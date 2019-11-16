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Все про:ГПУ (9484) СБУ (14022) Укрэксимбанк (26) Гитлянская (157) Гриценко Александр (1)

 Глава "Укрэксимбанка" Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры, - Гитлянская (обновлено)

Председатель правления АО "Укрэксимбанк" Александр Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук спикер СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209", - написала Гитлянская

Она отметила, что задержание происходило "исключительно в рамках действующего законодательства". В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, - "5 канал"

Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, задержанный подозревается в  содействии легализации доходов, полученных незаконным путем, высокопоставленными чиновниками времен Януковича. "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", - говорится в сообщении. 

Напоминаем, ранее СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Глава Укрэксимбанка Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры, - Гитлянская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160084
 
 
 Топ комментарии
 
Ще один спільник крадійки і алкоголічки гонтаревої затриманий!!! Чекаємо наступних
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Нищеброды всегда радуются,когда богатых арестовывают.
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Я так розумію - " у "атамана Грицька Тавричеського", нема "золотого запасу"?... Почали "трусить" банкірів? І чим це закінчиться? Пояснить?... "МАйданом"... Одна справа - душить перекупок, на ринку... І зовсім інша - один з ведучих банків України...
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А он правда родственник Порошенко? Это же реально истерика будет.
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Це абсолютно точна інформація, як та, що Гриценко в жодному українському банку до призначення головою правління Укрексіма не працював. Тим хто мало розуміється в цьому питанні напишу лише одне. Мова йдеться про Державний експортно-імпортний банк, який підпорядковується Кабміну. Він здійснює практично всі імпортно-експортні операції з такими ж державними банками по всьому світу. Наприклад саме сюди поступають всі кредитні лінії з-за кордону на "оздоровлення" нашої економіки. Ось чому дуже важливо знати, хто і як отримував ці кредити від Укрексіма в Україні, а головне - в якій кількості і як часто.
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Вроде родной племянник Марины Порошенко.Правда,почему до сих пор тогда не в Лондоне???
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Гитлянская,а що предупредить слабо было?!Чуть до инфаркта впечетлительных не довели.Щоб завтра же,внесли правило,где предполагается с утра объявлять с экранов в сети интернет об особах, яки будут задержаны и всех запланированных мероприятиях зарание Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 7349
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И кто же его приватизирует? Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 131


ПРИВАТБАНК БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ, - МАРКАРОВА



https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html

Главу "Укрексімбанку" Гриценка не викрадали, він затриманий СБУ за дорученням Генпрокуратури, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 9933
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Лапоть, ты сайт не попутал? Тут репоедов на куй посылают.
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Хохлы у мордвинов чучело,соберись и на ленту сру.
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....мы не трусы и не слабые !!! мы АМЕБЫ , нам по.......й кто нами рулит , мы ВЫЖИВАЕМ хоть при зеке , хоть при барыге !!! у нас земля просто плодородная )))))
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Когда уже разрешат свободное ношение оружия?
Когда тебя похищают, жена успеет пристрелить 2-3-х.
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В этой стране никогда,тут стрелять и носить официально могут только пажинские.
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Это чучело гриценко брал в долг у нбу под 17% годовых, а выдавал в кредит "богдану" свинарчуков всего под 1% годовых. Чистых убытков государству 16%
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Кстати если например "богдану" дали 100 млн грн, то через 13 лет, а именно на такой срок гриценко реструктуризировал долги корпорации порошенка, при ставке в 17% годовых свинарчуки отдали бы государству 770 млн грн. А так они должны всего 113 млн грн через 13 лет.
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Просто приняли одного из воров пороха.Истерика у них же.Пятый канал первый заплакал.Опять "репрессии".
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Хатуль Мадан@UA_CIbercat_

Тобто у
вихідний день людина гуляє на вулиці З ДИТИНОЮ, явно нікуди не збирається
втікати, а, прости господи, спецслужба на очах дитини, не предоставляючи
документів, хапає, запихає в мікроавтобус і кидає дитину одну?
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явки пароли адреса сдаст и с чистой совестью на швабоду.
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