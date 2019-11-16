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 Политика Украины
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 Путин хочет накинуть Донбасс на Украину, как ошейник и дергать за него, - Сенцов

Бывший украинский политзаключенный в РФ Олег Сенцов считает, что президент России Владимир Путин не хочет использовать оккупированный Донбасс для сдерживания Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

"...Путин не хочет Донбасс подарить - "заберите обратно, я устал". Это не совсем точный образ. Он хочет накинуть его на Украину, как ошейник. И дергать за него, чтобы сделать из Украины такою себе домашнюю, послушную собаку. Но так не получится. Наша страна - не собака. Мы слушать никого не будем, а такого человека и подавно. Мы - свободный народ и сами решаем свою судьбу", – заявил Сенцов.

По мнению Сенцова, возвращение Донбасса на условиях Путина - это оставить все как есть: сепаратисты, российские войска и контроль территории без контроля Украины над границей.

"Де-юре это уже будет якобы Украина. Поднимут украинские флаги, будут считать, что это часть Украины, которую она контролировать не будет. Соответственно, можно снимать санкции с России, говорить, что Россия все выполнила, все хорошо, но Украина на это не пойдет", – добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов на форуме в Вильнюсе: "Что делать в России? Несите покрышки, а потом поджигайте!". ФОТО

При этом Сенцов замечает, что в переговорах нет ничего плохого, потому что они – лучше, чем война.

"Если Зеленскому удастся вернуть наших пленных и прекратить боевые действия, я скажу, что у нас самый лучший президент, потому что это действительно важная задача. Если он это сделает - будет очень хорошо. А успех интеграции Донбасса при власти Путина - ну, это невозможная вещь. Так не будет", – подчеркнул режиссер.

"Переговоры - это хорошо, прекращение огня - это очень хорошо. Сдавать интересы Украины - это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина - это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст", - добавил Сенцов.

Также смотрите: Украинцы, приезжающие в Россию зарабатывать деньги, не вызывают уважения, - Сенцов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3160074
 
   
 Топ комментарии
 
Згоден з Олегом.. Ніяких "особливих статусів" з можливістю блокування розвитку України, ніякої "народної міліції", ніякої "амністії" - для гордих даунбасітів.. Якщо так не вийде - то вже краще стіна, ніж ця інфікована пухлина в тіло України.. Німці жили зі стіною, корейці - і зараз живуть..
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Тут Один вариант- ЗАМОРОЗИТЬ КОНФЛИКТ
Не стоит вешать на шею 40 млн украинцев ЖТИХ НЕДОРАЗВИТЫХ ДИКАРЕЙ
Это дикие люди, которые проголосовали и допустили войну и зеленых человечков в Лугандон, которые зверски издевались над защитниками украинцами.
Пусть живут В РЕЗЕРВАЦИИ без украинских паспортов и безвиза
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Донбасс - это Украина. Донбасс должен быть деоккупирован и возвращён в состав Украины. Как и Луганщина. И Крым.

Все остальное манипуляции, инсинуации и пропаганда.
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Донбасс - это Украина. Донбасс должен быть деоккупирован и возвращён в состав Украины. Как и Луганщина. И Крым.

