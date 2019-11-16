 Трамп мог поручить уговоры Украины относительно расследования против Байденов клиентам Джулиани Парнасу и Фруману, - CNN

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники, встреча обусловлена тем, что президент США изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным издания, встреча Трампа с Парнасом и Фруманом состоялась в Белом доме во время празднования Хануки. Как отмечают два источника, эти бизнесмены в какой-то момент оставили остальных гостей, чтобы встретиться с Трампом и Джулиани.
Затем Парнас якобы заявлял своим доверенным лицам, что Трамп поручил ему "секретную миссию" - убедить Киев начать расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. По словам Парнаса, Джулиани должен был передавать указания президента, а он, владеющий бегло русским языком, и Фруман, имеющий множество деловых контактов в Украине, непосредственно действовать на месте событий.
Однако юридический представитель Джулиани Роберт Костелло опроверг факт разговора, указав, что речь шла только об обмене рукопожатиями и о совместном фотографировании с участием Парнаса и Фрумана.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.
Трамп -- голова! *)
«Уже в нескольких публичных источниках звучало предположение о том, что Ермак помог Игорю Коломойскому вернуться в бизнес с Россией - в обмен на формулу Штайнмайера". Попробовала - гуглится. Несколько ресурсов сообщили об этом в октябре.
Вообще, 6 декабря всё станет понятно даже самым упоротым зебилам. Когда Путин и Макрон будут прогибать Зеленского на публичное обещание воплотить в жизнь формулу Штайнмайера и, уверена, преуспеют.
И потом либо Зеленский ее воплотит, и Украина будет отброшена на 100 лет назад, либо Зеленский поедет в Ростов.»