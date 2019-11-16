 Оккупанты выставили на продажу здание Украинского геологоразведочного института в Симферополе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Стартовая цена здания - 232,3 млн рублей (более 87 млн грн), аукцион пройдет 9 декабря.

"Здание, расположенное недалеко от Детского парка Симферополя, площадью 3405 кв. метров, а также семь подсобных помещений, выставлены на торги одним лотом", – говорится в сообщении на официальной площадке для размещения информации о проведении торгов..

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Крымское отделение Украинского государственного геологоразведочного института было создано в 1956 году. С 2000 года находилось под управлением Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Согласно информации из открытых источников, крымское отделение института – единственное в Украине отраслевое научно-исследовательское учреждение, которое выполняло научно-исследовательские и опытно-методические работы в области геологии, направленные на обоснование направлений геологоразведочных работ, развитие и освоение минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых.

До оккупиции Крыма в институте работало 193 человека, из них – 145 научных сотрудников, в том числе 6 докторов и 34 кандидата наук.

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