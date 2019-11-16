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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ВР (24021) расследование (2609) преступления против Майдана (33) Закревская Евгения (33)

 С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская

Верховная Рада не успела 15 ноября рассмотреть законопроект об изменениях в закон о Госбюро расследований, поэтому следствие по делам Майдана может остановиться.

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября 2019 года Верховная Рада не проголосовала... "Не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть с 20 ноября у нас "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие останавливается", - написала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская 01

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Также читайте: Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября 2019-го генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а за два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка освободили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Источник: https://censor.net.ua/n3160093
 
 
 Топ комментарии
 
Дела Майдана нужно было при Свине расследовать. 5 лет прошло
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Сейчас боты с зелефермы пойдут выносить зе.😱😱
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Уже никогда и никак не расследует эти дела .5 лет было на это .
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Дела Майдана нужно было при Свине расследовать. 5 лет прошло
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При свыне так при свыне.
А зачем же ты зеледебильное нам соплю выбрал?
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миллион минусов у свыни было
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Хоча б двійко-трійко можеш таких навести?
Таких щоб було зрозуміло, чому вата вибрала блазня?
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да......первый минус при свине небыло расследовано дела майдана.....при свыне не вернули крым и донбасс это два
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А при шмарклі всю Україну кацапам зіллють за 100 лярдів каломойші.
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Хто про що, а чмозелене як завжди про "попередників".
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почекай а що при свині імпотенти працювали що не могли провести розслідування? С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская - Цензор.НЕТ 6688
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Зате справи майданівців і "кіборгів" є куди передавати. І хто ще заперечить, що зелене цунамі-не реванш антимайдану?
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почему при Свыне не расследовалось?
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Потому что Горбатюк это креатура борадатой женщины и американской послицы.
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а что его нельзя было уволить???? Нельзя было найти причину?
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Хто? От ці судді, що накинулись на бойових генералів?
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Во первых у судей свои зуб имеется.
Кто хотел их бедных люстрировать?
Если бы не Кивалов и венецианская комиссия которые их спасли еще неизвестно что с ними было бы.
Теперь они мстят.
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Це частина українського суспільства. Таких 73,22%.
Це результат 73 - річної обробки і селекції соціуму.
Потрібен час, щоб іх свідомість повернулася до нормального функціонування, коли їх мозок очиститься ві совкого гімна.
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Боюсь что нужно очень много времени которого нет.
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По существу есть что сказать, кроме твоего зеленого поноса?
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Ты так и не ответил на простой вопрос. Для начала: Чей Крым?
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Крым - это Украина. Но ты путаешься в вопросах. По сути замечания Паламарчука сказать тебе нечего, вот и говоришь лозунгами, как все зелебобики.
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Оно самому себе кажется очень умным. В этом проблема всех клоунофилов.
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Про Гонгадзе уже объяснили. Сейчас и про Майдан обоснуют.
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не удивительно, рыги возвращаются, Зеленский пытается замять дело
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рыг - основатель их партии - больше не президент.
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смени пластинку
тот, кто основал эту партию (надо заметить не один) давно её покинул и открестился от неё..
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что делать - указывай своим порохорыгам!
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всякие рыги типа портновых не возвращались при порохе.. так что эта команда как раз зелорыгы
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Та все він розуміє й знає.
Просто він троль 0-рівня, і провокатор 80-го.
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"Это означает совести не иметь". Азаров возмущен заявлениями, что Партию Регионов создал Порошенко
23:52, 17 января 2018
Азаров был первым руководителем ПР. "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".


https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
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Ты веришь Азарову? А Суркову? А Медведеву? А Януковичу?
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Господи, смени методичку, болезный! Уже даже киля азиров, твой кумир написал- что Порох никогда не был основателем рыгов, это только в методичках кремля тебе пишут. Задрали кремлевские мрази уже.
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Вот ты и спалился - читаешь пропаганду от "кили азирова" и главное веришь ему. А про Путин-Бог он не сообщает? Поверишь ему?
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А ти звідки береш інформацію?
З «1+1» ?
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Сначала ответь ты. Доверяешь Азарову и Януковичу?
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Нелюди! Да будь Порошенко Президентом еще бы 5 лет расследовали!
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Їхала в поїзді з сім'єю військового. Неймовірний. За дитиною доглядає, бутєри робить, постіль стеле, малого вдягає, а син говорить -мама наша красуня. А потім вдягнув кітель, мати рідна, купа медалей, орденів. Отакі вони, наші захисники! Доречі, дуже проти капітуляції.
(C)
@KucherTetiana
🤔
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Уряд скасував постанову від 26 червня 2019 року, яка передбачала граничний тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення на рівні 1,4 тис. грн за 1 Гкал за наявності приладів обліку і 35,21 грн за 1 кв. м без приладів обліку. Також був встановлений граничний тариф на послугу гарячого водопостачання − 83,66 грн за кубометр за умови підключення рушникосушарок і 75,74 грн за кубометр за відсутності рушникосушарок. С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская - Цензор.НЕТ 3184
.. Кабмін скасував обмеження тарифів опалення і гарячу воду - новини України / НВ

...С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская - Цензор.НЕТ 7069 .
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Ну зато не Порошенко.
За всьо нада платіть.
Ти ж боролся протів Порошенка.
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все эти переплаты которые теперь будут давно уже на счетах и квартирах таких как Дубинский.. молодец, хорошо разводит хохлов
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Я даже не сомневался, что так и будет, смерть 100 штук быдла никому из господ не интересна С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская - Цензор.НЕТ 140 ведь не их же поубивали... а быдло кто его считает...
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Задрали эти скоты. Извините, но по-другому их сложно назвать.... Дождутся, что дела Майдана будет расследовать не прокуратура, ГБР или кто-то еще, а Следственный комитет РФ..... Утрирую, конечно, но..... Прошло почти шесть лет, погибли люди, а заказчики, организаторы и исполнители преступлений так и не названы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Так иди, умный, расследуй! Задрали такие как ты, грамотные с дивана. Тебе не принесли на тарелке к дивану результаты расследования? А шо ты молчишь, что твоя моника конченная криком на стадионе кричала про расследование дел Майдана в апреле? Нареследовался уже вазелин? А теперь эта падаль закрывает расследование по указке кремля. Но ты молчишь об этом. Зеленоопые- конченные уроды.
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Зато «нужные» законы в «турборежиме» принимают.......
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а что разве дела Майдана ктото расследовал? По моему нудной мыролюбный горбатюк только бабло в прокуратории получал.
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