Все остальное манипуляции, инсинуации и пропаганда.
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Так. Донбасс це Україна. І Україна ПОВЕРНЕ ці окуповані россією землі.
Але не на УМОВАХ Російського *****: «бістро! бістро, бістро ! серимелиїж !», а на УМОВАХ Українців.
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Украина это уже почти не Украина а ты про Донбасс...Сейчас всю землю просто так заберут те у кого много земли, а нищебродам и бомжам безземельным место на помойке и теплотрассе. Им не нужно будет ни землю защищать чужую ни тех кто ее у них отобрал и Донбасс им впал в такой позе, а вы хрипите до потери голоса про какую-то сраную формулу штайнмайера и нормандчкий формат. Лох не зеленский а кто ведется на его
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Донбасс - это Украина./ и задача германского флажка-растолковывать это путинской шлюхе Меркель в германских сайтах.То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014 / "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы.
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Вопрос,как его вернуть в этих условиях,когда меркель ахент штази бьется до последнего за поток 2,а трамадол обиделся.Склады взорваны,с вилами идти в последний бой.
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троллей такие незначительные детали смущать не будет
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тумбалалайка перестанет здесь долбить с утра до ночи рашу тудэй , перевоспитает Меркель и всё будет абгемахт и зер гут.
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вспоминается анекдот про ежиков и сову, и в конце там"ну что вы от меня хотите, я не тактик, я стратег"...можно декларировать что угодно, но как это все будет реализовано--неизвестно
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Згоден з Олегом.. Ніяких "особливих статусів" з можливістю блокування розвитку України, ніякої "народної міліції", ніякої "амністії" - для гордих даунбасітів.. Якщо так не вийде - то вже краще стіна, ніж ця інфікована пухлина в тіло України.. Німці жили зі стіною, корейці - і зараз живуть..
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Предлагаешь отдать Донбасс пуйлу, как Крым ? Я думаю он будет счастлив !
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так никто и не отдает территорию, оккупант ее захватил и не без помощи колаборантов среди населения, корни которых далеко на просторах рефии.
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Коллаборанты есть всегда и везде, в любой войне. Даже в 1941-1945 они всегда находились. Но они также абсолютно всегда - в меньшинстве. Выявить их и отдать под суд - вот правильное решение. А ещё лучше повесить, до суда. Поэтому и сейчас необходимо прежде всего вернуть законную власть Киева в Донецк и Луганск. А потом уже заниматься коллаборантами (для этого есть СБУ)
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пока оккупант там приквартирован, власть Киева не получится вернуть. Да и во власти в Киеве еще те сепары и предатели,
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судя по опросам, недавно проведенным в оккупированной части донбасса, то коллаборанты там в большинстве таки
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Нічого не віддано.. Віддають добровільно. Є окуповані й анексовані території.. Так було і з Судетами для "тисячолітнього" третього рейху- це не пройщло в 20-му сторіччі, не пройде і в 21-му.
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бывший главарь "ДНР" Ходаковский признал, что РФ их "кинула", что присоединения "республик" к России, о чем мечтали сепаратисты Донбасса, невозможно. "Мы близко подошли к состоянию, когда спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и начал активно рекламировать приднестровский сценарий для оккупированных районов Донбасса.
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ты уверен, что куйло будет счастлив от подаренного донбасса, который ему надо будет содержать, но это еще и не самое плохое для него?хуже, что он лишится прямого рычага влияния на Украину, коим действительно, как метко выразился сенцов есть ошейник в виде донбасса
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Вы так разбрасываетесь территориями и людьми будто у вас ещё один земной шар есть в запасе
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возможно это будет тяжелая, но необходимая плата за то, что основная часть Украины развивалась в правильном направлении?ассоциации про гангрену, поразившую ногу, более чем уместны тут...ну а проукраинское население должно быть вывезено по специальным государственным программам
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Абсолютно не коректне порівняння. І Крим і Донбас є військово окуповані ІНШИМ народом, а у Північній Кореї, чи Східній Німеччині жили ті ж самі корейці та німці.
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Я считаю пока пуйло отдаёт Донбасс - нужно забирать. Без вариантов. А потом, когда будет законная украинская власть, тогда СБУ там уже разберётся со всякими "моторолами" и "нокиями"
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100%
Выставить рашку за поребрик а потом постепенно навести там порядок
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вопрос в том, что куйло не отдает донбасс полностью, это фикция, развод для лохов...это больше похоже на впаривание нам троянского коня
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А что мешает сейчас взять - иди и возьми, чего ждать?
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По-моему, уже все кроме зеленого дурака поняли "хитрость" путина.
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С дураком проще, дураку можно пояснить. А мы наблюдаем нежелание отстаивать интересы Украины.
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А может такое быть что и Зе это все знает и подыгрывает Куйлу?!

