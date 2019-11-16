 Советник президента Ермак подтвердил скорое возвращение Украине захваченных РФ кораблей

Офис президента подтвердил НВ, что процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет накинуть Донбасс на Украину, как ошейник и дергать за него, - Сенцов

Напомним, 16 ноября издание "Думская" сообщило, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.