 Гончарук поздравил Моравецкого с переизбранием на должность премьер-министра Польши

Поздравление Премьер-министр Украины разместил на польском языке в Тwitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Поздравляю господина премьера Матеуша Моравецкого в связи с назначением на должность председателя Совета министров Республики Польша. Рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства", - написал Гончарук.

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Напоминаем, в пятницу в президентском дворце состоялась церемония назначения нового состава Совета министров Польши. В новом правительстве сохранили свои должности большинство министров предыдущего, в частности, главы МИД Яцек Чапутович, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел Мариуш Каминский.