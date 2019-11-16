 В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, - "5 канал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Справка. Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично на то время глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.

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