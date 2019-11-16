 В Киеве неизвестные похитили главу "Укрэксимбанка" Гриценко, - "5 канал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".
По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.
Справка. Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично на то время глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.
К гадалке не ходи.
Согласно классификации Нацбанка Украины за 2018 год, Укрэксимбанк, полностью принадлежащий государству, входит в тройку системно важных банков страны. Присвоение данного статуса означает, что банкротство организации может создать риски для финансовой системы государства.
про шария забыл
Раз охрана не возражала...
В натуре мусарня забрала .