 Банкира Гриценко задержал прокурор Кулик, - адвокат

Об этом стало известно из заявления адвоката Галанского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.
"СБУ комментирует совершенное сотрудниками этой спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его "задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины". Почему вообще СБУ что-то комментирует, когда по их же утверждению дело ведет Генеральная прокуратура? И комментировать должен одиозный прокурор Кулик?", - заявил адвокат.
"Задержание осуществлено без постановления суда, с грубыми нарушениями закона, при отсутствии законных оснований. Подвергался опасности ребенок Гриценко, которого бросили в автобус, а потом бросили на произвол судьбы.
Вместо доставки задержанного в ближайший орган досудебного расследования, Гриценко несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам. Под предлогом медицинского освидетельствования доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор. Протокол начали составлять через 8:00", - сообщил Галанский.
Напоминаем, 16 ноября СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.
Позднее стало известно, что Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.
каждый кулик свое болото хвалит (пословица)
Обое рябое.
Что кулик, что банкир, что работнки СБУ, выполнившие похищение, - все преступники. Только насчет адвоката терзают смутные сомнения - неужели ни разу не заносил?
мой коммент был ответом на первый - кулик который живет на крыше?
я ответил - в болоте и навел пословицу
а на счет ареста-захвата и санкций на это...там какая-то такая муть...
ЗЫ. Кулик сейчас в очень уязвимом положение, и находится между Рябошапокой и Богданом, и поэтому Кулик согласен на любой беспредел, лижбы Богдан спас его от увольнения..
Странно было бы, если бы адвокат задержанного сказал бы, что правильно задержали.
Олег Васильев Пане Президенте, можливо мій допис потоне та ніхто його не прочитає, можливо його прочитають ваші помічники, але шанс завжди є. Ви маєте історичний шанс змінити хід історії (саме так як і у вашому фільмі)...
дальше читать не стал=))
и не знаю шо и сказать этому ...билу=))
Адвокат, это несерьезно. Тем более аппелировать к личности Кулика, типа одиозный.
И где сейчас тот адвокат и где грымчак.
!
Начали воров задерживать.
Хорошо, хоть руки не рубят за воровство во время войны.