ответ ДА - но в этом еще сомневаются только Зебилы!!!
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Точно! Если бы не Зе Свыни давно бы донбас Асвабадили
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Донбасс мы бы освободили еще в 2014-15 - м , но тогда помешала как раз другая Свинья, а эта Свинья что сейчас - просто тупо продолжает его дело по уничтожению Украины...
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Ну куда мне тягаться с диванными войсками,которые говорят о войне.Сьездите туда и обещаю,у вас после первого боя мир вообще перевернется.
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Тут Один вариант- ЗАМОРОЗИТЬ КОНФЛИКТ
Не стоит вешать на шею 40 млн украинцев ЖТИХ НЕДОРАЗВИТЫХ ДИКАРЕЙ
Это дикие люди, которые проголосовали и допустили войну и зеленых человечков в Лугандон, которые зверски издевались над защитниками украинцами.
Пусть живут В РЕЗЕРВАЦИИ без украинских паспортов и безвиза
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Тебе ствол к башке приставить, и ты тоже за пуйла "проголосуешь". Они в оккупации - и этим всё сказано. Вот представь - сидишь ты в своём селе где-нибудь под Тернополем. В твоё село заезжают танки и БТР и организуют "референдум". Твои действия ? А потом на остальной части Украины (не оккупированной) тебя обзывают дикарём, который "проголосовал" за зелёных человечков
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ОНИ ПОЗВАЛИ ***** , когда еще оружия там не было. Не надо перекручивать.
Я вообще читаю ваши комменты- вы явный троль российский.
ТЕПЕРЬ О ЛУГАНДОНЕ- люди с этой территории выросли в криминальной обстановке, ибо на те шахты столетия завозили дешевую рабочую силу- осужденных за криминал
Люди лугандонский мыслят КРИМИНАЛЬНО. Они далеки до европейских ценностей западной и центральной Украины.
ОНИ 28 лет тянут Украину на дно своими голосованиями.
Пусть живут в резервации.
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Твоя неосведомленность поражает

Ты хоть почитай, как там события развивались. Какие там были проукраинские митинги. Как менты просто помогали пророссийским и российским силам разгонять и избивать проукраинских митингующих

Как там вдруг взялись российские флаги повсюду
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5 ЛЕТ УКРАИНА ПЫТАЛАСЬ ОСВОБОДИТЬ ЭТИ ТЕРРИТОРИИ .
Но там только ненависть против украинцев. Карателями обзывали
Если бы лугандонца хотели освободиться- давно бы сами выгнали оккупантов.
НЕ ХОТЯТ.
А зачем украинским пацанам гибнуть?
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откуда такая информация, из пуйловских СМИ наверное ? Шо они якобы ненавидят украинцев. А насчёт "сами выгнали оккупантов" - чем ты собираешься воевать против танков и пулемётов, лопатой и граблями ?
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Ты откуда знаешь какие там настроения? Там даже сама русня признавала что не нашлось и 1% желающих среди местных воевать против Украины

А какие там были проукраинские митинги, можно найти в сети.

