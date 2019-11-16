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 Политика Украины
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Все про:Польша (4992) Моравецкий Матеуш (49) Гончарук_Алексей (286)

 Гончарук поздравил Моравецкого с переизбранием на должность премьер-министра Польши

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил своего польского коллегу Матеуша Моравецкого с переизбранием на должность председателя Совета министров Польши.

Поздравление Премьер-министр Украины разместил на польском языке в Тwitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поздравляю господина премьера Матеуша Моравецкого в связи с назначением на должность председателя Совета министров Республики Польша. Рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства", - написал Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук по телефону обсудил с премьер-министром Польши Моравецким автомобильные грузовые перевозки

Напоминаем, в пятницу в президентском дворце состоялась церемония назначения нового состава Совета министров Польши. В новом правительстве сохранили свои должности большинство министров предыдущего, в частности, главы МИД Яцек Чапутович, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел Мариуш Каминский.

Источник: https://censor.net.ua/n3160089
 
 
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Цензор.... Почему тормозим? Путинская гебня оппозиционера Исаева мочканула.... Говорят травонула в поезде Москва-Тамбов....
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У поляков вновь победили свои корчинские.
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...и шо интересно: ещё пару лет тому назад, поляки таскали к себе из Бундеса, битый автохлам на небольших прицепах. Потом у них приличные фуры появились и автошрот отпал... ...потом они этими фурами все автобаны позабивали...
...а теперь! -- снова начали таскать битьё и аварийку, но при этом, количество фур не уменьшилось.
Ездию -- думаю... -- ответа пока нет...
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Да что там премьер-министр Украины Алексей Гончарук, даже я поздравляю!
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