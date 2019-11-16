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Все про:СБУ (14022) Укрэксимбанк (26) Кулик Константин (92) Гриценко Александр (1)

 Банкира Гриценко задержал прокурор Кулик, - адвокат

Руководителя "Укрэксимбанка"Александра Гриценко задержали по указанию прокурора ГПУ Кулика

Об этом стало известно из заявления адвоката Галанского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

"СБУ комментирует совершенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его "задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины". Почему вообще СБУ что-то комментирует, когда по их же утверждению дело ведет Генеральная прокуратура? И комментировать должен одиозный прокурор Кулик?", - заявил адвокат.

"Задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Подвергался опасности ребенок Гриценко, которого бросили в автобус, а потом бросили на произвол судьбы.

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Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам. Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8:00", - сообщил Галанский.

Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160094
 
 
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в болоте...
каждый кулик свое болото хвалит (пословица)
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В данном случае подходит пословица:
Обое рябое.
Что кулик, что банкир, что работнки СБУ, выполнившие похищение, - все преступники. Только насчет адвоката терзают смутные сомнения - неужели ни разу не заносил?
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не спорю...
мой коммент был ответом на первый - кулик который живет на крыше?
я ответил - в болоте и навел пословицу
а на счет ареста-захвата и санкций на это...там какая-то такая муть...
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ага.. последние два этажа его..
ЗЫ. Кулик сейчас в очень уязвимом положение, и находится между Рябошапокой и Богданом, и поэтому Кулик согласен на любой беспредел, лижбы Богдан спас его от увольнения..
Банкира Гриценко задержал прокурор Кулик, - адвокат - Цензор.НЕТ 3603
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- заявил адвокат задержанного.

Странно было бы, если бы адвокат задержанного сказал бы, что правильно задержали.
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"завтра" выяснится, что Кулик на больничном, Рябошапка до сих пор его ждёт чтобы уволить, а адвоката укусили на 5м канале
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Ну вот там выше ссылка и там пишут что Гриценко этот помогал Овощу и Ко выводить деньги. А на 5 канале осуждают такой арест. Наверное Зеленский 5 каналу подкинул осуждение. Так-то Порошенко рыгов очень осуждает. Сколько их пересажал, аж не сосчитать.
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медіахолдінг мабуть канал Прямий (Тоніс) який петя прихватизував за закриття справ проти колишніх ригів.
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Во адвокат страху то нагоняет, вот трям несколько часов возили по городу подвергая пыткам.))
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Анархия ? Когда проводили опросы о доверии к власти ?
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НУ А ШО?
Олег Васильев Пане Президенте, можливо мій допис потоне та ніхто його не прочитає, можливо його прочитають ваші помічники, але шанс завжди є. Ви маєте історичний шанс змінити хід історії (саме так як і у вашому фільмі)...

дальше читать не стал=))
и не знаю шо и сказать этому ...билу=))
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Законность..и зеленое стадо которое сейчас у власти...это не совместимо...
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так шо реально Кулик крышей поехал? пытал банкира Гриценко?
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что заставлял есть конфеты рошен? это ж любимчик ***** лексеича
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В чем бандитское похищение? Не подошли, не представились, не показали ордер, а мешок на голову и в машину?

Адвокат, это несерьезно. Тем более аппелировать к личности Кулика, типа одиозный.
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А вспомни, как адвокат грымчака заявляла, что его взяли за календарики.
И где сейчас тот адвокат и где грымчак. Банкира Гриценко задержал прокурор Кулик, - адвокат - Цензор.НЕТ 7999
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Гопники дорвались к власти ! То ли еще будет
!
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Ага-ага....
Начали воров задерживать.
Хорошо, хоть руки не рубят за воровство во время войны.
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..редко какая птица..., только вот про кулика Гоголь забыл)))..полет мысли которого, занес на такую высоту посередине Киева...креативня птичка.. Банкира Гриценко задержал прокурор Кулик, - адвокат - Цензор.НЕТ 3361...да и не бедная походу, "бриллиантовые" тихо курят..
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Что же делается,страшно представить,добрались до святейших-Гриценко родной брат жены Пеца,порохососам советую на майдан
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Это же надо так не верить друг другу чтоб написать такие законы по которым любой может арестовать просто так. И не понести никакой ответственности.
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