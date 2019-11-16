 Путин хочет накинуть Донбасс на Украину, как ошейник и дергать за него, - Сенцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
"...Путин не хочет Донбасс подарить - "заберите обратно, я устал". Это не совсем точный образ. Он хочет накинуть его на Украину, как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такою себе домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна - не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу", – заявил Сенцов.
По мнению Сенцова, возвращение Донбасса на условиях Путина - это оставить все как есть: сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей.
"Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она контролировать не будет. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет", – добавляет он.
При этом Сенцов замечает, что в переговорах нет ничего плохого, потому что они – лучше, чем война.
"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.
"Переговоры - это хорошо, прекращение огня - это очень хорошо. Сдавать интересы Украины - это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина - это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст", - добавил Сенцов.
Все остальное манипуляции, инсинуации и пропаганда.
Але не на УМОВАХ Російського *****: «бістро! бістро, бістро ! серимелиїж !», а на УМОВАХ Українців.
Выставить рашку за поребрик а потом постепенно навести там порядок
ответ ДА - но в этом еще сомневаются только Зебилы!!!
Не стоит вешать на шею 40 млн украинцев ЖТИХ НЕДОРАЗВИТЫХ ДИКАРЕЙ
Это дикие люди, которые проголосовали и допустили войну и зеленых человечков в Лугандон, которые зверски издевались над защитниками украинцами.
Пусть живут В РЕЗЕРВАЦИИ без украинских паспортов и безвиза
Я вообще читаю ваши комменты- вы явный троль российский.
ТЕПЕРЬ О ЛУГАНДОНЕ- люди с этой территории выросли в криминальной обстановке, ибо на те шахты столетия завозили дешевую рабочую силу- осужденных за криминал
Люди лугандонский мыслят КРИМИНАЛЬНО. Они далеки до европейских ценностей западной и центральной Украины.
ОНИ 28 лет тянут Украину на дно своими голосованиями.
Пусть живут в резервации.
Ты хоть почитай, как там события развивались. Какие там были проукраинские митинги. Как менты просто помогали пророссийским и российским силам разгонять и избивать проукраинских митингующих
Как там вдруг взялись российские флаги повсюду
Но там только ненависть против украинцев. Карателями обзывали
Если бы лугандонца хотели освободиться- давно бы сами выгнали оккупантов.
НЕ ХОТЯТ.
А зачем украинским пацанам гибнуть?
А какие там были проукраинские митинги, можно найти в сети.
Кроме того в Украине живет ещё немало людей, которые голосуют за Оппоблок и по сути видят Украину в составе РФ. Их почему ты не предлагаешь повесить?
И еще- ТА НЕНАВИСТЬ , с которой они относятся к националистам, людям щащишающим вековые украинские традиции, к украинскому языку.
НА ЗРЕНА ОНИ УКРАИНЦАМ?
Украинцы должны построить у себя мощные автобаны, отличные дороги между селами и городами. И ЖИТЬ СПОКОЙНО И РАСТИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ И СВОЮ НАЦИЮ
А ЛУГАНДОН- в резервацию. Пусть зуйло удавиться от злости, шо его поаны не прошли
Думаю, что 80 проуентов проголосуют за резервацию для ЛУГАНДОНа
Вместо затрат на лугандонию из налогов украинцев , надо сделать добротные дороги на не оккупированной Украине.
Надо вкладывать финансы в то, что нельзя украсть - добротные дороги и жилье. И не тратить деньги УКРАИНЦЕВ НА КАКИЕТО СКАМЕЙКИ ДЛЯ СЕПАРОВ.
Ты бы конечно одна может и могла бы целой РФ противостоять, но, у сожалению, тебя там не было в то время.
И НЕ НАДО , сидя в Германии и защитившись немецкими законами, лить жалобные слезы по поводу криминальных территорий. Сама ты сидишь в благополучной Германии. И пользуешься немецкими деньгами
А нормальным украинцам ( западным и центральным) хочет в дома запустить донецких дебилов и бандюков
И ЕШЕ ШОБЫ ***** НОРМАЛЬНЫХ УКРАИНЦЕВ ШАНТАЖИРОВАЛ
ЛУГАНДОН В РЕЗЕРВАЦИЮ !
Делить украинцев на сорта и считать украинцев Западной Украины украинцами, центральной - украинцами, а остальных третьесортными криминальными элементами - идеология фашизма с его «недолюдьми»
Для криминальных правонарушений есть уголовный кодекс. По факту нарушений.
То, что ты совершенно не разбираешься в тех событиях, ясно и так.
В іншому разі нехай відпочинуть від України років 10(20, 20, 40, 50).
Хорошо сказал...
Поэтому не возможно логически понять шизоида!!!
пусть идут на
я бы не стал строить страну с этой мерзостью - с сепарами даунов и лугандонов и крысчанами
их место у параши
их место на фонаре
это твари и их нужно отсекать каленым железом