EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3427  59
Все про:похищение (1306) Укрэксимбанк (26)

 В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, - "5 канал"

Семья похищенного Александра Гриценко обратилась в правоохранительные органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Справка. Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично на то время глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция и СБУ в сопровождении бойцов "КОРДа" задержали на Николаевщине членов вооруженной группировки, которые похищали и пытали людей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3160081
 
 
 Топ комментарии
 
Да мне пофиг кого вначале ,кого в конце.Я уже 6 лет войны пишу за визовый режим, а воз и ныне там и власть антинародна и преступна все эти 6 лет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пусть глава Укрсимбанка поклонится слугам за то, что они не ввели визовый режим с врагом и в Киеве все отбросы РФ шастают и скоро выкрадут и Зеленского и Коломойского и Слуг народа нах.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в начале парашенка
 показать весь комментарий
 
 
Да мне пофиг кого вначале ,кого в конце.Я уже 6 лет войны пишу за визовый режим, а воз и ныне там и власть антинародна и преступна все эти 6 лет.
 показать весь комментарий
 
 
квазимодо и внешне и в мозгах...это даже не диагноз, это карма для урода.
 показать весь комментарий
 
 
Так пусть враги вывезут слуг и клована ... а потом закрыть границу с расеей!
 показать весь комментарий
 
 
Арештували ще одного служаку бариги і вбивці свині порошенка.. І його бухалтера крадія алкоголічки гонтаревої))
 показать весь комментарий
 
 
6 лярдов украл беня, а воровка - гонтарева
 показать весь комментарий
 
Вот пущай с первых двух начнут, затем Богдана с Андреем ну, и дальше по списку.
 показать весь комментарий
 
 
какой визовый режим? они отменили даже запрет въездас рашки мужчин 16-60. так что добро пожаловать всем убийцам
 показать весь комментарий
 
Уверен, что кто-то из этих. Им законы не писаны
 показать весь комментарий
 
Угу. Ищите его где то в Лондоне или на Мальдивах.
 показать весь комментарий
 
 
Да пускай хоть всю эту сволоту банкирскую к стенке поставят, туда им и дорога! Щас все плакаль!
 показать весь комментарий
 
 
а тєбє, кацапу голосракому, что до украінскіх банкіров?
 показать весь комментарий
 
 
а ты , голожопый, чего за них очко рвешь?ураинский банкир- отец родной для народа, ты че, прибабахнутый?
 показать весь комментарий
 
У чувака полномочия бессрочны,а бене в банке нужен свой человек.Беня позвонил-воронок выехал. Так что был бы человек,а дело соорудят.
 показать весь комментарий
 
 
Такие страсти. Чёрные автобусы, люди в масках Джокера, безшумные вертолёты. Что там ещё было?
 показать весь комментарий
 
ну теперь пусть готовят мешки нажи У Києві невідомі викрали главу "Укрексімбанку" Гриценка, - "5 канал" - Цензор.НЕТ 2652тые непосильным трудом
 показать весь комментарий
 
Та, Набу развлекается.
К гадалке не ходи.
 показать весь комментарий
 
 
Орда сообщила на час раньше от Цензора..Хорошо пожил похищенный, но мало.Теперь будет жить плохо.В Бега подался и дружбан Гени Апокалипсиса- Дмитрий Святаш.30 лет хорошо пожил вместе с ПР.Афганец,олигарх,депутатВР нескольких созывов.Оказался банальным кидалой,рейдером и заказчиком нескольких убийств.Сладко жил и при Порошенко .
 показать весь комментарий
 
 
Укрэксимбанк упоминался в публикации юриста Андрея Портнова, занимавшего пост советника главы государства при президентстве Виктора Януковича, на тему хищений, совершенных окружением Порошенко. Портнов утверждает, что в июле 2014 года соратники тогдашнего президента Порошенко вывели за рубеж с помощью этого банка 34 миллиона гривен, предназначенных для армии.
Согласно классификации Нацбанка Украины за 2018 год, Укрэксимбанк, полностью принадлежащий государству, входит в тройку системно важных банков страны. Присвоение данного статуса означает, что банкротство организации может создать риски для финансовой системы государства.
 показать весь комментарий
 
а с русвесны почему ничего не копипастишь ?

про шария забыл
 показать весь комментарий
 
ну так шо каломойша шо святош - адиннарот с вальцманом.
 показать весь комментарий
 
А может его просто менты замели?
Раз охрана не возражала...

 показать весь комментарий
 
така новина настрій не псує...ще би гонтарєвій вкоротили а за нею і пеці...
 показать весь комментарий
 
Ищите в Лондоне или на Мальдивах. Или на Маршалловы острова рванул с котор у нас недавно безвиз 🤣🤣
 показать весь комментарий
 
*Укрексимбанк * ..державний ..!
В натуре мусарня забрала .
 показать весь комментарий
 
Кто там хозяин в этом банке,какие махинации там проводятся,кто отмывает через этот банк деньжата,бутусик,ты нам информацию давай полную,не хитри.
 показать весь комментарий
 
Людина Гонтарєвої, знач Бєня знову балуєцця
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх