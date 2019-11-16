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 Политика Украины, Происшествия
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 За неделю потери наемников РФ составили 28 человек, 12 оккупантов были уничтожены, 16 - санитарные, - разведка ОС

Потери российско-террористических войск на Донбассе с 8 по 15 ноября 2019 года составили 28 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародовал в субботу штаб ООС на своей странице в Facebook.

"По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов были ликвидированы, а еще 16 человек - это санитарные потери", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ двое суток ведут огонь по позициям ВСУ в местах разведения сил возле Богдановки и Петровского, - штаб ООС. СХЕМА

Источник: https://censor.net.ua/n3160073
 
   
 Топ комментарии
 
А соя тут продолжает байки травить что Зеля запретил вести ответный огонь.
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Спасибо вам Воины.Кто б не был президентом,чтобы не происходило,армия выполняет свои задачи.Как только будет по другому,то сразу читаем 1917 год,там второй сценарий.
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За Свині порошенка... Забороняли вбивати москалів (((
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Спасибо вам Воины.Кто б не был президентом,чтобы не происходило,армия выполняет свои задачи.Как только будет по другому,то сразу читаем 1917 год,там второй сценарий.
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ну все равно какое никакое а удобрение За неделю потери наемников РФ составили 28 человек, 12 оккупантов были уничтожены, 16 - санитарные, - разведка ОС - Цензор.НЕТ 3773 урожайность растёт почва улучшается, вот в Сирии уже по два урожая картохи собирают за лето и не жалуются.
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А соя тут продолжает байки травить что Зеля запретил вести ответный огонь.
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запретил конечно, то они от стекломоя дохнут, но всеравно приятно.
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итак, стреляют обе стороны симметрично.
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"16 человек - это санитарные потери". Обо*рались до смерти.

За тиждень втрати найманців РФ склали 28 осіб, 12 окупантів було знищено, 16 - санітарні, - розвідка ОС - Цензор.НЕТ 7793
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"Опять тревожно взвьіла вьіпь на болоте близ дяревни..." (х28)
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