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Все про:Минобороны (6102) обстрел (8426) Донбасс (19934)

 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксированы 3 вражеских обстрела, под Старогнатовкой наемники РФ применили 82-мм минометы, - Минобороны

С начала текущих суток, и по состоянию на 12:00 сегодня, 16 ноября, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим тишины. Противник применял 82 мм минометы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, с самого утра противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у Новолуганского и Майорска, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских сил вблизи Старогнатовки, применив запрещенные минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 14-й ОМБр Юрий Хомик погиб 14 ноября во время обстрела в зоне ООС на Луганщине. ФОТО

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3160069
 
 
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