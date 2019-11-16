 Глава "Укрэксимбанка" Гриценко не похищен, а задержан СБУ по поручению Генпрокуратуры, - Гитлянская (обновлено)

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук спикер СБУ Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.
"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209", - написала Гитлянская
Она отметила, что задержание происходило "исключительно в рамках действующего законодательства". В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания.
Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, задержанный подозревается в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем, высокопоставленными чиновниками времен Януковича. "Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее СМИ сообщили, что неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко на глазах у ребенка, с которым он гулял.
ПРИВАТБАНК БУДЕ ПРИВАТИЗОВАНИЙ, - МАРКАРОВА
https://newsua.one/news/privatbank-bude-privatizovanii-markarova.html
Когда тебя похищают, жена успеет пристрелить 2-3-х.
Тобто у
вихідний день людина гуляє на вулиці З ДИТИНОЮ, явно нікуди не збирається
втікати, а, прости господи, спецслужба на очах дитини, не предоставляючи
документів, хапає, запихає в мікроавтобус і кидає дитину одну?