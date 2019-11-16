 Советник президента Ермак подтвердил скорое возвращение Украине захваченных РФ кораблей

Офис президента подтвердил НВ, что процесс возвращения украинских кораблей находится на завершающем этапе, передает Цензор.НЕТ.
"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", - сообщил советник президента Украины Андрей Ермак.
Напомним, 16 ноября издание "Думская" сообщило, что Украина отправила спецсуда за захваченными Россией в ноябре прошлого года катерами и буксиром.
Олег Васильев Пане Президенте, можливо мій допис потоне та ніхто його не прочитає, можливо його прочитають ваші помічники, але шанс завжди є. Ви маєте історичний шанс змінити хід історії (саме так як і у вашому фільмі)...
дальше читать не стал=))
и не знаю шо и сказать этому ...билу=))
думаю, ждали достаточно
Через 2-3 дня это оформят законом, написанным в РФ.
Слуги утвердят его.
В Конституцию введут особый статус, всех амнистируют, орки кремлевские получат право держать Украину в орбите РФ вечно.
Санкции снимают. Таков план...
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16.11.2019 19:00Россия1-4ЗавершенБельгия
#всеммир
https://myrotvorets.news/vy-dolzhny-pokazyvat-eto-vydeo-o-russk/
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05.11.19 08:52 Украина должна "признать собственную провокацию в Керченском проливе": в Совфеде РФ назвали условие возврата захваченных оккупантами украинских кораблей