 СБУ передала в суд дело о хищения $38 млн топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Так, во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм присвоения средств учреждения.
"В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними. После невозврата кредита, через противоправные действия топ-менеджмента "Пивденкомбанка", закладные $38 млн были списаны в пользу иностранного банка", - отметили в СБУ.
Как сообщалось, в рамках уголовного производства, которое расследуется Главным следственным управлением СБУ, 26 сентября ответственных должностных лиц ПАО "КБ "Пивденкомбанк" уведомили о подозрении в завладении денежными средствами в сумме более $38 млн.
"По версии следствия, вышеуказанные должностные лица подписали соглашения поручительства по обязательствам (кредитам) оффшорных компаний, а также выполнили эти соглашения путем списания в свою пользу денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах в банковском учреждении в Республике Австрия. Таким образом, они подозреваются в завладении денежными средствами в сумме более $38 млн", - говорится в обнародованной в среду информации.
Сотрудники банка были уведомлены в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Имущество подозреваемых арестовано по решению суда.
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У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено $ 385 млн і 75 млн євро.
Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 роках: як правило, в останній момент перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.
Через Meinl Bank вивели $ 38 млн з Південкомбанку, $ 40 млн з Терра Банку, $ 39,5 млн з ВіЕйБі Банку, 62 млн євро з Міського комерційного банку і $ 44 млн з банку «Київська Русь».
Схема виведення грошей була такою. Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Заставою по цих кредитах ставали кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, який видавав кредит, наприклад, Meinl Bank. Кредит не повертається і «гарантійні» кошти з коррахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.
Розслідування за підозрою у відмиванні грошей українськими банками здійснювалось також в Ліхтенштейні. Гроші виводилися, за даними Фонду гарантування вкладів, через Bank Frick and Co. Зокрема, $ 25 млн було виведено з банку «Національний кредит», $ 59 млн - з банку «Фінанси і Кредит», а $ 115 млн - з Дельта Банку.
https://nv.ua/ukr/biz/economics/vivedennya-groshey-z-bankiv-v-avstriji-pozbavili-licenziji-meinl-bank-novini-50053832.html