 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксированы 3 вражеских обстрела, под Старогнатовкой наемники РФ применили 82-мм минометы, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, с самого утра противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у Новолуганского и Майорска, что на Луганском направлении.
На Донецком направлении, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских сил вблизи Старогнатовки, применив запрещенные минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет.
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