Кроме того в Украине живет ещё немало людей, которые голосуют за Оппоблок и по сути видят Украину в составе РФ. Их почему ты не предлагаешь повесить?
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Вот-вот, и я об этом ! Любые проукраинские собрания тупо разгонялись рашинскими "отпускниками" и местными коллаборантами-наёмниками. А у простых людей ведь нет оружия, и взять им его негде, в отличие от вооружённых до зубов наёмников.
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та хорош, ну кто там кого "звал" ? Ну может несколько сотен идиотов тогда собрались на площади и орали "путен введи". А остальные несколько миллионов населения Донбасса никто не спрашивал - просто приехали танки с рашки, и всё. Зато теперь такие как ты ВСЕХ жителей Донбасса называют недочеловеками, "лугандоном" и т.д. Ты почитай себя и поставь на их место. Я ведь для этого и написал тебе
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если бы там жили нормальные люди, оккупации бы не произошло.
И еще- ТА НЕНАВИСТЬ , с которой они относятся к националистам, людям щащишающим вековые украинские традиции, к украинскому языку.
НА ЗРЕНА ОНИ УКРАИНЦАМ?
Украинцы должны построить у себя мощные автобаны, отличные дороги между селами и городами. И ЖИТЬ СПОКОЙНО И РАСТИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ И СВОЮ НАЦИЮ
А ЛУГАНДОН- в резервацию. Пусть зуйло удавиться от злости, шо его поаны не прошли
Думаю, что 80 проуентов проголосуют за резервацию для ЛУГАНДОНа
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Кажется они и сами не особо хотят в Украину.
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Вообще территория ЛУГАНДОНа всегда была - пустой дикой лунной без дорожной. И это жителей не беспокоило .
Вместо затрат на лугандонию из налогов украинцев , надо сделать добротные дороги на не оккупированной Украине.
Надо вкладывать финансы в то, что нельзя украсть - добротные дороги и жилье. И не тратить деньги УКРАИНЦЕВ НА КАКИЕТО СКАМЕЙКИ ДЛЯ СЕПАРОВ.
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Софа ты вообще в курсе что Донбасс с Луганщиной оккупировала РФ, а местные власти перешли на сторону оккупантов и слили эти территории?

Ты бы конечно одна может и могла бы целой РФ противостоять, но, у сожалению, тебя там не было в то время.
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Повторюсь еще раз . Лугандония - жто бандитские территории . Там растет криминал , там порядки криминальные.
И НЕ НАДО , сидя в Германии и защитившись немецкими законами, лить жалобные слезы по поводу криминальных территорий. Сама ты сидишь в благополучной Германии. И пользуешься немецкими деньгами
А нормальным украинцам ( западным и центральным) хочет в дома запустить донецких дебилов и бандюков
И ЕШЕ ШОБЫ ***** НОРМАЛЬНЫХ УКРАИНЦЕВ ШАНТАЖИРОВАЛ

ЛУГАНДОН В РЕЗЕРВАЦИЮ !
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Ну я лично считаю что за такие высказывания нужно нещадно банить. Это призывы к сепаратизму.

Делить украинцев на сорта и считать украинцев Западной Украины украинцами, центральной - украинцами, а остальных третьесортными криминальными элементами - идеология фашизма с его «недолюдьми»

Для криминальных правонарушений есть уголовный кодекс. По факту нарушений.

То, что ты совершенно не разбираешься в тех событиях, ясно и так.
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да, возможно это правильный вариант, но не думаю, что лугандонцы сильно расстроены от отсутствия укр.паспортов и безвиза...больше они рады отсутствием "бендер" и мовы
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деоккупация, десепаратизация, мараторий на право голосовать и выбирать на лет пять, если нет , то пусть сидят в дыре или чешут на рефию свою.
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карлик и без домбаса вполне может подёргать за бенину бороду ..
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Новый суперэксперд обьявился, а до этого была Надя, тоже экспердила!
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нутак заводы вывезли и разграбили, конкуренцию полностью убрали, нах ему это стадо павликов морозовых, к предателям везде отношение одинаковое хоть на даунбасе хоть в Крыму.
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Думбасіти кічились своїми шахтами. Такі шахти каци давно позакривали в Ростовській області, вони збиткові.
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Тебя не удивляют вдруг появившиеся там российские флаги и транспаранты? По-твоему, там они продаются в любой булочной?
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Не тільки в булочних, але і в канхветних магАзінах.

