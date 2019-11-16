 Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Среди основных составляющих ремонта и модернизации самолета, кроме общего продления ресурса летной годности - обновление курсовых систем, передающего, регистрационного, метеонавигационного оборудования, радиолокационных станций и другой бортовой аппаратуры.
"Нагадаємо, що на переговорах ТКГ в Мінську 21 вересня 2016 року було підписано угоду про відведення військ і озброєнь ЗСУ й НЗФ у трьох зонах безпеки - біля Станиці Луганської, населених пунктів Золоте (Луганська область) і Петрівське (Донеччина).
Угода передбачала відведення по 1 кілометру кожної зі сторін - тобто створення квадрату безпеки 2 км у глибину і 2 км в ширину."
https://novynarnia.com/2019/06/27/rozvedennia/
Громадське від 23.10.2016 року
"Від рамкової угоди про відведення військ на кілометр минув місяць. Із трьох ділянок, про які домовилися в Мінську 21 вересня, війська відвели в двох - це Золоте на Луганщині та Петровське на Донеччині.
https://hromadske.ua/posts/vidvesty-ne-mozhna-zalyshyty-shcho-zavazhaie-rozvedenniu-syl-na-donbasi
Главное - кончить.
Бо монтаж літака зуєм - це може призвести до авіакатастрофи.
На відміну від.
Або сексуально-маніакальне "На безбабье и рьібу раком"