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 ДТП с шестью погибшими в Харькове: Защита осужденного на 10 лет Дронова обжаловала приговор

Защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, подала жалобу в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил адвокат Сергей Перепелица.

"Подали кассационную жалобу", - сказал Перепелица.

Он сообщил также, что жалобу готовил и подавал новый адвокат Дронова.

"Я больше не его адвокат, у нас закончился договор. Жалобу подавал новый адвокат", - сказал Перепелица.

Перепелица был адвокатом Дронова на стадии досудебного следствия и во время рассмотрения дела в Киевском районном суде Харькова и Харьковском апелляционном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокату потерпевших отказали в информации о местах отбывания наказания Зайцевой и Дронова

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3160082
 
 
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Эта шобла отпустит..
5000 в конверт и гуляй Вася...
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Да уж, наши законы были и сейчас есть на стороне преступников. А в Раде сидят те самые законники - преступники.
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Звичайно, сидіти не хочеться ...
Хочеться і далі плювати на правила і =злітати= на жовте.
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Дак и на красное можна ехать, но только до перекрестка или до специальной полосы. Что из этих двух нарушил Дронов?
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Ви знаєте тільки ці два порушення ?
І сподіваєтеся, що я на подібне буду відповідати ?
Ви глибоко помиляєтеся.
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Да я думаю, ты вообще далек от правил Дор движегия, ибо Дронов вьехал на перекресток на зеленый. А стартовать ты можеш хочь на красный, и спокойно доезжать до перекрестка или до стоп линии, если она есть
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Вы у кого спрашиваете? У канадийськои пани Vredina? Ей на людей плевать, чем больше посадят, тем лучше..
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соска под наркотой под 100км скорость убила 6 человек , а Дроонова сделали коозлом оотпущения
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Действия Дронова, косвенно, стали причиной смерти 6-ти человек 10 лет тюрьмы. Действия "Партии регионов" косвенно стали причиной оккупации части Украины и смерти более 15-ти тысяч человек - все на свободе, часть в Верховной Раде!
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