 Бывший нардеп Святаш объявлен в розыск, - МВД

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти", передает Цензор.НЕТ.
Датой исчезновения лица числится 8 ноября 2019 года, а местом - Харьков. Отмечается, что Святаш разыскивается по ч.1 ст.366-1 УК (Декларирование недостоверной информации).
Напомним, прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в завладении 1,1 млрд грн кредитных средств "Укрсиббанка". По версии следствия, он в течение 2008-2018 годов по предварительному сговору с должностными лицами группы АИС, завладел 1,1 млрд грн, которые компания получила в кредит от "Укрсиббанка". Святашу объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество) и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору). В рамках этого ж уголовного дела ранее сообщили о подозрении гендиректору корпорации АИС, а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).
Вадик Рабинович сейчас пытается делать политическую карьеру, раскручивая со своим давним другом Вовой Кацманом партию "За жизнь".
Этому факту весьма удивились бы люди, которые его знали лет 30 назад, когда Вадик только начинал свою карьеру. Но вот только не в политике, а в преступном мире.
Стартовал он с хищения, в тюрьме сидел несколько раз, в общем около 10 лет, часть это срока пытаясь симулировать сумасшествие.
Сейчас 64-летний депутат Вадим Рабинович с экранов подконтрольных ему телеканалов часто обвиняет своих коллег по Верховной Раде в коррупции и организации преступных схем. Однако в Харькове, откуда он родом, еще многие помнят, что деньги на жизнь «борец с коррупцией» получал обворовывая людей и страну.