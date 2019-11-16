 При взрыве в Балаклее погибли военнослужащие из Ахтырки Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак, - вч А0563

Об этом говорится на официальном facebook-странице вч А0563, сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера, 15 ноября, в результате взрыва во время выполнения плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами у города Балаклея в Харьковской области погибли военнослужащие 91-го отдельного полка специального обеспечения (вч А0563):

- Дмитрий Сергеевич Мовчан, прапорщик, главный старшина батальона, житель города Ахтырка Сумской области;

- Денис Николаевич Ярмак, старший солдат, сапер, житель города Ахтырка Сумской области.

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Уточняется, что солдат Денис Дмитриевич Янчевский получил серьезные ранения и находится в медицинском учреждении.

"В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части. Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах", - говорится в сообщении.

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О дате и времени прощания с погибшими военнослужащими будет сообщено дополнительно.

В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Раненые солдаты: двое из Чугуева, один из Кировоградской области, один киевлянин и один - из Ахтырки.

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба, 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов. Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал о 2 погибших и 4 раненых военных в результате взрывов.