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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп мог поручить уговоры Украины относительно расследования против Байденов клиентам Джулиани Парнасу и Фруману, - CNN

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года встречался с клиентами своего адвоката Руди Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники, встреча обусловлена тем, что президент США изучал возможность поручить им задачу побудить украинские власти расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным издания, встреча Трампа с Парнасом и Фруманом состоялась в Белом доме во время празднования Хануки. Как отмечают два источника, эти бизнесмены в какой-то момент оставили остальных гостей, чтобы встретиться с Трампом и Джулиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Джулиани с Зеленским в Киеве готовилась при посредничестве Фрумана и Парнаса, - BuzzFeed

Затем Парнас якобы заявлял своим доверенным лицам, что Трамп поручил ему "секретную миссию" - убедить Киев начать расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. По словам Парнаса, Джулиани должен был передавать указания президента, а он, владеющий бегло русским языком, и Фруман, имеющий множество деловых контактов в Украине, непосредственно действовать на месте событий.

Однако юридический представитель Джулиани Роберт Костелло опроверг факт разговора, указав, что речь шла только об обмене рукопожатиями и о совместном фотографировании с участием Парнаса и Фрумана.

Также читайте: Украина не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, - Йованович

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским. В этот же день проходили вторые публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа в нижней палате Конгресса США.

Источник: https://censor.net.ua/n3160090
 
 
 Топ комментарии
 
Смеркалось. Сборная рассеи дует 0:2 сборной Бельгии,и тут над полем появляются какие-то голуби.Комментатор говорит-Это добрый знак для нашей сборной! И ... тут же пропускают третий гол...3:0,сборная Бельгии,после первого тайма, вытирает ноги об подопечных "великого тренера Черчесова"! И это скорее всего не все...Красота! Трамп мог поручить уговоры Украины относительно расследования против Байденов клиентам Джулиани Парнасу и Фруману, - CNN - Цензор.НЕТ 9304
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Йшов 180 день. Рейганом не пахне, але щось так смердить як ото щур здох під підлогою.
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Светлана Самборска
«Уже в нескольких публичных источниках звучало предположение о том, что Ермак помог Игорю Коломойскому вернуться в бизнес с Россией - в обмен на формулу Штайнмайера". Попробовала - гуглится. Несколько ресурсов сообщили об этом в октябре.

Вообще, 6 декабря всё станет понятно даже самым упоротым зебилам. Когда Путин и Макрон будут прогибать Зеленского на публичное обещание воплотить в жизнь формулу Штайнмайера и, уверена, преуспеют.
И потом либо Зеленский ее воплотит, и Украина будет отброшена на 100 лет назад, либо Зеленский поедет в Ростов.»
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Трампа сами американцы боятся! ...три недели тому назад, познакомился на Брайтоне с одним земляком -- Славик... ...покатались по НЮ, показал он мне один небоскрёб, шо его туристам не показывают -- в виде "факера" -- рассказал всякого интересного... ...привёз меня в порт, где мой кораблик стоял... ...потом кепку показывает -- на ней надписи против Трампа -- грит: За эту кепку можно и пулю в лоб схлопотать! ...и быстро её спрятал...
Трамп -- голова! *)
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Трамп возрождает самые низменные инстинкты в белых.Кстати,или некстати,но Свидетелей Иеговы одинаково преследовали и преследуют в Третьем Рейхе и Четвёртом Риме.
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Мне она не нравится,но я уважаю религиозные свободы .Они в политику не лезут.Не убивают.
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Смеркалось. Сборная рассеи дует 0:2 сборной Бельгии,и тут над полем появляются какие-то голуби.Комментатор говорит-Это добрый знак для нашей сборной! И ... тут же пропускают третий гол...3:0,сборная Бельгии,после первого тайма, вытирает ноги об подопечных "великого тренера Черчесова"! И это скорее всего не все...Красота!
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Эх,не удалось им проиграть в сухую... При счете 0:4,"русский" защитник Джикия споткнулся об мяч,и мяч влетел в ворота бельгийцев... Правда,после того как счет стал 4:0,бельгийцы отыграли остаток второго тайма кое-как...
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Йшов 180 день. Рейганом не пахне, але щось так смердить як ото щур здох під підлогою.
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Порошенко вместе с Луценко оставили ВАЗу ,,прекрасное " наследство.Хлебать ,хлебать ,не расхлебать.
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Да успокойтесь уже монику от трампуши отмазывать -на гиляке она будет качаться не за это свое всемирное обосралово...
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чуствуется рука мацквы - прямо по ГОГОЛЮ

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Светлана Самборска
«Уже в нескольких публичных источниках звучало предположение о том, что Ермак помог Игорю Коломойскому вернуться в бизнес с Россией - в обмен на формулу Штайнмайера". Попробовала - гуглится. Несколько ресурсов сообщили об этом в октябре.

Вообще, 6 декабря всё станет понятно даже самым упоротым зебилам. Когда Путин и Макрон будут прогибать Зеленского на публичное обещание воплотить в жизнь формулу Штайнмайера и, уверена, преуспеют.
И потом либо Зеленский ее воплотит, и Украина будет отброшена на 100 лет назад, либо Зеленский поедет в Ростов.»
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Вяликий полководец и "мировой" политик надолго Украину посорил со штатами.Это ли не перемога.Днище.Юга учи лучше английский.
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Одно из двух-или Днепр подмяли под себя полчища идиотов, или это один мокша срет под разными никами, используя всегда название этого города...
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Для вас есть третий вариант,кучка тролей от пети проиграв выборы честно возомнила,что они теперь истина,а все остальные зебилы,так как они так решили Трамп міг доручити вмовляння України щодо розслідування проти Байдена клієнтам Джуліані Парнасу і Фруману, - CNN - Цензор.НЕТ 4572
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Навіть не те, що дійсно є тролями, подивіться на погляди. Просто погляди
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