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Сенцов- много букафф. Послушай лучше Свирида Опанасыча- он говорит мало, но чётко. И 15.11 он расставил все точки над i как раз по этому вопросу: https://www.radioroks.ua/programs/1-sut-sobytiy/3291-vypusk-1215/
Путин хочет накинуть Донбасс на Украину, как ошейник и дергать за него, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3890
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Лугандони мають повертатись в Україну з особливим статутом "больненькі на голову". Тобто без права голосувати довічно. А також працювати на керівних держпосадах, силовиками, вихователями і вчителями молодших класів.
В іншому разі нехай відпочинуть від України років 10(20, 20, 40, 50).
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"Переговоры - это хорошо, прекращение огня - это очень хорошо. Сдавать интересы Украины - это плохо. Отдать всю нашу независимость ради того, чтобы вернуть Донбасс и чтобы в "ДНР" превратилась вся Украина - это плохо, этого делать нельзя. Я надеюсь, наше руководство этого не сделает, а народ ему не даст", - добавил Сенцов.

Хорошо сказал...
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Непонятно ,чего хочет путин и его дружки!!! Борис Немцов сказал очень верно - он епанутый!!!!
Поэтому не возможно логически понять шизоида!!!
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Сенцов получается лучше знает опасность Путлера, чем Зеля. А тому клоуну всё не в домёк, к чему приведёт его политика.
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Сенцов правильно каже.Бо особый статус Домбабве,це не конец войны,як многие себе уявляють,а початок следующего этапа.Дать особый статус Домбабве,це як пригласить Пуйла к новому этапу агрессии. Путін хоче накинути Донбас на Україну, як нашийник і смикати за нього, - Сенцов - Цензор.НЕТ 5321
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надо резать гангрену
пусть идут на
я бы не стал строить страну с этой мерзостью - с сепарами даунов и лугандонов и крысчанами
их место у параши
их место на фонаре
это твари и их нужно отсекать каленым железом
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Браво,Олег!Браво!Человек проведший за путинской решеткой не один год и знающий,что такое русский фашизм не понаслышке,в вопросах войны и мира разбирается на порядок ЛУЧШЕ,чем некоторые сивухи,богданы,ермаки и шиферы.А знаете почему?Потому,что он борец,который рисковал жизнью ради Украины,потому,что он равен добровольцам,волонтерам и АТОшниквм,котрых сегодня прессуют тыловые крысы.Крысы,которые вместо защиты Родины хватали костыли и палки,напяливали очки и ссали в штаны,чтобы не попасть под мобилизацию,я уже не говорю о трепачах,проржавших пять лет и странным образом из тыловых КРЫС перевоплотившихся в "голубей мира".Но как бы эти голубки,не перевоплотились в коней,в ТРОЯНСКИХ.
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Я уже писала об одном нашем знакомом из Горловки , у которого отжали предприятие . Он самый обычный человек, который как и многие другие, как и большинство местных жителей видели все с самого начала, все ждали, видя этих всевозможных казаков и чеченцев, что весь этот цирк скоро закончится, и Украина выгонит это шобло. Они видели как именно русня стреляла из завезённого тяжелого оружия, при чем в разные стороны! Он ездил в Донецк даже к гиркину, которого почему -то впустили в город по явной договоренности , просил его, чтоб не забирали предприятие. Но получил отказ, когда тот узнал, что он работает с Запорожьем. Они потеряли все , переехали в Одессу , начали жизнь собственно с нуля. Но все равно имеют связь с оккупированной территорией, где остались знакомые и родственники. Так вот. Все не совсем так , как красиво говорит очень уважаемый мной Сенцов. Не так. Есть люди и их большинство , которые просто приняли ситуацию такой какая она получилась, они будут выживать при любой власти. Они просто видят, что Украине они не нужны. Тем не менее пока ещё есть Надежда для возвращения в Украину этих территорий. А там просто отключить раша тв на пару дней, рассказать им правду- и все изменится .
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