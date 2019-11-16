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 Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26. ФОТО

Государственное предприятие "Завод 410 ГА" передало бригаде транспортной авиации ВСУ модернизированный самолет Ан-26.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26 01

Среди основных составляющих ремонта и модернизации самолета, кроме общего продления ресурса летной годности - обновление курсовых систем, передающего, регистрационного, метеонавигационного оборудования, радиолокационных станций и другой бортовой аппаратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские ВВС получили второй за неделю модернизированный МиГ-29. ФОТОрепортаж

Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160083
 
   
 Топ комментарии
 
У турбо-режимі, вчора почали ремонтувати, а сьогодні вже ПЕРЕДАЛИ.
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Ща клован вам покажет...каломоеботы узбагойтесь тот самолет в ремонте 5 лет.
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вже друга зрада за один день. Зеля, що ти робиш?
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Вас теж зачепив розвід лохів з відведенням військ?
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лохам варто нагадати, коли починалося розведення військ
"Нагадаємо, що на переговорах ТКГ в Мінську 21 вересня 2016 року було підписано угоду про відведення військ і озброєнь ЗСУ й НЗФ у трьох зонах безпеки - біля Станиці Луганської, населених пунктів Золоте (Луганська область) і Петрівське (Донеччина).
Угода передбачала відведення по 1 кілометру кожної зі сторін - тобто створення квадрату безпеки 2 км у глибину і 2 км в ширину."
https://novynarnia.com/2019/06/27/rozvedennia/

Громадське від 23.10.2016 року

"Від рамкової угоди про відведення військ на кілометр минув місяць. Із трьох ділянок, про які домовилися в Мінську 21 вересня, війська відвели в двох - це Золоте на Луганщині та Петровське на Донеччині.

https://hromadske.ua/posts/vidvesty-ne-mozhna-zalyshyty-shcho-zavazhaie-rozvedenniu-syl-na-donbasi
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и через сутки вернули на позиции. а потом начали захватывать серую зону. так что закрой пастоприемник
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Ну і коли почали я реальні "розведення"? І яка нечиста сила змусила це робити Зєлєнского, коли Порошенко цього не робив? Так дуже з пуциним побачитися хоче?
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У турбо-режимі, вчора почали ремонтувати, а сьогодні вже ПЕРЕДАЛИ.
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Лучше напиши как твой кумир зебил дал отжать коломоше 7.5 миллиардов ?
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Щиро сподіваюся, президент непричетний до модернізації транспортника.
Бо монтаж літака зуєм - це може призвести до авіакатастрофи.
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це що за натяк? що саме так особисто ремонтував літаки Пеця?
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Порох? Хмммм... Начебто він нічого публічного зуєм не робив.
На відміну від.
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Ща клован вам покажет...*********** узбагойтесь тот самолет в ремонте 5 лет.
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Літак направлено на модернізацію за часів Порошенка,фінансувалося з б'юджету прийнятого за часів попередньої влади-Зеленський до цього має такий же стосунок як муха до насмажених кимось котлет!
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А цей клован не додумався припинити цю ґаньбу! Так?
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каким интересно образом? деньги выделены давно из бюджета принятого при порохе, ремонт начался тогда же. вазелин что бабки назад потребовать должен был или ремонт отменить "верните все как было"? он конечно дебил но не полностью деградант
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Скорее даже превосходством кацапской авиапромышленности над украинской и растущим разрывом.
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Опять хлам, опять старьё--всё как и при жидохяркоиде. Фуфло какое-то. КОГДА ЖЕ БУДУТ НОВЫЕ И СДЕЛАННЫЕ У НАС?
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Правильно будет так - " На безрыбье и сам раком станешь "
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Ще кумедний варіант - "На безптичье и жопа соловей" )))
Або сексуально-маніакальне "На безбабье и рьібу раком"
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Задержан глава Укрэксимбанка и по совместительству родственник жены Порошенко.
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99% комментариев не про самолёт, а так о чём попало, а я рад, что "410" выполнил заказ, есть ещё "слоны" и "спецы" на Харьковских авиапредприятиях.
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