 Россия планирует вернуть захваченные у Керченского пролива корабли ВМС Украины до саммита нормандской четверки, - источник

Об этом сообщила российская газета "Коммерсант" ссылаясь на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.

Два информированных источника издания подтвердили, что принято принципиальное решение вернуть эти суда. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

Возврат судов произойдет в море. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

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Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Обнаруженное на кораблях личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы останутся в России в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

МИД РФ заявили, что не увязывают передачу Украине захваченных кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский МИД направил России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Черном море в районе Керченского пролива .

Как известно, 25 ноября 2018 года, в результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

7 сентября 2019 года в рамках взаимного обмена с РФ военнопленные моряки вернулись в Украину.

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