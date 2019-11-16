 Минкультуры предлагает Кабмину кандидатуру Монаховой на должность языкового омбудсмена

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Как сообщалось, 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и пообещал на этой неделе внести кандидатуру на рассмотрение правительства.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о противодействии дезинформации планируем внести в Раду в декабре, - Бородянский