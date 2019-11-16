EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  584  29
Материалы по теме:
Все про:Волынь (656) Госпогранслужба (3530) контрабанда (1866) правоохранительные органы (561) сигареты (675)

 На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет. ФОТО

В Волынской области пограничники обнаружили в прибывшем из Беларуси микроавтобусе партию контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вечером 15 ноября в пункт пропуска "Доманово" из Беларуси прибыл грузопассажирский микроавтобус марки "Рено" с пустым багажным отсеком.

На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет 01

В результате осмотра автобуса пограничниками Луцкого отряда за двойной перегородкой между кабиной водителя и грузовым отсеком были обнаружены 17 700 пачек сигарет без акцизных марок.

На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет 02

Смотрите: На Закарпатье пограничники обнаружили "примагниченные" к товарным вагонам контрабандные сигареты. ФОТО

Табачные изделия перемещались с сокрытием от погранично-таможенного контроля, поэтому нарушителя, гражданина Украины, вместе с его машиной и грузом передали сотрудникам ГФС, которые и завершили документальное оформление правонарушения.

Сумма оценки изъятых сигарет составила 129 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3160086
 
 
 Топ комментарии
 
Араб? Тобто ти не відрізняєш українців та арабів? Кумедно те, що ти використовуєш тюркютсьське слово "казак" замість українського слова "козак", кацапе.
 показать весь комментарий
 
Хто там меня про вчерашних Скорпов в Минске спрашивал? -- вот они -- из фан-зоны -- 3 метра до сцены... -- а ролики на Ютюбе.
Улётно было! Народу... -- тьма тьмущая! ...редкое явление для Минска. Ахти! *)
На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 8822

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 427

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 9346
 показать весь комментарий
 
Потому что болгарин из Приморского района Запорожской области
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А на парашке розбился безпелотник Орион На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 6111 Аналохов нэт
 показать весь комментарий
 
Тобі відомо чим відрізняється казак від козака?
 показать весь комментарий
 
 
Мені араб хоче пояснити чим відрізняється Козак від Кізяка???Кумедно)))
 показать весь комментарий
 
Араб? Тобто ти не відрізняєш українців та арабів? Кумедно те, що ти використовуєш тюркютсьське слово "казак" замість українського слова "козак", кацапе.
 показать весь комментарий
 
 
kazak Bygyn мабуть свій ныкнейм з будуна вигадав На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 6258 хотів Богун, але звідки мокші знати як того полковника-запорожця кликали Бугун чи Богун На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 9598

 показать весь комментарий
 
 
Для цього троля не зрозуміло, що не можна брати собі нік чи ім'я видатної людини. А тим більше йому не зрозуміло звідки з'явилися запоріжська козаки.
 показать весь комментарий
 
 
Запорозькі або запорізькі козаки. На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 40
Грамотей.
 показать весь комментарий
 
"звідки з'явилися запоріжська козаки"
Тебя так и тянет к родному русскому языку. На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 4727
 показать весь комментарий
 
Так бы сразу и написали.
Шапочка ряба позвонила по поводу этого чёрта бананову
 показать весь комментарий
 
 
Якими лапами вона набирала номер бананова?😎
 показать весь комментарий
 
Повышайте налоги и акциз на сигареты и дальше. Загоните украинские производителей в убытки. Зато на Расеи примерно 60 табачных комбинатов. Хватит на всю Украину и сопредельные государства. Сигареты из Лугандона давно продаются без проблем
 показать весь комментарий
 
Слуги прийшли до влади на більшовицьких гаслах. Отнять і подєліть.
 показать весь комментарий
 
 
Всем звезду генерала, эта операция круче по масштабу чем возврат Крыма с Донбассом! У нас самые крутые чекисты и погранцы: то 200 кг сала обнаружат, то 2 ящика водяры...
 показать весь комментарий
 
Потому что болгарин из Приморского района Запорожской области
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло. Я знайомий з болгарами із Бердянська.
 показать весь комментарий
 
Ну что надо для вечеринки то и обнаруживают. Нормас!
 показать весь комментарий
 
Хто там меня про вчерашних Скорпов в Минске спрашивал? -- вот они -- из фан-зоны -- 3 метра до сцены... -- а ролики на Ютюбе.
Улётно было! Народу... -- тьма тьмущая! ...редкое явление для Минска. Ахти! *)
На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 8822

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 427

На Волині прикордонники запобігли спробі ввезення з Білорусі 17,7 тис. пачок контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 9346
 показать весь комментарий
 
 
Классные Деды! -- и старой борозды не испортят, и новую вспашут! *)
 показать весь комментарий
 
 
Цікаві, але є німецька практичність. Українці хочуть бачити безмежний драйв.
 показать весь комментарий
 
-- так шо ты предлагаешь -- строить из Киева Минск? *) -- я против!
 показать весь комментарий
 
Із Києва побудувати Мінськ? Це неможливо, бо Київ змінить усіх, навіть ватних бєларусів та зебільних зебілів.
 показать весь комментарий
 
 
...Киев уже такой был, как Минск -- середина70хх. -- середина 80хх. ...даже с харчами было похоже.
Я не в восторге от беларуской жратвы, кстати -- а от выпивки, особенно -- всё из одной бочки, как сами беларусы говорят.
Кстати -- Вильнюс такой же! -- ...хоть и Ойропа -- та же жопа, шо Совок.
И русский язык кругом... ...фе...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх