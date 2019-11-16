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 Политика Украины
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 Россия планирует вернуть захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины до саммита нормандской четверки, - источник

Россия планирует вернуть до встречи нормандской четверки 9 декабря захваченные год назад у Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу".

Об этом сообщила российская газета "Коммерсант" ссылаясь на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.

Два информированных источника издания подтвердили, что принято принципиальное решение вернуть эти суда. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

Возврат судов произойдет в море. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определяется место, в котором можно будет получить захваченные Россией в Керченском проливе 3 украинских военных корабля, - Зеркаль

Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Обнаруженное на кораблях личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы останутся в России в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

МИД РФ заявили, что не увязывают передачу Украине захваченных кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Читайте: Украина должна "признать собственную провокацию в Керченском проливе": в Совфеде РФ назвали условие возврата захваченных оккупантами украинских кораблей

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива .

Как известно, 25 ноября 2018 года, в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3160080
 
 
 Топ комментарии
 
Даже если и вернут. Что тут такого? РФ - враг Украины есть и им останется. А тот , кто не прекращает безвиз и торговлю с агрессором, тот кто сговаривается с агрессором играет ему на руку - двойной враг Украины.
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В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в результате инцидента в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате", заявили "Интерфаксу" в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Так же, как и моряков освободили под личное поручительство омбудсмена.
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Тоді, тільки на переплавку, бо від тієї мразоти можна чекати всякої підлості, від точкових джерел радіації, до хитрих закладок вибухівки.
Дивимось.
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО.

https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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МИД РФ опроверг планы передать Украине задержанные корабли до саммита Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/army/43175025/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Даже если и вернут. Что тут такого? РФ - враг Украины есть и им останется. А тот , кто не прекращает безвиз и торговлю с агрессором, тот кто сговаривается с агрессором играет ему на руку - двойной враг Украины.
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Зеля отмазывает рашку от международного морского трибунала
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хватит бред нести. никакие порты этот трибунал закрыть не может. Закрывать или нет порты решают конкретные государства, а они рашке ничего закрывать не будут, потому что рашка тоже может закрыть свои порты для остальных
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Кому нах нужны ее порты?! Пусть закрывает. Круизные лайнеры с Аляски не зайдут в порт Находка. Какая жалость=)
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Морський трибунал може визнати росію країною піратом, а це по морським законам заборона на мореплавство у світовому океані. Всі порти будуть закриті для російських суден, всі російські судна та кораблі будуть арештовуватись в потах всього світу, або просто розстрілюватись і топитись в морі без попередження, всі моряки на російських кораблях будуть визнаватись піратами і їх будуть вішати без суду та слідства! Такий морський закон!
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ну если не нужны, так в чем проблема? почему порты для русских до сих пор не закрыты? когда было решение трибунала? полгода уже прошло
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Це було проміжне рішення морського трибунала, яке зобов'язувало росію повернути захоплені катери та буксир, а далі буде остаточне рішення про факт бойового зіткнення і захоплення катерів! росія з останніх сил намагається уникнути для себе заборони мореплавства!
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если они не выполнили промежуточное решение, то с чего они будут выполнять окончательное? Каким было промежуточное решение? - вернуть корабли и освободить экипаж без всяких условий и немедленно. Ничего из этого не было выполнено. Экипаж был обменян, а не отпущен просто так, корабли до сих пор у кацапни. А закрытия портов для россии до сих пор нет! вот нет и все! клали они на этот трибунал как и на остальные международные суды-вот и вся правда
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В Находке делать особо нечего, круизники в основном рядом - во Владике тусуются.
Росія планує повернути захоплені біля Керченської протоки кораблі ВМС України до саміту нормандської четвірки, - джерело - Цензор.НЕТ 2649
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Пусть лучше вернёт всех пленных ,Крым и оставит в покое Донбасс
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Гончарук, ще не озвучив, на скільки знизять пенсії, для відшкодування Росії догляду, та ремонту цих кораблів?
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"Ополченочка" сдала казламордых с потрохами: - https://youtu.be/DzE-GEXi0JI
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ПреЗЕдент все порешал....дела остались, как подтверждение нарушения Украиной границы паРашки...."полный контакт"...ёпта...
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Пусть и из Севастополя все захваченные корабли возвращают!
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В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в результате инцидента в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате", заявили "Интерфаксу" в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Так же, как и моряков освободили под личное поручительство омбудсмена.
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Как это - личное оружие, рации, судовые документы? Вернуть всё должны! С извинениями! Катера должны вернуть экипажам, чтобы они закончили рейс в Мариуполь!
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Тоді, тільки на переплавку, бо від тієї мразоти можна чекати всякої підлості, від точкових джерел радіації, до хитрих закладок вибухівки.
Дивимось.
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО.

https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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Ключевое слово - "планируют вернуть"... Кто-то еще русне верит? ... я нет, и Вангую что кацапы за корабли опять у Зекоротыша будут просить очередную услугу за услугу которая выльется Нам в сдачу Украинских интересов.... Россия планирует вернуть захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины до саммита нормандской четверки, - источник - Цензор.НЕТ 1551
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молодец Зеленский при парашенко такого не было
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МИД России опроверг соглашение о возврате кораблей Украине до саммита
Министерство иностранных дел России опровергает соглашение о возврате Украине захваченных в Керченском проливе кораблей до проведения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщают российские СМИ.
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Отдадут или не отдадут, какая теперь уже разница. Тут главное что делать с Зебилом -Зедрыщём и Земельным вором? Росія планує повернути захоплені біля Керченської протоки кораблі ВМС України до саміту нормандської четвірки, - джерело - Цензор.НЕТ 5938
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Подачка пуйла для Зебила показать какой он щедрый чтоб клоун окончательно растаял перед "добротой" ботоксного пуйла и согласился на все условия
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