 С начала суток в зоне проведения ООС зафиксированы 3 вражеских обстрела, под Старогнатовкой наемники РФ применили 82-мм минометы, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, с самого утра противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам подразделений Объединенных сил у Новолуганского и Майорска, что на Луганском направлении.

На Донецком направлении, вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских сил вблизи Старогнатовки, применив запрещенные минометы 82-го калибра и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 14-й ОМБр Юрий Хомик погиб 14 ноября во время обстрела в зоне ООС на Луганщине. ФОТО

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток нет.