик наскладав,сердешний,а ви його у розшук?Не переживу.
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