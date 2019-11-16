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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (494) Поляков_Антон (5) Скороход Анна (17)

 Скороход и Поляков о зарплатах в конвертах для "Слуг народа": "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции". ВИДЕО

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире телеканала ZIK Скороход рассказала, что ей самой не предлагали зарплат в конвертах, ведь ее личная позиция не всегда совпадает с позицией фракции.

Она сообщила: неоднократно слышала о том, что "слугам народа" действительно раздают зарплаты в конвертах.

"Ко мне даже подходили мои коллеги и спрашивали, получила ли я зарплату", – рассказала Скороход.

Но, по словам нардепа, самой ей не предлагали этих денег.

"Как мне могут предлагать, если я иду не в ногу с тем, что предлагает фракция?", – подчеркнула Скороход.

"5 – обычным депутатам, 10 – если у тебя руководящая должность в комитете и 15 – замам председателя фракции", – рассказала Скороход.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушили договоренность о совместной позиции, - Корниенко о причине исключения Скороход и Полякова из фракции "СН"

Другой исключенный "слуга народа" также заявил, что слышал о "зарплатах" в конвертах, которые раздавали членам правящей фракции.

Об этом он сказал в эфире "Прямого".

"Ко мне действительно подходили разные депутаты и сообщили о том, что во фракции практически всем раздали зарплату в размере пяти тысяч долларов в конвертах. Сопредседатели получили по 10-15 тысяч долларов, как и председатели комитетов и их заместители", - отметил екснардеп .

Поляков добавил, что ему не предлагали "черную" зарплату, поскольку боялись огласки.

"Ко мне лично никто не подходил, но, как мне объяснили, боялись что я сдам эту информацию, напишу в САП или НАБУ", - пояснил бывший "слуга".

Напоминаем, 14 ноября нардеп от СН Анна Скороход с трибуны ВР заявила о задержании ее мужа. По ее мнению, причиной этого является ее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

15 ноября стало известно, что нардепов Скороход и Полякова исключают из фракции "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое нардепов от СН готовы свидетельствовать в НАБУ по Скороход, - Арахамия

Что касается Полякова, то ранее он проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОПам, по кешбеку, за что и был вызван "на ковер" к главе ОП Андрею Богдану. По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

Позже Арахамия подтвердил журналистам факт такой встречи.

Источник: https://censor.net.ua/n3160078
 
 
 Топ комментарии
 
Нічого дивного. Партія Зеленського це паразити на тлі українського суспільства. Ці покидьки часто маючі антиукраїнську позицію і підтримуючи позицію російських окупантів живуть за рахунок українських громадян... Не розумію виборців Моніки і його слуг.
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Вот вся суть этого мерзкого подонка Сопеля...
Изначально было ясно что сопель, это прокладка между жопой коломойского и яйцами Путина..
Оно не президент, это так, посмешище которое опозорило Украину на весь мир..
Это недорозумение обсирало Порошенко за коррупцию, хотя само по уши в дерме Коломойского и кремля...
Я вам скажу как ветеран Ато с двумя контузиями и полным решением убивать врагов..
Если начнется очередной майдан, а он начнется точно, Киев будет плавать в крови, и бежать Монике с его шайкой будет не куда ..
Просто повесим ща ноги с его шоблой на хрещатике, и расскажет эта падла все, что и кому она давала, и ща сколько продало Украину *****...
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всем давали а ей не давали)))))) ладно она 73% идотами считает, но 27% не считают ее честной
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Поэтому она и проголосовала против всех реформ, что никто ей не *заплатил*!
Да она просто живёт менталитетом предыдущей Рады!
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а шо то за "реформы" шо за них платят в конвертах? Скороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції" - Цензор.НЕТ 7385
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это называется подкуп, а не будешь голосовать как надо лишим премии. коррупция в чистом виде
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Зебіли можете не виправдовуватися - все вже сказано і всім все зрозуміло і такСкороход і Поляков про зарплати в конвертах для "Слуг народу": "$5 тис. - звичайним депутатам, $10 тис. - на керівній посаді в комітеті й $15 тис. - заступникам голови фракції" - Цензор.НЕТ 9510
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Безмізкі гої поміняли кровопивцю-мародера на зеленомізкого скомороха-українофоба. Пасивна, безідейна маса салоїдів з політичною пам'яттю рибки приречена на небуття
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А шо такого?
Люди бомжевали, сидели без работы.
Им нужна некоторая компенсация!
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Пранкер(от имени Рябошапки) пытался вывести Тищенко на откровенный разговор о «зарплатах в конвертах» и написал, что его однопартийцы хотели писать заявление о том, как Тищенко раздавал зарплату в парламенте, на что «слуга народа» лишь уточнил: а много ли их было?

Тищенко также пытался выяснить у «Рябошапки», кто конкретно из однопартийцев на него донес.
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А ШО ЭТО НОВОСТЬ?
Главный кассир у них ресторатор Тищенко коленька=))
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А як співали, як виспівували... квартальна, брехлива, малороська ЗеБільна шобла дорвалася до корита...така битва з корупцією, що аж гай гуде.)))
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Ну теперь ясно че они хотят депов сократить. 300 рыл дешевле обойдутся чем 450)
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Подтвердила...,а на деле-слышала от кого то,но ей самой не предлагали...
Потужно
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