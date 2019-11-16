 В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков. ФОТО

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время встречи с капелланами силовых структур США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В Нацгвардии внедрена структура капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал Аваков.
Министр подчеркнул, что в такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.
"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и на полицию", - сообщил Аваков.
Он отметил необходимость создавать группы профессиональной консультации, сети капелланов, которые всегда будут готовы прийти на помощь. "Нужно также повышать осведомленность работников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил глава МВД.
В свою очередь, капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланства в Украине.
Они также поделились опытом своей страны и рассказали о программе поддержки полицейских "Peer support". Она заключается в том, что одни полицейские могут довериться другим. В рамках программы были созданы неформальные группы и сети семей полицейских, чтобы они могли делиться собственным опытом и искать поддержки среди тех, кто их лучше понимает. С надлежащей подготовкой и обучением, группы Peer Counseling могут сами преодолевать свои проблемы в рамках сообщества
Краще б приблизно отаких бойових капелланів (хто в курсі, впізнає )
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Два опера и кэпа.
Или участковые с целью срубывания бабла с торговок- бабок, будут с кэпом ходить.
Бандита следак в кабинете допрашивать в присутствии кэпа.
Только в КПК норму прописать, но Портнов справится))
Ребенок перестал дышать, полицейские из Винницы молодцы, помогли отцу ребенка довезти его до больницы очистив дорогу от машин.
https://twitter.com/i/status/1195403232643825666