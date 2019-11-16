EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  601  15
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2908) МВД (7990) Нацполиция (10415) правоохранительные органы (561) капеллан (62)

 В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков. ФОТО

Служба военного духовенства, созданная в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе, вскоре будет расширена и на Национальную полицию Украины.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил во время встречи с капелланами силовых структур США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В Нацгвардии внедрена структура капелланского служения, которая соответствует структуре большинства военных формирований многих стран мира. Мы ввели в батальонах штатные должности военных священников. В случае, когда гвардеец выполняет боевые задачи в полевых условиях, мы разработали и изготовили мобильный комплекс духовной поддержки", - сказал Аваков.

Министр подчеркнул, что в такой помощи нуждаются не только бойцы Национальной гвардии.

В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о военном капелланстве

"В среднем, полицейский становится свидетелем около 200 критических ситуаций за свою карьеру. Правоохранителям тоже нужна помощь и поддержка, поэтому капелланская деятельность будет расширена в том числе и на полицию", - сообщил Аваков.

Он отметил необходимость создавать группы профессиональной консультации, сети капелланов, которые всегда будут готовы прийти на помощь. "Нужно также повышать осведомленность работников по этому вопросу и создавать доступные программы для поддержки психического здоровья", - отметил глава МВД.

В свою очередь, капелланы силовых структур США выразили готовность помочь укрепить институт капелланства в Украине.

В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков 02

Также читайте: "Испытываю войну на Донбассе как собственную боль" - капеллан армии США Вестфолл

Они также поделились опытом своей страны и рассказали о программе поддержки полицейских "Peer support". Она заключается в том, что одни полицейские могут довериться другим. В рамках программы были созданы неформальные группы и сети семей полицейских, чтобы они могли делиться собственным опытом и искать поддержки среди тех, кто их лучше понимает. С надлежащей подготовкой и обучением, группы Peer Counseling могут сами преодолевать свои проблемы в рамках сообщества

Источник: https://censor.net.ua/n3160077
 
 
 Топ комментарии
 
Будуть Аваков з синком шити ряси попам браковані по ціні Луї Вітонів ! В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков - Цензор.НЕТ 7629
 показать весь комментарий
 
Так, не понял, у нас разве нет равенства религий? Почему это именно христиан ублажают? А как же мусульмане, буддисты, приверженцы Одина и прочие шинтаисты? У одних, значит, будет свой типа "духовник", а другим - зась? Короче, или делайте капеланов всех религий или идите в жопу со своим распятым гымнастом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Питання, а капеллани від МПЦ (ГРУ ГШ РФ) там будуть ?
 показать весь комментарий
 
 
Враховуючи тенденції... не здивуюся...
Краще б приблизно отаких бойових капелланів (хто в курсі, впізнає )

В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков - Цензор.НЕТ 8554
 показать весь комментарий
 
 
ну и дебил, психологов найди в полицию. а себе психиатра
 показать весь комментарий
 
 
когда рюкзакову дєлать нєх, він створює службу капеланів нах нікому непотрібних за рахунок українців. баран.
 показать весь комментарий
 
 
Будуть Аваков з синком шити ряси попам браковані по ціні Луї Вітонів ! В Нацполиции появится служба военных капелланов, - Аваков - Цензор.НЕТ 7629
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво,з якою метою ? На передовій була потреба,бо поблизу не було церков і можливості покидати розташування.
 показать весь комментарий
 
Ну будут в засаду отправлять:
Два опера и кэпа.
Или участковые с целью срубывания бабла с торговок- бабок, будут с кэпом ходить.
Бандита следак в кабинете допрашивать в присутствии кэпа.
Только в КПК норму прописать, но Портнов справится))
 показать весь комментарий
 
Да уж... Пробивается очередное дно... На очереди минобразования (закон Божий), охраны здоровья (отпевание усопших пациентов), минсельхоз (попы на полях), СБУ (наши попы-сексоты против ихних) и т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
Так, не понял, у нас разве нет равенства религий? Почему это именно христиан ублажают? А как же мусульмане, буддисты, приверженцы Одина и прочие шинтаисты? У одних, значит, будет свой типа "духовник", а другим - зась? Короче, или делайте капеланов всех религий или идите в жопу со своим распятым гымнастом.
 показать весь комментарий
 
 
Віталій Барабаненко‏ @baraban088 19 ч.19 часов назад

У Нацполіції з'явиться служба військових капеланів, - Аваков - Цензор.НЕТ 8743

Ребенок перестал дышать, полицейские из Винницы молодцы, помогли отцу ребенка довезти его до больницы очистив дорогу от машин.

https://twitter.com/i/status/1195403232643825666
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх