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 Политика Украины
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Все про:омбудсмен (433) украинский язык (732) Министерство культуры, молодежи и спорта (2) Татьяна Монахова (1)

 Минкультуры предлагает Кабмину кандидатуру Монаховой на должность языкового омбудсмена

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины предлагает на должность языкового омбудсмена заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Минкультуры предлагает Кабмину кандидатуру Монаховой на должность языкового омбудсмена 01

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Как сообщалось, 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка, и пообещал на этой неделе внести кандидатуру на рассмотрение правительства.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о противодействии дезинформации планируем внести в Раду в декабре, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3160079
 
 
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"...педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського..."
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Все, що носить назву "сухомлинського", є совком. Як, врешті-решт, і він. Декомунізація_декацапізація просунеться ще на крок, коли з назв навчальних закладів зникнуть "сухомлинські".
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"Мы всегда "За", если, конечно, красивая женщина." (с) Жванецкий, "Собрание на ликеро-водочном заводе".
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Украинца на эту должность, конечно, не нашлось.
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Так вона повинна захищати узкоязичних. Мінкультури пропонує Кабміну кандидатуру Монахової на посаду мовного омбудсмена - Цензор.НЕТ 1831
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У нас пенсионеры еле сводят концы с концами,а они пустые должности на многотысячные зарплаты создают ради понтов и пиара,мрази.
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Пуста в тебе черепна коробка, зебіл.
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Як же ви заї своїми угрофінами. Що ж.. без силового опору тепер не обійтись. У владу прийшли кремлівські посіпаки
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