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 С начала суток враг 9 раз нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь неподалеку от Майорска (из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), дважды у Луганского (из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), возле Новолуганского и Попасной (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников у Старогнатовки (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), Лебединского и Березовой (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), дважды - вблизи Невельского (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), а также неподалеку от Марьинки (из крупнокалиберных пулеметов).

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Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 15 ноября российско-террористические войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Источник: https://censor.net.ua/n3160087
 
 
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