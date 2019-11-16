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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1333) корабль (1250) Россия (74282) Ермак Андрей (39)

 Советник президента Ермак подтвердил скорое возвращение Украине захваченных РФ кораблей

Процесс возвращения катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу" "на завершающем этапе".

Офис президента подтвердил НВ, что процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.

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Напомним, 16 ноября издание "Думская" сообщило, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.

Источник: https://censor.net.ua/n3160097
 
 
 Топ комментарии
 
Украина должна "признать собственную провокацию в Керченском проливе": в Совфеде РФ назвали условие возврата захваченных оккупантами украинских кораблей

https://censor.net.ua/news/3157795/ukraina_doljna_priznat_sobstvennuyu_provokatsiyu_v_kerchenskom_prolive_v_sovfede_rf_nazvali_uslovie

Похоже Моника всё признала раз корабли возвращают...
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Пшол ты нах. со своим металоломом. На буксире притащат одни корыта чтобы отмазать Хуйла от санкций.
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НУ А ШО?
Олег Васильев Пане Президенте, можливо мій допис потоне та ніхто його не прочитає, можливо його прочитають ваші помічники, але шанс завжди є. Ви маєте історичний шанс змінити хід історії (саме так як і у вашому фільмі)...

дальше читать не стал=))
и не знаю шо и сказать этому ...билу=))
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Хороший советник призедента фамилию Ермак носить не будет.
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М-да...пороха, казалась бы,выгнали же давненько, а позор по итогу его президенства-Украина и украинцы вынуждены испытывать до сих пор!!! P/S- плохо,что он так и не сидит! Хорошо,что он политический бомж со свалки истории!!!
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Смысла нет, фамилия выдает представителя арийской рассы.
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осталось послушать Земазла об итогах его переговоров с ****** 9 декабря, и можно начинать
думаю, ждали достаточно
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Начинай дрочить уже зачем ждать 9-го
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9 декабря Зе подпишет акт капитуляции.
Через 2-3 дня это оформят законом, написанным в РФ.
Слуги утвердят его.
В Конституцию введут особый статус, всех амнистируют, орки кремлевские получат право держать Украину в орбите РФ вечно.
Санкции снимают. Таков план...
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Джавелины тоже запрятаны на глубине и за тысячу километров
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Украинцы , я думаю что Моника Зеленски продаст Украину и Вас России за 100 миллиарда даже не долларов , а рублей . Он очень деньги любит . Вы за это голосовали?
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Деніс - думай будьласка ! СПРАВЖНІХ УКРАЇЦІВ - 27 % !!! А ВСІ інші то є ЗЕБІЛИ , СВИНОПАСИ та МАЛОРОСИ !! От ВОНИ й продали Україну ---- жидам !!
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1:43 ? Класс! Теперь мы обязаны порвать русню на Звенит-Арене ЧЕ-2020!
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ВЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ ЭТО ВИДЕО О РУССКИХ ПАЛАЧАХ ВЕЗДЕ И ВСЕМ
#всеммир

https://myrotvorets.news/vy-dolzhny-pokazyvat-eto-vydeo-o-russk/
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В оон на генеральной асамблее пусть,бл..и,покажут и ***** мордой в экран.
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два брата Азара порвали как айзеры суперсборную по баллайкофутболу дома в росии 1-4 ...ахахахаха
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опять зелупа стоя на коленях будет путлу целовать дупу
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