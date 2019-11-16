 С 20 ноября некому и некуда передать дела Майдана, а следствие останавливается, - Закревская

Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20 ноября 2019 года Верховная Рада не проголосовала... "Не успела". Следующая попытка только 3 декабря. То есть с 20 ноября у нас "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие останавливается", - написала она.
Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.
Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября 2019-го генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а за два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ , которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка освободили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.
А зачем же ты зеледебильное нам соплю выбрал?
Таких щоб було зрозуміло, чому вата вибрала блазня?
Кто хотел их бедных люстрировать?
Если бы не Кивалов и венецианская комиссия которые их спасли еще неизвестно что с ними было бы.
Теперь они мстят.
Це результат 73 - річної обробки і селекції соціуму.
Потрібен час, щоб іх свідомість повернулася до нормального функціонування, коли їх мозок очиститься ві совкого гімна.
тот, кто основал эту партию (надо заметить не один) давно её покинул и открестился от неё..
Просто він троль 0-рівня, і провокатор 80-го.
23:52, 17 января 2018
Азаров был первым руководителем ПР. "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять, - говорит экс-премьер. - Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное".
https://strana.ua/news/118150-azarov-otritsaet-chto-poroshenko-byl-osnovatelem-partii-rehionov.html
Я цитую текст з сайту.
З «1+1» ?
(C)
@KucherTetiana
🤔
.. Кабмін скасував обмеження тарифів опалення і гарячу воду - новини України / НВ
... .
За всьо нада платіть.
Ти ж боролся протів Порошенка.