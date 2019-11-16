 В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков. ФОТО

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время встречи с капелланами силовых структур США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В Нацгвардии внедрена структура капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что в такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.

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"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и на полицию", - сообщил Аваков.

Он отметил необходимость создавать группы профессиональной консультации, сети капелланов, которые всегда будут готовы прийти на помощь. "Нужно также повышать осведомленность работников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил глава МВД.

В свою очередь, капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланства в Украине.

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Они также поделились опытом своей страны и рассказали о программе поддержки полицейских "Peer support". Она заключается в том, что одни полицейские могут довериться другим. В рамках программы были созданы неформальные группы и сети семей полицейских, чтобы они могли делиться собственным опытом и искать поддержки среди тех, кто их лучше понимает. С надлежащей подготовкой и обучением, группы Peer Counseling могут сами преодолевать свои проблемы в рамках сообщества