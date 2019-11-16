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Все про:взрыв (4402) Генштаб ВС (1009) Балаклея (154)

 Генштаб назвал вероятную причину взрывов на военном складе в Балаклее: возгорание и подрыв двигателя ракеты ЗРК "Куб"

Причиной взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое саперов, вероятно, стал взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в уточненной информации Генштаба ВСУ 16 ноября, опубликованной на странице в Facebook.

Генштаб сообщил, что один из раненых военных находится в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести и трое - легкой степени тяжести.

Двое военнослужащих находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще двое - в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

Кроме того, в результате чрезвычайного происшествия был уничтожен один грузовой автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ проводит служебное расследование из-за взрывов в Балаклее, - Загороднюк

Также в Генштабе сообщили о предварительных причинах взрывов.

"По предварительным данным оперативной группы Генерального штаба установлено, что 15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов.

В 14:28, вероятно в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя к ракетам 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.

Пожар, возникший в результате взрыва, был оперативно локализован и ликвидирован", - сказано в сообщении.

На месте происшествия продолжают работать представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и представители правоохранительных органов для выяснения причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия. На технической территории воинской части проводятся следственные действия.

Напомним, 15 ноября примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных Сил Украины в Балаклее Харьковской области.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщал о 2 погибших и 4 раненых военных в результате взрывов.

Также читайте: ГБР начало расследование взрывов на военном складе в Балаклее по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе"

Источник: https://censor.net.ua/n3160063
 
 
 Топ комментарии
 
Слухай, тебе там випадково на було? Бо бомбануло гарно.
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Слава Богу, что всё было контролируемо и погибло только два военнослужащих! Вы представьте, если бы что-то пошло не по плану что было бы?!

Молодец Зеленский! Не то, что борига.
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Порошенко з лосями на НЛО був за часів свого головнокомандування.
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Слухай, тебе там випадково на було? Бо бомбануло гарно.
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Ну хоть никто не виноват кроме погибших и на том спасибушечки как всегда. А то могли незаслуженно почетных генералов под раздачу подставить...
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Генералы получат повышение. за так быстро установленные причины взрыва.
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Слава Богу, что всё было контролируемо и погибло только два военнослужащих! Вы представьте, если бы что-то пошло не по плану что было бы?!

Молодец Зеленский! Не то, что борига.
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Ну я понимаю, когда при разминировании срабатывает взведённый взрыватель мины или снаряда, оно подготовлено для взрыва. Но как самовольно взрывается твердотопливный двигатель? Это же по сути ёмкость с "порохом"! Они что бычки об него тушили?
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А з якого числа гірше вже не буде? Підкажете?
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та вже завтра... але з якого року- питання.
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А не можна було цю зброю утилізувати по російських окуапантах на Донбасі?
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Можна. Але зелене цунамі виграло вибори під лозунгом:"Нада проста прєкратіть стрєлять."
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Какое цунами? Максимум зеленый ветерок из толчка ))
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Они уничтожали то что осталось после взрывов в Балаклее.
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Можно,но при вяликом полководце это склад "случайно" взорвался и еще несколько.
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Я смотрю зебилам и ответить нечего. Один Порошенко на уме, а то что просыр за просыром сейчас, так это норма )))
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а мені більше подобалися версії толіка матіоса, про нло, про чуні-муні...
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